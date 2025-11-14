​​​​​خطوة مهمة تعزز حضور المجموعة في أسواق المنطقة ضمن خطتها للتوسع الدولي

التوسع يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ويعزز التحول الرقمي في قطاع التأمين، عبر حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة "شوري"، التابعة لـ"First.tech"، وإحدى أسرع شركات التأمين نمواً في المنطقة، عن حصولها على الموافقة التنظيمية من هيئة التأمين السعودية، لمزاولة أنشطتها في المملكة.

ويعدّ هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة التوسع الإقليمي للمجموعة، ويؤكد مكانتها كشريك موثوق في تطوير قطاع التكنولوجيا التأمينية في السوق السعودي، أحد أكبر أسواق التأمين وأكثرها حيوية في الشرق الأوسط.

وتعتمد "شوري" على خبرة راسخة، وسجل حافل في بناء منصات تأمين رقمية متقدمة قابلة للتطوير، ما يمكّنها، بفضل موافقة هيئة التأمين السعودية، من تقديم حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تسهم في تطوير تجربة التأمين في سوق يتميّز بالحيوية والنمو المتسارع.

وتأتي هذه الخطوة بعد استحداث الإطار التنظيمي الجديد لشركات التكنولوجيا التأمينية في السعودية، منتصف عام 2023، الذي يهدف إلى دعم الابتكار، وحماية المستهلك، وصون خصوصية البيانات في قطاع التأمين. كما يتماشى هذا التوسع مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تطوير الخدمات المالية، وتعزيز الابتكار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وستتمكن "شوري"، من خلال تقديم حلول تأمينية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من دعم جهود المملكة لبناء اقتصاد رقمي متطور وشامل.

وفي هذا الإطار، قال عبدالإله الغفيلي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "شوري": "يشهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعوية تحولاً نوعياً، يواكب التطور التكنولوجي المتسارع على مستوى العالم، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة. نسعى في "شوري" إلى تقديم حلول تأمينية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتلبي احتياجات الأفراد والشركات في المملكة، عبر منصة رقمية متكاملة، تتيح تجربة سلسة وسريعة تراعي أعلى المعايير في القطاع. نتطلع لمشاركة خبراتنا وتقنياتنا المتقدّمة في السوق السعودي، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة نحو قطاع مالي حديث وشامل ومتطوّر".

يُذكر أن "شوري" تأسست في عام 2021 على يد المؤسسين السابقين لمنصة "تأميني"، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن ترسخ مكانتها كواحدة من أسرع شركات التكنولوجيا التأمينية نمواً في المنطقة، مقدمة حلولاً رقمية متكاملة، تغطي مختلف القطاعات.

نبذة عن "شوري":

تُعدّ "شوري" إحدى شركات First.tech وواحدة من أسرع شركات التكنولوجيا التأمينية نمواً في المنطقة، وتهدف إلى إعادة ابتكار تجربة التأمين من خلال حلول تقنية متطورة تُمكّن الأفراد والشركات من الحصول على خدمات التأمين وإدارتها بسهولة وشفافية.

وبدعم استراتيجي وانتشار إقليمي واسع، تقدّم "شوري" مجموعة من الحلول التأمينية المبتكرة التي تركز على احتياجات العملاء، وتشمل التأمين في مجالات السفر والمركبات والصحة. كما تلعب "شوري" دوراً فاعلاً في دعم جهود التحول الرقمي، عبر التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والخاصة.

