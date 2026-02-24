الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالبحرين (AUBH) لدعم التدريب العملي وتعزيز الخبرة المهنية للطلبة الراغبين في مواصلة مسيراتهم المهنية في مجال تصميم الألعاب والوسائط التفاعلية.

تندرج هذه الشراكة ضمن مبادرات أكاديمية سافي، منصة تطوير المواهب التابعة للمجموعة، والتي تهدف إلى بناء مسارات تعليمية ومهنية مستدامة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. ومن خلال هذا التعاون، تعمل سافي والجامعةعلى ربط المخرجات الأكاديمية بالتطبيقات العملية في بيئات العمل الواقعية.

وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات تعاون تركز على تدريب الطلبة وتطوير خبراتهم المهنية، وتشمل مبادرات مثل توفير فرص التدريب العملي لطلبة كلية الإعلام والتصميم في الجامعة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لاستوديوهات سافي في الرياض، وتوفير فرص للاطلاع المباشر على سير العمل وبيئات الإنتاج والتعرف على واقع صناعة الألعاب.

ومع تزايد الطلب على المواهب المتخصصة في فنون الألعاب وتصميم الألعاب والوسائط التفاعلية على مستوى المنطقة، تأتي هذه الشراكة للمساهمة في تطوير مهارات الطلبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز تعرضهم لخطوط الإنتاج الحديثة والتقنيات الإبداعية.

وبهذه المناسبة، صّرح عمرو صقر، كبير الإداريين في مجموعة سافي:

"يُعد التعاون مع المؤسسات الأكاديمية خطوة أساسية لبناء قاعدة مواهب قوية ومستدامة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. ومن خلال شراكتنا مع الجامعة الأمريكية بالبحرين، نسعى إلى منح الطلبة فرصة مبكرة للتعرف على البيئات المهنية واكتساب الخبرات العملية التي تعزز مسارهم الأكاديمي."

ومن جانبها، قالت الدكتورة ليال حلواني، عميدة كلية الإعلام والتصميم في الجامعة الأمريكية بالبحرين:

"تُسهم هذه الشراكة في توفير فرص قيّمة لطلبتنا للمشاركة المباشرة في صناعة الألعاب، مما يعزز التجربة التعليمية ويدعم رسالتنا في إعداد خريجين قادرين على مواكبة المهن الإبداعية المستقبلية".

ويمثل هذا التعاون امتداداً لجهود أكاديمية سافي الرامية إلى تعزيز شراكاتها مع مؤسسات التعليم المرموقة في المنطقة، بهدف توسيع فرص التعلم التطبيقي، وتمكين الطلبة من الوصول إلى مسارات مهنية واضحة في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية والوسائط التفاعلية.

نبذة عن سافي

تأسست مجموعة سافي بهدف تعزيز النمو المستدام والابتكار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة – مالك رأس مال المجموعة – تسعى سافي إلى استثمار رأس المال على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ، والاستثمارات، والمشاريع التجارية. من خلال توسيع محفظتها وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تساهم سافي في تشكيل مستقبل القطاع على المستوى العالمي. وباعتبارها الشركة الوطنية الرائدة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، تواصل سافي العمل على تطوير المنظومة المحلية في هذا القطاع.

https://savvygames.com/

نبذة عن الجامعة الأمريكية بالبحرين (AUBH)

تُعد الجامعة الأمريكية بالبحرين جامعة متكاملة ذات طابع تعليمي أمريكي تعاوني في مملكة البحرين، وهي مدعومة من قبل صندوق ‘علم’ التابع لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وتقدّم الجامعة تجربة جامعية متكاملة ونموذجاً تعليمياً يعزز التفاعل بين الطلبة وكادر هيئة التدريس والمجتمع المهني. كما يتميز حرمها الجامعي الحديث، الممتد على مساحة 75 ألف متر مربع في منطقة الرفاع بالبحرين، بتجهيزاته التقنية المتقدمة المصممة لتعزيز عملية التدريس والتعلم.

https://aubh.edu.bh/

-انتهى-

