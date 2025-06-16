مجموعة كريستال للضيافة، الشركة الرائدة في إدارة الفنادق والتابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تُعلن عن توقيع اتفاقية رسمية مع شركة قلعة البتراء، وذلك لتطوير مشروعها الجديد "فندق جراند كريستال أربيل" في قلب مدينة أربيل، كردستان العراق. حيث من المقرر افتتاح الفندق في الربع الأخير من عام 2028، ليشكل إضافة مميزة للمشهد السياحي في المدينة. وقد تم تصميم المشروع بالتعاون مع شركة "عارف وبن طوق" العالمية للاستشارات المعمارية والهندسية، المعروفة بمشاريعها الفاخرة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، بما في ذلك مشاركتها في تصميم معالم عالمية مثل برج خليفة الشهير.

يُرتقب أن يُصبح فندق "جراند كريستال أربيل" أحد أبرز معالم الضيافة في كردستان العراق، بفضل تصميمه المعماري المنحني والفريد الذي يُنتظر أن يُشكّل أيقونة معمارية تزيّن أفق المدينة وتلفت الأنظار على المستويين المحلي والإقليمي. ويتميز الفندق بدمجه بين جماليات التصميم العصري ونهج الضيافة المتطور، في تجسيد حي لالتزام علامة كريستال بتقديم تجربة فاخرة واستثنائية ترسّخ معايير جديدة للإقامة الراقية في المنطقة.

سيتمركز فندق "جراند كريستال أربيل" في موقع حيوي واستراتيجي في قلب أربيل، بالقرب من أبرز المجمعات السكنية الراقية مثل القرى الإنجليزية والإيطالية ورويال سيتي، وعلى بُعد خطوات من حديقة سامي عبد الرحمن، التي تُعد من أكبر المساحات الخضراء في أربيل وتمتد على أكثر من 200 هكتار، وتضم بحيرات طبيعية ومرافق ترفيهية متنوعة.

سيوفر الفندق 210 غرفة وجناح فاخر بتصميم أنيق مع اهتمام بأدق التفاصيل، من بينها الجناح الرئاسي الفخم. كما سيحتضن طابقين مخصصين لمجموعة من المطاعم الداخلية والخارجية، إلى جانب قاعات احتفالات تُعد من الأكبر على مستوى العراق، ما يمنح الضيوف تجارب طهي وفعاليات لا مثيل لها. وتكتمل تجربة الضيافة الراقية بمرافق ترفيهية متكاملة تشمل سبا فاخر، صالة رياضية متطورة، وحمام سباحة، لتلبية احتياجات الضيوف الباحثين عن التميز والاسترخاء.

بهذا السياق، أعرب كمال فاخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة كريستال، قائلاً: "منذ انطلاق أعمالنا في قطاع الضيافة في العراق عام 2013، ونحن نلتزم بتقديم تجارب ضيافة استثنائية. ويُسعدنا اليوم أن نوسّع محفظتنا الفندقية الفاخرة من خلال هذا التعاون المميز مع شركة قلعة البتراء في قلب أربيل. حيث يمثل مشروع "جراند كريستال أربيل" محطة فارقة في مسيرتنا، ويعكس رؤيتنا في ترسيخ مكانتنا كأحد أبرز روّاد إدارة الفنادق في العراق، وإعادة تعريف معايير الضيافة الراقية المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات ضيوفنا في المنطقة."

تجدر الإشارة إلى أن أعمال البناء في فندق "جراند كريستال أربيل" من المتوقع أن تُستكمل خلال ثلاث سنوات، على أن يتم افتتاحه رسمياً في نهاية عام 2028. ومن المنتظر أن يشكل الفندق معلم عالمي جديد يجسّد روعة التصميم المعماري والرقي الدائم، مؤكّداً التزام مجموعة كريستال المتواصل بتقديم أعلى معايير التميز والفخامة في عالم الضيافة.

نبذة عن مجموعة كريستال:

تأسست مجموعة كريستال في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007، قبل أن توسّع نطاق أعمالها إلى جزر فيرجن البريطانية في عام 2012. وتقدّم المجموعة باقة متكاملة من الخدمات في قطاع الضيافة تشمل الاستشارات المتخصصة، الخدمات الفنية، إدارة الأصول، وإدارة العلامات التجارية.

وتدير كريستال حالياً أربعة فنادق في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والعراق، إلى جانب خمسة مشاريع جديدة قيد التطوير. وبفضل حلولها المتكاملة ونهجها المبتكر، رسّخت مكانتها كواحدة من أبرز شركات تشغيل الفنادق المتخصصة في قطاعي الأعمال والترفيه عبر أسواق الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا.

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي : cristalhospitality.com

-انتهى-

#بياناتشركات