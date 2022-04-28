16 مليون ساعة عمل آمنة في المجموعة في 2021

209% زيادة في ساعات العمل الآمنة و انخفاض بنسبة 80% في الإصابات المهدرة للوقت مقارنة بعام 2020

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت مجموعة حديد الإمارات أركان، أكبر شركة وطنية مدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة، التزامها بتطوير وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة خلال احتفال المجموعة بيوم السلامة العالمي لقطاع الحديد الذي يصاف 28 من إبريل كل عام.

وأعلنت المجموعة عن تسجيل نحو 16 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع أي إصابات، ونتيجة متقدمة في معدل الإصابات المهدرة للوقت بواقع 0.5 في عام 2021، وهو ما يشكل زيادة بواقع 209% في معدل ساعات العمل الآمنة، و انخفاضًا بواقع 80% في عدد الإصابات المهدرة للوقت مقارنةً بعام 2020.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: "نحن فخورون بالتزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين، وهو ما ينبع من إيماننا بأن السلامة ركن أساسي لضمان استدامة الأداء المتيمز للموظفين. وهذا الإنجاز اليوم بتحقيق نحو 16 مليون ساعة عمل آمنة خلال 2021 يعد شهادةً لتميز ثقافة السلامة التي رسخناها في بيئة العمل. وستعمل المجموعة دائمًا على تعزيز هذه الثقافة القائمة على السلامة والتميز التشغيلي."

وتواصل مجموعة حديد الإمارات أركان جهودها في ترسيخ ثقافة السلامة من خلال العديد من الطرق، منها:

التحديث المستمر لإجراءات تقييم المخاطر وعمليات التفتيش والمراقبة، ومراجعات الصحة والسلامة، وإجراءات رصد مسببات الحوادث، ونحوها. كما توفر الشركة البرامج والجلسات التدريبية اللازمة بشكل مستمر للموظفين والمقاولين مقرونة بالعديد من الحملات التثقيفية المستمرة على مدار العام.

ولدى المجموعة برنامج مكافآت للأداء المتميز في مجال السلامة يهدف إلى مراقبة أداء السلامة في جميع القطاعات، ومكافأة أصحاب المساهمات المؤثرة في تعزيز جهود السلامة في الشركة.

كما تتبنى المجموعة برنامج لحوكمة أداء الصحة والسلامة والبيئة يوفر لوحة تحكم لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعزيز فاعلية النقاشات حول أداء الصحة والسلامة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الضرورية. وأطلقت الشركة من خلال هذا البرنامج منصة (MySHEQ) الرقمية المبتكرة لتعزيز مستوى السلامة في حديد الإمارات، وإدارة الإجراءات ذات الأهمية العالية في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

وقد حصلت حديد الإمارات على جائزة الريادة في مجال السلامة 2020 من الاتحاد العالمي للصلب، تقديراً لجهودها في تبني أعلى معايير الصحة والسلامة عالمياً، وإطلاق وتنفيذ برنامج «أمان» للتحول نحو ثقافة السلامة، الذي مكن مجموعة حديد الإمارات أركان من تبني منهج يقوم على تفادي المخاطر وإدراج العديد من العمليات المهمة لإدارة السلامة بما يضمن تضافر الجهود من أجل تعزيز ثقافة السلامة.

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL)) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستفيد المجموعة من تقنيات مصانع الدرفلة المتطورة لتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك لفائف أسلاك الحديد وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الإرتكازية. بالإضافة إلى ذلك، تنتج المجموعة كل من الأسمنت والبلوك والأنابيب وغيرها من مواد البناء التي تساهم في تعزيز قطاع تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة.

وتعتبر المجموعة كذلك أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط، ورابع مصنّع في العالم يحصل على شهادة جودة الأنظمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين اعترافاً بقدرتها على تزويد المؤسسات النووية بحديد التسليح. وتعد المجموعة أيضاً أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون، وأول شركة تصنيع في الشرق الأوسط يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.

وتلعب المجموعة دوراً ريادياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. وتنضوي مجموعة حديد الإمارات أركان تحت مظلة الشركة القابضة العامة ("صناعات")؛ وبذلك تعد جزءاً من "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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