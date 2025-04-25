دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت مجموعة عبد الواحد الرستماني، إحدى أبرز الشركات العائلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بثلاث جوائز ذهبية من "الفئة الأولى" على هامش النسخة العاشرة من حفل توزيع جوائز تجربة العملاء في الخليجTM (GCXA™)، والذي أقيم يوم أمس في فندق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي". وتهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على الدور الريادي البارز الذي تلعبه مجموعة عبد الواحد الرستماني وإسهامها في تعزيز الابتكار، فضلاً عن إنجازاتها الملحوظة في مجال الارتقاء بتجربة العملاء على مستوى عمليات المجموعة.

وتُعدّ نسخة العام 2025 من جوائز تجربة العملاء في الخليجTM، التي تُنظّمها مؤسسة "أواردز إنترناشونال"، المنصّة الأبرز والأكثر موضوعية على مستوى المنطقة لتقييم تجربة العملاء. ويمثّل فوز مجموعة عبد الواحد الرستماني بثلاث جوائز ذهبية ضمن ثلاث فئات، وهي "أفضل فريق تجربة عملاء للعام" و"أفضل استخدام للتكنولوجيا" و"أفضل مركز اتصال"، إنجازاً إضافياً بارزاً تحقّقه المجموعة في مسيرتها الطموحة للارتقاء بتجربة العملاء، بما يسهم في تعزيز أداء الشركة وريادتها في السوق.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت أمنية أحمد، المديرة العامة لإدارة تجربة العملاء لدى مجموعة عبد الواحد الرستماني: "نشعر بفخر كبير لفوزنا بثلاث جوائز ذهبية مرموقة تقديراً لابتكارنا وتميّزنا في مجال تجربة العملاء، وذلك خلال نسخة عام 2025 من حفل توزيع جوائز تجربة العملاء في الخليجTM. ويأتي هذا الفوز تأكيداً على نجاح نهجنا الاستراتيجي في الارتقاء بتجربة العملاء ويعكس الجهود الجبارة التي يبذلها كافة أعضاء فريق عملنا وتفانيهم في العمل وأفكارهم الريادية، لتصبح تجربة العملاء الركيزة الأساسية لكلّ ما نقوم به في المجموعة. ونؤكد من خلال هذه الجوائز التزامنا الراسخ بمواصلة الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية وتنمية المواهب، في ظلّ سعينا لوضع معايير جديدة وبلوغ آفاق غير مسبوقة على صعيد استراتيجيتنا المتمحورة حول العميل."

وقد حصل فريق تجربة العملاء في مجموعة عبد الواحد الرستماني على الجائزة الذهبية ضمن فئة "أفضل فريق تجربة عملاء للعام"، بفضل دوره القيادي الاستراتيجي وأدائه المتميّز كفريق واحد برؤية مشتركة. وتُعدّ هذه الجائزة خير دليل على قدرة فريق تجربة العملاء على ضمان انسجام مبادرات تجربة العملاء مع أهداف المجموعة بشكل عام والارتقاء برضا العملاء وولائهم بشكل ملموس، فضلاً عن تعزيز ثقافة العمل القائمة على التعاون الوثيق بين مختلف قطاعات وأقسام المجموعة.

وفاز فريق تجربة العملاء في مجموعة عبد الواحد الرستماني كذلك بالجائزة الذهبية ضمن فئة "أفضل استخدام للتكنولوجيا"، وذلك لتبنّيه التحوّل المنشود في مجال تجربة العملاء ونجاحه في استخدام تكنولوجيا تجربة العملاء بطرقٍ مبتكرة، بهدف إحداث فرق إيجابي ملحوظ في أساليب التواصل مع العملاء وتحقيق قيمة تجارية مضافة. وقد سلّطت لجنة التحكيم الضوء على حزمة الوسائل التكنولوجية المتكاملة ضمن قنوات متعدّدة، والاستخدام المبتكر لتكنولوجيا تجربة العملاء للحصول على نتائج أفضل، والارتقاء بتجربة العملاء بطرق مبتكرة، وتمكين المجموعة من تحقيق نتائج قابلة للقياس في ما يتعلق بالتواصل مع العملاء وزيادة الإيرادات على حدّ سواء.

أما قسم عمليات مركز الاتصال المعنيّ بتجربة العملاء في مجموعة عبد الواحد الرستماني، فقد فاز أيضاً بالجائزة الذهبية ضمن فئة "أفضل مركز اتصال"، وذلك بفضل فعاليته ضمن قنوات متعدّدة وقدرته على النمو، وأدائه القائم على البيانات، وتركيزه على الذكاء العاطفي عند تقديم الخدمة للعملاء، وأثره الإيجابي المباشر على كلّ من العملاء والنتائج التجارية المرجوّة. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لعمليات مركز الاتصال الاستثنائية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والذي بات يُعرف اليوم بمركز رضا العملاء.

وبالإضافة إلى الجوائز الذهبية الثلاثة، مُنحت مجموعة عبد الواحد الرستماني كذلك جائزة "الإسهام البارز في الارتقاء بتجربة العملاء"، وهي جائزة خاصّة تلقي الضوء على الأثر العام الذي تحقّقه المجموعة في المدى البعيد وإسهامها في رسم معالم تجربة العملاء والارتقاء بها على مستوى المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في 23 أبريل 2025 قد استقطب نخبة من أبرز روّاد القطاع والخبراء في مجال تجربة العملاء في المنطقة، للاحتفاء بالتميّز في تجربة العملاء والمشاركة في جلسات تدريبية حيّة وجلسات حوارية وفرص استثنائية للتواصل مع الخبراء في القطاع. وقد ألقت جوائز تجربة العملاء في الخليجTM لغاية اليوم الضوء على أكثر من 400 شركة رائدة، علماً أنّ اختيار الفائزين يمرّ بأكثر من مرحلة من التقييم، لضمان الشفافية والنزاهة والاحتفاء بالإنجازات التي تعود بأثر إيجابي ملموس على الأعمال التجارية.

نبذة عن مجموعة عبد الواحد الرستماني

تُعدّ مجموعة عبد الواحد الرستماني شركة تعمل ضمن قطاعات وأسواق متعدّدة وإحدى أكثر الشركات نمواً وتقدّماً في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل في مجموعة عبد الواحد الرستماني، التي تمّ تأسيسها منذ أكثر من سبعة عقود، 3,000 موظف يقدّمون الخدمات اللازمة لقاعدة غنية ومتنوّعة من العملاء، والتي تضمّ أكثر من 155 ألف فرد و24 ألف شركة. ويتركّز عمل هذه المجموعة ضمن القطاعات الرئيسية التالية: السيارات والعقارات والخدمات اللوجستية ونمط الحياة وحلول الإضاءة والسفر والتكنولوجيا الزراعية والتعبئة المستدامة.

ولا ينحصر عمل مجموعة عبد الواحد الرستماني بالحاضر فحسب، بل يتخطّاه ليشمل إعداد أجيال الغد وضمان جهوزيتها لتلبية احتياجات المستقبل. لذلك، تحرص المجموعة على إقامة الأعمال الهادفة والتي تطمح من خلالها إلى الارتقاء بنمط حياة كلّ جيل، سعياً منها لإحداث فرق ملحوظ ومستدام على مستوى الأعمال والأفراد والعالم. وتواصل مجموعة عبد الواحد الرستماني، التي ترتكز على قيم جوهرية راسخة، تقدّمها لمواكبة التطوّرات واستشراف المستقبل، في خطوة طموحة تهدف إلى الحفاظ على استدامة عالمنا الحاضر والمستقبلي.

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