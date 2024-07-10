يمكن للضيوف تذوق المأكولات الإسبانية الأصيلة في مطاعمه الستة، والاسترخاء فيمنتجع صحي على الطراز العربي، وتجربة ساحة الثلج الفريدة، مما يعزز جاذبية وسحر إقامتهم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة كليندينست، الشركة العقارية الرائدة عالمياً، والجهة المطوّرة لمشروع "ذا هارت أوف يوروب"؛ عن إطلاق "فندق منتجع ماربيا، مجموعة فينييت" من مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في جزر العالم بدبي. ويتميز الفندق من فئة 5 نجوم، والذي تبلغ قيمـته مليار درهم، بتصميمه المستوحى من الروائع المعماريّة لمفهوم المنتجعات الإسبانية في مدينة ماربيا، ويهدف إلى تقديم تجربة كوستا ديل سول الأصيلة إلى دولة الإمارات بتصميمه الفريد على غرار الطراز الأندلسي.

ويحيط بالفندق 500 ألف متر مربع من تسعة أنواع متنوعة من الشعاب المرجانية التي تعد موطنًا لأكثر من 30 نوعًا من الأسماك، فيما يتعرج الشارع الممطر الذي يبلغ طوله كيلومترًا حول الفندق، حيث تهطل الأمطار المنعشة بين الفينة والأخرى.

وبإمكان الضيوف الاستمتاع بتذوق المأكولات الأوروبية الأصيلة في أحد مطاعم الفندق الستة، وهي مطعم Descanso المميز، الذي يتميز بعروض طهي وترفيه حية واستثنائيّة؛ ومطعم Casa Bougainville، الذي يقدّم المقبلات الشهية بأحجام صغيرة ومليئة بالنكهات المتنوّعة؛ ومطعم Citrus Gem الذي يشتهر بتجربة مقهى فريدة من نوعها مع مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة والمعجنات والقهوة الإسبانية الأصيلة؛ ومطعم Arenda Dorada، التي تعني "الرمال الجميلة"، هو مطعم يمتاز بموقعه بالقرب من الشاطئ وحوض السباحة والذي يتيح للضيوف تجربة نوادي الشاطئ المثالية في ماربيا؛ وكذلك Challet Sierra، الخاص بأنشطة ما بعد التزلّج، من خلال تجربة Snow Plaza، مما يقدّم بُعداً إضافياً من الإثارة والأصالة إلى أجواء ما بعد التزلج.

ويتصدر مطعم Carmen Amaya Bodega قائمة خيارات الطهي في الفندق، والذي سمي على اسم راقصة الفلامنكو الإسبانية الشهيرة. ويهدف هذا المكان إلى أن يكون كنزًا مخفيًا، ويقدم تجربة فريدة كوجهة للوجبات الخفيفة، حيث تتجسّد فيه روح وشغف فنّ الفلامنكو، ويغمر الضيوف في أجواء مطبخ بوديغا الإسباني الأصيل. وبالنسبة للضيوف الباحثين عن الاسترخاء، يوفر الفندق أيضًا تجربة الحمام التقليدي الأصيل في السبا العربي، حيث يوفر تصميمه المعماري على شكل كهف، إلى جانب خيارات متنوّعة من علاجات التدليك المتنوعة، ملاذًا للراحة والهدوء.

ويُتيح المنتجع مجموعة من باقات الأسعار المخصّصة لتلبية تفضيلات ومتطلبات النزلاء المتنوّعة، كما يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا عوائد مُجزيّة للغاية ومضمونة تصل إلى 8.33% على مدى 12 عامًا. ونظرًا للعدد المحدود من الوحدات المتاحة وزيادة قيمة العقارات في المشروع في جزر العالم، من المتوقع أن تجتذب هذه الفرصة اهتماماً كبيراً من المستثمرين المقيمين والعالميين على حد سواء.

وأعرب جوزيف كليندينست، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست، عن سعادته بهذا الإطلاق، قائلاً: "نحن فخورون للغاية بهذا المشروع الجديد، حيث يعكس "فندق منتجع ماربيا، مجموعة فينييت"، التزامنا بتقديم تجارب لا مثيل لها، مع الحفاظ على معايير الاستدامة. وقد تمثلت رؤيتنا لهذا المشروع في تطوير وجهة توفر ملاذًا ثقافيًا فريدًا من نوعه، مع تجارب إسبانيّة أصيلة. وقد أولت كليندينست الاستدامة البيئية في مشاريعها اهتماماً محورياً، حيث تبنّت تقنيات الطاقة الشمسية وسياسات منع تصريف المواد البلاستيكية الدقيقة، وهو ما يُعدّ بداية لرحلتنا نحو وضع معايير جديدة في مجال الضيافة على مستوى المنطقة".

ويُعدّ هذا الفندق الفاخر الذي يضم 150 غرفة، أول فندق من مجموعة "فينييت" التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، في جزر العالم بدبي. ويهدف إلى استحضار الحياة الإسبانية من خلال ميزات مثل الحدائق الهادئة المثالية للتأمل، وأفنيته الداخليّة، وبساتين الحمضيات والزيتون. كما سيجسد مطعم Challet Sierra الخاص بأنشطة ما بعد التزلّج جوهر الأندلس. ويتوفر للضيوف في الفندق خيارات إقامة متنوعة بما في ذلك الأجنحة الشاليهات والأكواخ لمطلّة على البحر أو الساحة الثلجية أو الشارع الماطر.

