المحرق، البحرين: انطلاقاً من التزامها بتمكين الطاقات الشبابية في مملكة البحرين والاضطلاع بمسؤوليتها نحو المجتمع، أطلقت مجموعة طيران الخليج برنامج التدريب الصيفي الذي يستمر حتى نهاية أغسطس 2024 من خلال التعاون مع عدد من الجامعات في مملكة البحرين بهدف تهيئة الطاقات الشبابية للانخراط في سوق العمل واستيفاء متطلبات تخرجهم الى جانب المساهمة في نمو القوى العاملة في مملكة البحرين.

يضم البرنامج التدريبي الصيفي ٦٨ من الطلبة الجامعيين الذي سيحظون بفرصة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم والحصول على الخبرة العملية بالإضافة الى التعرف على مختلف جوانب صناعة الطيران والعمل عن قرب مع قادة قطاع الطيران من خلال ما بتيحه البرنامج من فرص تدريبية في عدد الإدارات وتشمل الشؤون التجارية والتسويق ، الموارد البشرية والمالية والمحاسبة ، تقنية المعلومات ، العمليات ، إدارة المرافق والتطوير والتقنية ، الصحة والسلامة وذلك في الشركات التابعة للمجموعة مثل شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين.، وشركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي.

وبهذه المناسبة أوضحت السيدة سهيلة الصادق الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة طيران الخليج إن برنامج التدريب الصيفي يهدف الى تزويد الطلبة بالخبرات العملية إلى جانب اتاحة الفرصة لهم للتعرف على أفكار جديدة ومبتكرة وفتح الابواب أمام فرص عمل محتملة لهم في المجموعة والشركات التابعة لها، معربة عن تطلعها لمساهمة البرنامج في تطوير قدرات ومهارات الطلبة خلال فترة التدريب.

مشيرة الى أن تنظيم برنامج التدريب الصيفي يأتي في إطار التزام مجموعة طيران الخليج بالمساهمة الفاعلة في مسيرة نمو وتطور قطاع الطيران وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين.

نبذة عن مجموعة طيران الخليج القابضة

تأسست مجموعة طيران الخليج القابضة في العام 2010 بهدف التنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الطيران بهدف تعزيز إسهامات قطاع الطيران في اقتصاد مملكة البحرين وتعظيم القيمة لجميع الجهات ذات العلاقة. وتنضوي تحت مظلة المجموعة كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، ومجموعة أخرى من أصول الطيران، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Gulfairgroup.bh ، لينكدإن: Gulf Air Group Holding إنستغرام: @GulfAirGroup

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