الفندق الجديد يتماشى مع إلتزام IHG بإضافة أكثر من 10 آلاف غرفة ضمن محفظتها في المملكة خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة

الخُبر، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG ، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، عن توقيع إتفاقية إدارة مع مُلاَّك فندق كارلتون المعيبد في الخُبر، الذي تأسس على يديّ الراحلين عبد الرحمن المعيبد وجورج افرام عام 1977، لتحويله إلى أول فندق ضمن سلسلة فنادق "ڤينيَت كوليكشن"Vignette Collection في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يتم تجديد الفندق وتغيير علامته التجارية بحلول عام 2024.

وتُعتبر " ڤينيَت كوليكشن"، سلسلة من الفنادق الحصرية الفريدة من نوعها والتي تم تصميمها وإطلاقها للنزلاء الذين يتطلعون إلى تحقيق تجارب غنية ومتنوعة ، خلال إقامتهم الفندقية. وتجسد هذه العلامة الفندقية عنواناً للفخامة المصممة خصيصاً لتحقيق تغيير إيجابي يبقى أثره على حياة الأشخاص والأماكن والمجتمع و البيئة. وتمنح أيضاً هذه العلامة التجارية، مالكي الفنادق المستقلة ذات المستوى العالمي، الفرصة للحفاظ على هوية فنادقهم المميزة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من خبرة مجموعة فنادق و منتجعاتIHG الواسعة النطاق والعالمية في مجال الرفاهية ونمط الحياة. وينضم الفندق الجديد في الخُبر، إلى قائمة فنادق " ڤينيَت كوليكشن " في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البرتغال والنمسا وتايلاند وأستراليا.

ويُشكل أيضاً توقيع عقد إدارة الفندق المؤلف من 150 غرفة في عاصمة المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، خطوة بارزة في مسيرة وخطط مجموعة فنادق ومنتجعات IHG التوسعية على مدار 40 عاماً في المملكة، والتي من شأنها أن توفر تجارب فاخرة لنزلائها وضيوفها المميزين.

و سيكون الفندق الذي بات يحمل العلامة التجارية لمجموعة"ڤينيَت كوليكشن" ضمن مجمع فاخر، يضم مرافق ترفيهية وخمسة منافذ للمأكولات والمشروبات وسبا تجريبي فاخر، بالإضافة إلى نادي صحي متطور. وسيوفر المجمع الفاخر أيضاً حمام سباحة خارجي بمواصفات أولمبية، إلى جانب العديد من المرافق الرياضية المتميزة الأخرى.

وستتاح الفرصة أمام النزلاء من رجال الأعمال للاستفادة من خمس قاعات للاجتماعات متعددة الإستخدامات، ومساحات مخصصة للمؤتمرات داخل الفندق، بالإضافة إلى المرافق الأخرى الخاصة بالاجتماعات والمعارض والتي ستستوعب ما يصل إلى 1500 ضيف.

ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي، حيث يتواجد على بُعدِ بضعة كيلومترات فقط من مناطق الجذب الرئيسية في مدينة الدمام، بما في ذلك الواجهة البحرية للكورنيش ومركز العلوم والتكنولوجيا ومركز إثراء الثقافي، كما يقع على بُعد 30 دقيقة من مطار الملك فهد الدولي.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتالIHG في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، في معرض تعليقه على هذه الاتفاقية: "نحن فخورون أن فندق "ڤينيَت كوليكشن" الرائع في طريقه إلى الإفتتاح في المملكة العربية السعودية، لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الضيوف والنزلاء في المملكة، الذين يتطلعون إلى تحقيق تجارب فاخرة ومتميزة عن عروض الفنادق التقليدية. يتماشى أيضًا هذا التوقيع مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وجهود الحكومة لتقديم علامات تجارية وتجارب جديدة إلى المملكة. و بصفتنا لاعباً راسخاً في مجال الضيافة في المملكة، فإننا في وضع مثالي لإضافة أكثر من 10 آلاف غرفة إلى محفظتنا الحالية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة، مع التركيز بشكل كبير على قطاع الرفاهية و نمط الحياة."

وأضاف:"أول إطلاق لعلامتنا التجارية، "ڤينيَت كوليكشن" في الخُبر، هو شهادة على التزامنا، و يمثل علامة فارقة في رحلتنا في المملكة العربية السعودية."

وقال الأستاذ جمال المعيبد، رئيس مجموعة المعيبد المحدودة: "يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لإطلاق مجموعة فنادق "ڤينيَت كوليكشن" في المملكة العربية السعودية، وتوفير تجارب عالمية المستوى للنزلاء والزوار المسافرين بغرض الترفيه ولرجال الأعمال على حدٍ سواء في منطقة الخُبر، مركز الأعمال التجارية في المنطقة الشرقية. ونحن واثقون من قدرات وإمكانيات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG المتميزة، التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة السياحة و الأعمال فى هذا الفندق، وتلبية تطلعات الزوار والنزلاء لتحقيق تجارب متنوعة، سواء كان الضيوف يتطلعون إلى الاسترخاء أو إدارة شؤون أعمالهم . وتتطلع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG ، في إطار مكانة وموقع الفندق المثالي الذي سوف يتيح لضيوفه إمكانية التسوق و زيارة المراكز الثقافية،بالإضافة إلى تحقيق تجربة فريدة من نوعها لكافة النزلاء، مدعومة ببرنامج الولاء IHG One Rewards، الذي يجعلنا متحمسون لما سيحققه من خلال فندق" ڤينيَت كوليكشن " الجديد. وقد ساهم دعم الشركة الاستشارية، The Unit، فى إتمام هذه الصفقة."

تُعتبر الدمام عاصمة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وتشكل وجهة بارزة للأعمال التجارية. ويقع الفندق بالقرب من المدن الصناعية الكبرى ومراكز التسوق، بالإضافة إلى الغرفة التجارية ومركز معارض الظهران للمؤتمرت والفعاليات، وجامعة الملك فيصل، وأرامكو السعودية ومناطق الأعمال الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تشتهر عاصمة المنطقة الشرقية بشواطئها الجميلة، التي ساهمت في تعزيز موقعها كوجهة فنية ورياضية وترفيهية، وزيادة الطلب على التجارب الترفيهية للضيوف المحليين. وتعتبر الدمام بمثابة الموطن الأول من نوعه لمعرض فنون الشارع في المملكة، وتشكل وجهة للعديد من المتاحف والمراكز التراثية.

#بياناتشركات

- انتهى -