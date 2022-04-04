· أول قرض مرتبط بالاستدامة ويستهدف الأداء في استخدام الطاقة المتجددة والتدوير والتنوع

· المجموعة ملتزمة بالتحول إلى التمويل المستدام

· المجموعة فتحت حساباً مستداماً لمعالجة بعض المخاطر العالمية طويلة الأمد

دبي: أعلنت مجموعة لاندمارك، التي تتخذ من الإمارات مقرّاً لها وتمتلك أكثر من ,2002 متجر وتضم 42,000 موظف في الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا، التوقيع على أول قرض مرتبط بالاستدامة، وسط تعهُّد بالتحول نحو التمويل الأخضر في غالبية عملياتها.

وأعلنت مجموعة لاندمارك أيضاً انضمامها إلى الحساب المستدام من ستاندرد تشارترد، بهدف دمج الاستدامة في عملياتها المصرفية، حيث يتم استخدام المبالغ المودعة في هذا الحساب لدعم المشاريع المستدامة الممولة من قبل ستاندرد تشارترد، وفقاً لإطار ستاندرد تشارترد للمنتجات الخضراء والمستدامة، وبهدف التصدي لبعضٍ من أكبر المخاطر طويلة الأمد في العالم، بما في ذلك التغير المناخي والحرمان من التمويل.

والتزمت الشركة بتحويل كل منتجات الخزانة الخاصة بها مع بنك ستاندرد تشارترد إلى خضراء حيثما أمكن ذلك، مع نشر الفوائد لتحقيق المزيد من المبادرات المستدامة، وذلك في اجتماع بين الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجموعة لاندمارك رينوكا جاغتياني والرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد بنك بيل وينترز. وفي خطوة

هي الأولى من نوعها في المنطقة، التزمت مجموعة لاندمارك بأن يتم استخدام العوائد المحققة من أي تمويل مستدام في دعم المزيد من المبادرات المستدامة.

وعلق المدير المالي في مجموعة لاندمارك راجيش جارج بالقول: "نحن ملتزمون في مجموعة لاندمارك بإدارة أعمالنا بمسؤولية، وبإجراء تغييرات إيجابية داخل الشركة للتخفيف من التأثير البيئي الناتج عن عملياتنا. هذا ويشكل إعلاننا عن أول قرض مرتبط بالاستدامة بالإضافة إلى تعهدنا بالانتقال إلى منتجات التمويل الأخضر حيثما أمكن، أحدث دليل على التزامنا الطويل الأمد تجاه الناس وكوكبنا".

وأضاف: "إننا فخورون بشراكتنا مع بنك ستاندرد تشارترد الذي يشاركنا مبادئ الالتزام البيئي. ومن خلال هذه الشراكة، يسعدنا أن نصبح جزءًا من مجموعة عالمية من الشركات المستدامة وأصحاب المصلحة الذين يتحملون مسؤولية مشتركة لجعل العالم أفضل".

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الإمارات العربية المتحدة: "لقد دخلنا في شراكة مع مجموعة لاندمارك في الشرق الأوسط وآسيا منذ حوالي 30 عامًا، والانتقال إلى التمويل المستدام هو امتداد طبيعي لعلاقتنا الطويلة الأمد. والجدير بالذكر أنه قد تم تصميم اقتراح تمويل التجارة المستدامة في ستاندرد تشارترد لمساعدة الشركات على القيام بممارسات أكثر استدامة عبر أنظمتها البيئية، وعلى إنشاء سلاسل قيمة أكثر مرونة في أعمالها. لذا، يسعدنا أن نعلن أن مجموعة لاندمارك هي من أوائل تجار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي الذين شاركوا في هذا العرض، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة بمزيد من المبادرات المرتبطة بالاستدامة".

وتحفز القروض المرتبطة بالاستدامة على تحقيق أهداف أداء طموحة ومحددة مسبقاً، تماشياً مع التوجيهات التي وضعتها جمعية سوق القروض. حيث يتم تقييم أداء الاستدامة الخاص بالمقترض باستخدام أهداف أداء الاستدامة المقيمة تبعاً لأداء مؤشرات الأداء الرئيسية.

