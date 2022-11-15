المنامة - أعلنت مجموعة عبدالله فؤاد وشريكها مجموعة ديفيدند جيت كابيتال الاستحواذ على النسبة الأكبر في مركز الحكماء التخصصي للعيون وهو مركز فريد من نوعه وذلك لشموليته على تخصصات العيون الدقيقة في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن مركز الحكماء التخصصي للعيون تم تأسيسه عام 2009 ومعتمد من اللجنة الدولية المشتركة لجودة الخدمة الصحية " JCI " وهي أكبر جهة اعتماد لمؤسسات الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية هذا القطاع، إذ يأتي القطاع الصحي في المركز الثاني بعد القطاع التعليمي في المملكة من حيث حجم الإنفاق في الميزانية العامة، خاصة بعد وضع هذا القطاع بين اهتمامات المملكة لتحقيق رؤية 2030.

وقال السيد فيصل بن عبدالله فؤاد ابوبشيت، رئيس مجلس ادارة مجموعة عبدالله فؤاد، "إن عملية الاستحواذ تندرج في إطار رؤية وخطة استراتيجية تتبناها المجموعة لتوسيع وتنويع نطاق انشطتها ومحفظتها الاستثمارية وبما يساعد على تعزيز مكانة المجموعة كدعامة اقتصادية قوية تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة 2030."

وعلق السيد خالد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفيدند جيت كابيتال قائلاً، “نحن متحمسون للإعلان عن هذا الاستحواذ الذي يدشن عمليات ديفيدند جيت كابيتال في المملكة العربية السعودية ويزودنا بوصول مباشر إلى القطاع الصحي وتمكين المجموعة من الوصول بشكل أفضل إلى السوق المحلي في المملكة عبر تنفيذ استراتيجيتنا بتنويع محفظتنا الاستثمارية”.

وأضاف: "كما يتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجيتنا لتوسعة وجودنا الإقليمي بواسطة الشراكة والاستحواذ على مراكز وشركات رائدة ومرموقة وتتمتع بسمعة قوية في السوق السعودي. كما سيضيف استحواذ مركز الحكماء التخصصي للعيون إلى المزيد من الاستثمارات الكبيرة للمجموعة وخبرتها التشغيلية في القطاع الصحي في المملكة."

وقال الدكتور أحمد بن عبدالرزاق الصالح العضو المنتدب والمدير العام لمركز الحكماء التخصصي للعيون، "بدعم ومساندة من مجموعة عبدالله فؤاد ومجموعة ديفيدند جيت كابيتال، نحن نؤمن بقوة قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو والتوسع في مركز الحكماء التخصصي للعيون وتنفيذ خطتنا الواضحة المشتركة للتوسع في المملكة العربية السعودية. وعلى مدى الثلاثة عشر اعوام الماضية، قمنا بتوسعة المركز وقاعدة الطاقم الطبي، والخدمات بشكل عام، ونحن على ثقة اننا سنواصل تقديم أفضل الخدمات في المركز ونتطلع للاستفادة من مجموعة عبدالله فؤاد وديفيدند جيت كابيتال كشركاء استراتيجيون لنا “.

يذكر ان الدكتور أحمد بن عبدالرزاق الصالح هو العضو المنتدب والمدير العام واستشاري طب وجراحة العيون بمركز الحكماء التخصصي للعيون (استاذ مساعد بجامعة الملك سعود سابقا). حاصل على شهادات عليا من كلية الطب، جامعة الملك سعود في الرياض ولديه أكثر من 11 انتسابًا احترافيًا وعضويًا داخل المملكة العربية السعودية وأوروبا، وخبرة عملية طبية لأكثر من ٢٠ عاماً.

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عن " مجموعة عبدالله فؤاد":

باعتبارها واحدة من أقدم قصص النجاح في المملكة العربية السعودية، مجموعة عبد الله فؤاد هي مجموعة شركات متنوعة تلعب دور محوري في المساهمة بتقدم المملكة منذ 75 عام حتى يومنا هذا، حيث استمرت في التوسع بأعمال جديدة ورائدة في العديد من المنتجات والخدمات المتعلقة في قطاعات الصحة والنفط والغاز والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والاستثمار.

عن " مجموعة ديفيدند جيت كابيتال":

ديفيدند جيت كابيتال تمتلك المهارات في عدة قطاعات تجارية وقد أثبتت المجموعة خلال فترة زمنية قصيرة نجاح المنهج الفريد الذي اتبعته في إدارة شركاتها عبر تشجيع النمو في القطاعات الاقتصادية الأساسية، مما أسهم في تعزيز مركزها الرائد داخل الأسواق وكذلك عبر مبادرتها لخلق شراكات استراتيجية مع المؤسسات المرموقة. وتسعى الشركة لعقد صفقات إبداعية في القطاعات الدفاعية مثل القطاع الصحي.