كما يُمكن من خلال هذا الفندق الاستمتاع بملاذ بوتيكيّ استثنائي؛ حيث تتناغم الحفلات الشاطئيّة والرياضات المائيّة والمطاعم المفتوحة على الواجهة البحريّة والشواطئ النقيّة، ولحظات غروب الشمس الرائعة، والشعاب المرجانية النابضة بالحياة ومغامرات الغوص وتجارب تذوّق الطعام الأصيلة؛ بسلاسة مع خدمات وعروض السبا المميزة لتشكّل مجتمعة تجربة فريدة لا تُنسى على الطراز الإسباني.

وستتاح لضيوف الفندق فرصة فريدة لاستكشاف عالم غامر تحت الماء يتميز بالشعاب المرجانية المذهلة، ليكون بذلك الأول من نوعه الذي يوفر شعابًا مرجانية خاصة لضيوفه، حيث يمكنهم الاستمتاع بتجارب الغطس والغوص. وتخطط مجموعة كليندينست لتصميم وتطوير العديد من الشعاب المرجانية حول الفندق، مما يوفر للضيوف أنشطة فريدة طوال اليوم، وستتضمن هذه الشعاب مجموعة من الأنواع البحرية، بما في ذلك الأسماك الملاكيّة، وشقائق النعمان، وسمكة الأسد، والسلاحف الخضراء، كجزء من خطة أكبر للشعاب المرجانية في "ذا هارت أوف يوروب".

وتلتزم مجموعة كليندينست بإنشاء وتطوير مشاريع رائدة ومستدامة، ومن خلال "فندق منتجع ماربيا، مجموعة فينييت"؛ تواصل المجموعة تعزيز إرثها المتمثل في وضع معايير جديدة للفخامة، وتقديم تجارب استثنائيّة في عالم الرفاهية في إمارة دبي. وتعطي المجموعة الأولوية للاستدامة كجزء أساسي من قيمها، حيث تدمج المبادرات الصديقة للبيئة مثل استخدام الطاقة الشمسية بنسبة 100%، وسياسات منع تصريف المواد البلاستيكية الدقيقة، والحفاظ على المناظر الطبيعية المستدامة دون استخدام مبيدات حشرية أو مبيدات الفطريات، إلى جانب الاستفادة من تقنيات تربية المرجان لدعم ترميم الشعاب المرجانية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري".

عن مجموعة كليندينست ومشروع "ذا هارت أوف يوروب"

تقدم مجموعة كليندينست خدماتها في قطاعات مختلفة، مثل التطوير العقاري، والإنشاءات، وهندسة الشعاب المرجانية، والمراكز التجارية، وبناء اليخوت، والضيافة والطاقة المتجددة، وتضم أكثر من 1500 موظف على مستوى العالم. ويعد مشروعها الرائد "ذا هارت أوف يوروب" وجهة فريدة ومبتكرة تحتفي بروح وثقافة الوجهات الأوروبية المختلفة.

لمعرفة المزيد عن مجموعة كليندينست يرجى زيارة https://www.kleindienst.ae. ومتابعتنا عبر لينكدإن، لمعرفة آخر التحديثات والتطورات.

يعتبر "ذا هارت أوف يوروب"، من وجهات الجزر الفاخرة ومشروع رائد تقوم مجموعة كليندينست بتطويره في جزر العالم بدبي، على بعد ستة كيلومترات فقط من شواطئ دبي. يتألف المشروع من ست جزر فريدة من نوعها، كل منها مصممة بطابع مستوحى من دولة أوروبية، وسيوفر أكثر من 4000 غرفة فندقية و20 فندقًا ومنتجعًا، بما في ذلك الفلل والقصور المطلة على الشاطئ، والفنادق الفاخرة، وتجربة عيش تحت الماء. ويوفر وسائل راحة عالمية المستوى، مثل الشوارع التي يتم التحكم فيها بالمناخ وأول مؤسسة للشعاب المرجانية في المنطقة مخصص لحماية والحفاظ وإحياء النظام البيئي البحري، ويسعى إلى تعزيز الحياة المستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة.

وفي إطار التزامه بكسر الحواجز، افتتح مشروع "ذا هارت أوف يوروب" أول فندق خمس نجوم مخصص للبالغين فقط مستوحى من منطقة الريفييرا الفرنسية على جزيرة في دبي، فندق فوكو موناكو دبي. ويتطلع الفندق من خلال 198 غرفة فندقية، بما في ذلك ثمانية أجنحة، وخمسة أجنحة للحفلات، وأربعة أجنحة مع أحواض سباحة خاصة، بتوفير بأجواء ليلية لا مثيل لها.

لمعرفة المزيد يمكن زيارة موقعنا عبر الانترنت The Heart of Europe. لحجز إقامتكم في فندق فوكو موناكو دبي الذي تم افتتاحه حديثاً يرجى زيارة https://www.thoe-hotels.com/monaco/.

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