وترتبط مؤشرات الأداء الرئيسية لمجموعة لاندمارك بالطاقة المتجددة والتدوير والتنوع في القوى العاملة، حيث تشكل هذا المؤشرات بعض من المجالات الرئيسية التي قطعت فيها المجموعة خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة نحو أهداف الاستدامة الأكبر التي وضعتها، والهدف هو الاستمرار في تحقيق النتائج ذات الأثر الكبير.

وأطلقت مجموعة لاندمارك برنامجها للتوعية الاجتماعية المتعلق بمرض السكري في العام 2009 - حارب السكري، ودعمت منذ ذلك الوقت الكثير من مبادرات جمع التبرعات مع شركاء مثل دبي العطاء ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبنك الطعام السعودي، من خلال شبكة متاجرها.

كما أطلقت مبادرات للموظفين تركز على التنوع بين الجنسين مثل "القيادي في داخلك" و"لها"، وهي مبادرات تهدف إلى تعزيز فرص النمو والمساواة في العمل. وفي المملكة العربية السعودية، وظفت المجموعة أكثر من 600,4 امرأة، أي ما يعادل حوالى 70٪ من إجمالي التوظيفات فيها.

وتستثمر مجموعة لاندمارك إلى حدٍّ كبير في مشاريع كفاءة الطاقة وتقليل النفايات، مثل أنظمة إدارة الطاقة الذكية ونمذجة معلومات المباني وتركيبات مستشعرات الحركة وغيرها. وتنتسب العلامات التجارية المنضوية في المجموعة إلى مبادرة قطن أفضل وتحالف الملابس المستدامة، في محاولةٍ لتحسين طرق التحكم المتعلقة بالمصادر المسؤولة.

وقد أصبحت مجموعة لاندمارك مؤخراً عضواً في مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة - وهي منصة قيادة تطوُّعية من أجل تطوير ممارسات الأعمال المسؤولة وتطبيقها والكشف عنها.

#بياناتشركات

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نبذة عن مجموعة لاندمارك

تأسست مجموعة "لاندمارك" في عام 1973 في البحرين وحققت منذ ذلك الحين نمواً كبيراً لتصبح إحدى أكبر وأنجح مجموعات التجزئة في الشرق الأوسط والهند. وتعد مجموعة لاندمارك اليوم مجموعة عالمية تزاول أعمالها في مختلف قطاعات التجزئة والضيافة وتهتم كثيراً بتشجيع مفهوم ريادة الأعمال، بما يسهم في توفير قيمة استثنائية لعملائها. وتدير مجموعة

لاندمارك أكثر من 2200 منفذ تزيد مساحتها الإجمالية على 30 مليون قدم مربعة وتتوزع في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا.

يعمل لدى مجموعة لاندمارك ما يزيد عن 42 ألف موظف، وتوفر تشكيلة واسعة من المنتجات ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات العائلات، والتي تندرج تحت عدد من العلامات التجارية المعروفة منها: سنتربوينت، بيبي شوب، سبلاش، شومارت، لايف ستايل، ماكس، شو إكسبريس، هوم سنتر، هوم بوكس، إماكس، وفيفا- المتجر الغذائي الفريد من نوعه والذي يقدم مجموعة من المنتجات الغذائية بأسعار منافسة.

وستايلي، أول منصة أزياء للمجموعة متوفرة عبر الإنترنت فقط.

وتلتزم المجموعة بأن تكون شركة مفضلة وفازت بعدد من الجوائز على مر السنين، فاختارتها منصة "أفضل بيئة للعمل" مؤخراً من بين أحسن خمسة أماكن عمل في آسيا والشرق الأوسط لعام 2021.

وتضمن العلامات التجارية التابعة للمجموعة توفير تجربة تسوق سهلة للعملاء عبر التركيز على التجارة الإلكترونية والقنوات المتعددة.

نوعت مجموعة لاندمارك أعمالها لتشمل قطاعات الترفيه والضيافة والأطعمة من خلال منافذ ومفاهيم مثل: لاندمارك للترفيه، فنادق سيتي ماكس، فيتنس فيرست وفود مارك، وهو قسم المطاعم الذي يشرف على منافذ المجموعة وامتيازاتها وغيرها.

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نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 59 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 85 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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