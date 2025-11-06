الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت مجموعة سافي للألعاب عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هيوماين، المتخصصة عالمياً في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها التقنية ومنصاتها التشغيلية المتقدمة، بما يشمل حلول ونماذج الذكاء الاصطناعي، ومنصات البيانات، والبنية التحتية، وتطبيقات المستخدم النهائي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمجموعة سافي في مختلف مجالات أعمالها.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تحديد فرص تطوير نماذج وتطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة تدعم مجالات رئيسية داخل المجموعة، مثل الموارد البشرية، والمشتريات، والشؤون المالية. كما ستتيح الشراكة لمجموعة سافي الاستفادة من مراكز البيانات المتطورة وخدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها هيوماين، إلى جانب التعاون في مبادرات بحث وتطوير تهدف إلى استكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات المجموعة.

وفي تعليقه على الشراكة، قال براين وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي:"نتطلع إلى التعاون مع هيوماين لاستكشاف وتفعيل إمكانات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز قدراتنا التشغيلية. تمتلك هيوماين خبرات متقدمة تغطي سلسلة القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي، من البيانات والبنية التحتية إلى النماذج والتطبيقات، مما يمنحنا فرصاً واعدة لاستكشافها وتطوير حلول فعالة وملموسة."

من جانبه، قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين:"تأتي هذه الشراكة في توقيت مميز، بالتزامن مع إطلاقنا لنظام HUMAIN ONE خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار. ويمثل هذا النظام التشغيلي الذكي نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي، ويسعدنا أن تكون مجموعة سافي من أوائل المستخدمين له. تطوير الألعاب يُعد من أكثر المجالات التي يمكن أن تستفيد من حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإبداع والإنتاجية."

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة تُجسد نموذجاً فعّالاً للتعاون بين الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من خلال تبادل المعرفة، وتكامل القدرات الاستراتيجية، وتحقيق قيمة مشتركة. كما تُسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسريع التحول نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي وصناعة الترفيه.

نبذة عن مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية:

: تأسست مجموعة سافي بهدف تعزيز النمو المستدام والابتكار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة – مالك رأس مال المجموعة – تسعى سافي إلى استثمار رأس المال على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ، والاستثمارات، والمشاريع التجارية. من خلال توسيع محفظتها وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تساهم سافي في تشكيل مستقبل القطاع على المستوى العالمي. وباعتبارها الشركة الوطنية الرائدة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، تواصل سافي العمل على تطوير المنظومة المحلية في هذا القطاع

. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة: https://savvygames.com/

نبذة عن شركة هيوماين

هيوماين هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. تقدم الشركة قدرات متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية: مراكز البيانات المتطورة، والبنية التحتية عالية الأداء ومنصات الحوسبة السحابية، والنماذج الذكية المتقدمة – بما في ذلك أكثر النماذج اللغوية متعددة الوسائط تطوراً باللغة العربية – بالإضافة إلى حلول رائدة للذكاء الاصطناعي تجمع بين الرؤى العميقة والقدرة على التنفيذ الواقعي.

ومن خلال نموذجها المتكامل، تخدم هيوماين مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يعزز القيمة المضافة في مختلف الصناعات، ويدفع عجلة التحول الرقمي، ويقوي التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. ومع توسّع محفظتها من المنتجات المتخصصة، تلتزم هيوماين بقيادة الابتكار وتعزيز التميز الوطني، وتسعى إلى المنافسة عالمياً عبر ريادة المحتوى المعرفي واستقطاب الكفاءات.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة: https://humain.com/

