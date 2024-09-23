أحمد العتال: بدأنا تسليمات بالمرحلة الأولى من مشروع Park Lane العاصمة الإدارية والإنتهاء من تسليم 500 وحدة بنهاية 2024

القاهرة – أعلنت مجموعة شركات العتال عن أحدث المستجدات بعمليات الانشاءات المختلفة والتسليمات بعدد من مشروعاتها، حيث بدأت فعليًا تسليم المرحلة الأولى من مشروع Park Lane بالعاصمة الإدارية الجديدة لتستكمل الشركة 500 وحدة بنهاية العام الجاري 2024، فضلًا عن استمرار عمليات التشييد والبناء بخطوات متسارعة بمشروع West Leaves غرب القاهرة لتنتهي الشركة من 30% من انشاءات المشروع حتى الأن، إضافة إلى البدء في عمليات التنفيذ بمشروع The 101 مستقبل سيتي بالربع الأول من العام القادم 2025.

هذا وتستعد المجموعة أيضًا للمشاركة بمعرض سيتي سكيب مصر، بمجموعة من العروض المتميزة من خلال مجموعة من التيسرات وخطط السداد المرنة بمشروع The 101، عبر إتاحة دفع 5% فقط كمقدم سداد والباقي علي 9 سنوات، وكذلك بمشروع West Leaves بمقدم سداد 10% والباقي علي 10 سنوات.

في سياق ذلك أعرب المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال عن رضاه التام بالخطوات الثابتة والواثقة للمجموعة وحماسه الشديد للمشاركة بمعرض سيتي سكيب من جديد، قائلًا:"فخور بكل ما حققناه من انجازات، فنحن نسعى دائمًا إلى العمل المستمر من أجل تقديم مشروعات عقارية ذات جودة ومواصفات عالمية تلبي احتياجات عملائنا وتمثل قيمة مضافة لهم لسنوات عديدة من خلال تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية منها، من هنا يعمل فريق الشركة بكافة طاقته للانتهاء من عمليات التشييد والبناء بمختلف مشروعاتنا في المواعيد المحددة والإلتزام التام تجاه عملائنا الذين وثقوا بنا منذ البداية."

وتابع العتال: "سعيد أيضًا بمشاركتنا في معرض سيتي سكيب مصر كواحد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة والتي تلقي اهتمامًا كبيرًا من قبل كافة المطورين العقاريين ويحرص الجميع على التواجد بها لتبادل الخبرات ومعرفة أحدث التوجهات بعالم العقار، وايضًا لعرض مشروعاتهم المختلفة والتعامل المباشر مع العملاء والتعرف علي متطلباتهم واحتياجاتهم، والعام الحالي تقدم مجموعة شركات العتال مجموعة من العروض والتيسرات المتميزة لزوار جناحنا بالمعرض، ونأمل أن تنال مشروعاتنا استحسان ضيوف المعرض وأن نكون دائمًا عند حسن ظن عملائنا."

تحرص مجموعة شركات العتال على أن تكون مشروعاتها نموذجًا حقيقيًا للمجتمعات العمرانية المتكاملة ومشروعات Park Lane و West Leaves وThe 101 هم خير مثال لذلك، فمشروع Park Lane يتميز بموقع من أكثر المواقع الاستراتيجية الجاذبة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة R7، علي مساحة 28 فدان، وإجمالي استثمارات 3 مليار جنيه.

فيما يعتبر مشروع West Leaves واحدًا من أكثر المشروعات متعددة الاستخدامات (السكنية التجارية الإدارية) فى غرب القاهرة بموقعه المتميز بمدينة الـ 6 من أكتوبر علي مساحة 55 فدان وإجمالي استثمارات يصل إلى 6 مليار جنيه، يقام المشروع علي 4 مراحل ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات متنوعة بواقع 31 مبني عبارة عن أرضي و3 أدوار ووحدات بنتهاوس، إضافة إلى 8 أبراج تضم شقق فندقية، وفندق مكون من 200 غرفة، كما يثري المشروع مساحات خضراء ومفتوحة واسعة، مما يوفر بيئة هادئة ومتناغمة للسكان والزوار على حد سواء، كما يضم West Leaves منطقة تجارية وإدارية متكاملة، ويتمتع المشروع بتصميمات غاية في الروعة تتناسب مع تطلعات العملاء في الحصول علي منتج عقاري فائق الجودة يوفر كل مقومات الحياة الحديثة، فتصميمات المشروع تم وضعها من قبل مكتب المهندس والاستشاري الكبير رائف فهمي أحد اهم الخبراء في هذا المجال والمصمم لأكبر المشروعات العقارية تميزًا في مصر.

أما مشروع The 101 فيعد أحدث مشروعات الشركة والذي أطلقته الشركة بالفترة الأخيرة بالشراكة مع شركة المقاولون العرب، بواحد من أكثر المناطق الحيوية بمستقبل سيتي في القطعة رقم "1" بالمرحلة الأولى بالمدينة، بالقرب من الدائرى الأوسطي بإستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه، ومساحة إجمالية تبلغ نحو 424 ألف متر مربع، يضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، ما بين " مازونيت – توين هاوس – تاون هاوس – فيلات " بمساحات تتراوح بين 120 إلى 500 متراً، تم تصميمها لتلبي تطلعات العملاء المختلفة بأحدث الطرز المعمارية، هذا بالإضافة إلى مساحات خضراء شاسعة ومناطق للترفية ونوادٍ صحية ورياضية وبحيرات صناعية ومسارات للجري والدراجات، علاوة على وجود نظام أمني ذكي ومتطور يضمن السلامة والخصوصية لجميع السكان.

وتأتي هذه التطورات بمجموعة شركات العتال كجزء من خطتها الطموحة لتوفير أفضل المنتجات العقارية والمساهمة الفعلية في مسيرة التنمية العمرانية بالبلاد، وترك بصمة واضحة كواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، بمشروعاتها المتنوعة في شرق وغرب القاهرة والبحر الأحمر، لتؤكد العتال من جديد علي التزامها الكامل بالابتكار والتجديد في كل ما تقدمه من مشروعات حالية ومستقبلية.

-انتهى-

#بياناتشركات