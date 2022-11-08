بعد أن بات مفهوم ترميز الأصول الرقمية أساساً في خارطة طريق التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتكرت مجموعة رمزك، منصة زنيك بلوك تشين التي تهدف إلى تطبيق نظامًا بيئيًا آمنًا ولا مركزيًا وشفافًا لعملائها لإدارة أصولهم الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة رمزك، الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن توسيع نطاق أعمال منصة بلوك تشين لتطبيق نظام بيئي للامركزي آمن في الإمارات العربية المتحدة. يشير اسم مجموعة "رمزك" إلى رؤية المجموعة بالتوجه نحو تطبيق خدمات لا مركزية بشكل كامل.

مجموعة رمزك هي الشركة التي تدير بنجاح منصة زينك بلوك تشين. أما زينك فهي تقنية البلوك تشين الذي يتم تطوير جميع الابتكارات من خلالها.

توفر زنيك مجموعة خيارات لامركزية ذكية لعملائها لتخزين وإدارة وحماية أصولهم الرقمية بطريقة آمنة وشفافة ولا مركزية بشكل كامل. كما تساهم بربط عالم الرموز الغير قابلة للاستبدال ( NFT) لتوفير حلولاً سهولاً لعملائه بالتجارة المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.

مجموعة رمزك هي الشركة التي توفر منصة زينك بلوك تشين المتطورة- والتي تعتبر نظام إدارة الأصول الرقمية من الجيل التالي. أما تطبيق زينك فيعتبر متجرًا شاملاً لإدارة الأصول الرقمية (يمكنكم تحمليه مجانًا على iOS و Android) و الذي سيتم إطلاقه في منتدى سمارت تشين في 13 نوفمبر 2022 و سيتضمن ZENIQ messenger الفريد من نوعه و يعتبر الأول في العالم القائم على تقنية البلوك تشين.

تم دمج تطبيق زينك بالكامل مع زينك هب- وهو جهازمتميز وفريد من نوعه لتخزين الأصول الرقمية والتحكم فيها وإدارتها ضمن مستوى عالي من الأمان. يتم تقديم جميع المعاملات والإشعارات من المحفظة الرقمية للعميل من خلالها. يتمتع التطبيق أيضًا بإمكانية الوصول الكامل إلى سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

باستخدام ZENIQ messenger، يمكن للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض أو إجراء و تبادل المعاملات المختلفة بينهم . كما تم ربط تطبيق زينك ببطاقة خصم زينك. زينك سمارت تشين، هي عبارة عن تقنية بلوك تشين مبتكرة من المستوى الثاني، سريعة وسهلة الاستخدام، وتوفر ما يصل إلى 10000 معاملة في الثانية مع توفير تكاليف تحويل منخفضة للغاية. كما توفر زينك بورصة لا مركزية تدعى زينك سواب.

وتعقيباً على إطلاق رمزك، قال الشريك المؤسس سليمان الرفاعي: "لقد أثبتت حكومة الإمارات العربية المتحدة بأنها كانت دائماً من السباقين في دعم الشركات التي ترغب في بناء تقنيات بلوك تشين مبتكرة. نحن نؤمن بأن المنصة التي نبنيها سيكون لها تأثير إيجابياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. انطلقت فكرة مجموعة "رمزك" في "منطقة 2071" الإبداعية التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل. حيث تمثل منطقة 2071 تجسيداً لطموح دبي وسعيها لتكون أفضل مدينة في العالم في مجال الابتكار.

قال إروين دوكتر، الرئيس التنفيذي لشركة زينك المتحدة التي تمثل الشركة المطورة لتقنية البلوك تشين والعلامة التجارية ضمن مجموعة رمزك: "حتى الآن 3 في المائة فقط من جميع المستخدمين المحتملين على دراية بتقنية البلوك تشين ولديهم إمكانية الوصول إليها: هدفنا هو الوصول إلى نسبة 97 بالمائة المتبقية، حيث نريد إجراء تحول ثوري في نظام البلوك تشين.

ستُقدّر قيمة صناعة ترميز سلسة البلوك تشين بـ 24 تريليون دولار أمريكي مع حلول عام 2027، وستشكل زينك دورًا رئيسيًا في هذه الثورة. على مدار العامين الماضيين، تطورت زينك وأطلقت منتجات مبتكرة التي أحدثت وماتزال تشكل فرقًا في هذا المجتمع.

تنظم شركة رمزك منتدى سمارت تشين. وهي مبادرة سنوية تجمع جميع قادة الفكر في تقنية البلوك تشين لمناقشة المفاهيم والأساليب المستدامة التي تهدف إلى تطوير مستقبل الأصول الرقمية في هذه الحقبة السادسة من التكنولوجيا والابتكار. سيضم منتدى سمارت تشين العديد من المتحدثين ومناقشات جماعية وفرص للتواصل حول مستقبل الأصول الرقمية والبلوك تشين. سيعقد منتدى سمارت تشين هذا العام في 13 نوفمبر 2022 في فندق أرماني في برج خليفة. ومن بين المتحدثين الرئيسيين سليمان الرفاعي، الشريك المؤسس، لشركة رمزك، إروين دوكتر، الشريك المؤسس، لشركة رمزك ، وباتريك كامبوس ، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية ، Securrency.

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حول مجموعة رمزك:

مجموعة رمزك هي مجموعة من الشركات التي تقدم خدمات متنوعة في مجالات مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال تقنيات البلوك تشين، والبحث والتطوير الرقمي، وتقنيات رموز غير قابلة للاستبدال، وميتافيرس، وتداول العملات المشفرة، وإدارة الأصول المالية، وغيرها الكثير. رمزك هي مطور النظام الثوري لتقنية البلوك تشين " زينك بلوك تشين" المستوحى من رؤية دبي تطلعاتها.

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