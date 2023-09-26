دول مجلس التعاون الخليجي: شاركت مجموعة فنادق بارسيلو بفخر في يوم التنظيف العالمي 2023، وهي مبادرة عالمية مخصصة لتنظيف البيئة. بُذلت جهود متفانية من أكثر من 100 موظف في فنادق بارسيلو، بما في ذلك فندق أوكسيدنتال الشارقة جراند في الإمارات العربية المتحدة ومنتجع بارسيلو المصنعة في سلطنة عمان، وشاركوا في مبادرات تنظيف الشاطئ، حيث تم جمع أكثر من 2 طن من النفايات - أي ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن شحن 183,072 هاتفًا ذكيًا، أو 3,858 ميلًا تقطعها مركبة تعمل على حرق البنزين.

بدأ فندق أوكسيدنتال الشارقة جراند، مع أكثر من 50 موظفًا متخصصًا من مختلف الأقسام، عملية تنظيف واسعة النطاق للشاطئ الخاص بالفندق. ولم يكن هدفهم الجماعي هو تعزيز جمال الشاطئ فحسب، بل كان أيضًا المساهمة في الحفاظ على الكوكب ونظافته ليكون عالمنا أكثر صحة. في إطار الجهود المتفانية للحفاظ على جمال ساحل المصنعة، نظم منتجع بارسيلو المصنعة في عمان، بالشراكة مع عمان للإبحار، مبادرة لتنظيف الشاطئ الممتد على مسافة كيلومتر، بمشاركة 55 موظفًا من الزملاء المتحمسين وأعضاء مجتمع المصنعة.

قال أسير باكيرو، المدير العام لفندق أوكسيدنتال الشارقة جراند: "إن الاهتمام بالبيئة يقع في صميم قيم مجموعة فنادق بارسيلو. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا كوننا كأعضاء مسؤولين في المجتمع العالمي، أنه من واجبنا المساهمة في المبادرات البيئية والتي تهدف لحماية الكوكب والطبيعة مثل يوم التنظيف العالمي. إن التزامنا الثابت بالممارسات المستدامة متأصل بعمق في ثقافة شركتنا، ويظهر موظفونا باستمرار مستوى غير عادي من التفاني في هذه القضية. ومن خلال يوم التنظيف العالمي والمبادرات المختلفة الصديقة للبيئة التي نقوم بها، نحن نفخر بشدة بكوننا جزءًا محوريًا من الحركة العالمية نحو كوكب أنظف وأكثر اخضرارًا".

أكد أدريان بريا غونزاليس، مدير العمليات في منتجع بارسيلو المصنعة، التزام الفندق بالاستدامة قائلاً: "نبذل في منتجع بارسيلو المصنعة، جهودًا كبيرة للحفاظ على الجمال الطبيعي لساحل المصنعة. إن التعاون والشراكة التي نتجت بين عمان للإبحار وأعضاء فريقنا المتفانين ومجتمع المصنعة يجسد مسؤوليتنا المشتركة تجاه بيئة أنظف وأكثر خضرة، وهذا ليس مجرد جهد لمرة واحدة، بل نخطط لاستضافة حملات تنظيف شهرية للشاطئ لضمان الحماية الدائمة لنظامنا البيئي الساحلي، مما يدل على التزامنا المستمر بالمبادرات الصديقة للبيئة في منتجع المصنعة."

تبنت مجموعة فنادق بارسيلو العديد من الممارسات المستدامة عبر فنادقها في المنطقة، بما في ذلك استخدام عبوات الوجبات الجاهزة الورقية في 75% من العمليات، والأكياس الورقية والقابلة للتحلل بنسبة 100%، والمنتجات الصحية الصديقة للبيئة المعتمدة من قبل معيار العلامة البيئية الأوروبية. كما تقوم المجموعة أيضًا باستخدام أدوات النظافة عالية الجودة والقابلة لإعادة التعبئة، بما في ذلك الصابون والشامبو ومستحضرات النظافة الشخصية، كما أنها اعتمدت على كبسولات القهوة القابلة للتحلل في جميع غرف النزلاء.

تسعى مجموعة فنادق بارسيلو جاهدة لبناء غد أفضل، وشرعت في سلسلة من الشراكات المستدامة لتعزيز أفضل الممارسات المستدامة في المجتمعات العاملة. وتشمل هذه الشراكات مجموعة عمل الإمارات للبيئة (EEG) ومبادرة زراعة الأشجار، وتمكين الضيوف من أن يكونوا مستدامين من خلال استضافة فعالياتPaper Walk ، وتنظيم عمليات تنظيف الشاطئ، وإطفاء الأنوار خلال ساعة الأرض.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات مجموعة فنادق بارسيلو المستدامة، يرجى زيارة: https://www.barcelo.com

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حول مجموعة بارسيلو الفندقية:

تعتبر "مجموعة بارسيلو الفندقية" الذراع الفندقي لـ "مجموعة بارسيلو"، وهي ثاني أكبر سلسلة فندقية في إسبانيا، وتحتل المرتبة 30 كأكبر سلسلة فنادق في العالم من حيث عدد الغرف. تمتلك المجموعة حالياً 280 فندقاً سكنياً وترفيهياً من فئات 4 و5 نجوم، بمجموع غرف يصل إلى62 ألف غرفة في 25 دولة حول العالم، تعود ملكيتها لأربع علامات تجارية هي: رويال هايدوي لاكشري هوتيلز أند ريزورتس، وفنادق ومنتجعات بارسيلو، وفنادق ومنتجعات أوكسيدنتال، وفنادق أليجرو. كما تعتبر المجموعة أيضاً جزء من مجموعة فنادق ومنتجعات كريستلاين، وهي شركة فندقية مستقلة تضم 130 منشأة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني:www.barcelo.com

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