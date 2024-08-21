دبي تعتزم مضاعفة مساحاتها الخضراء وإضافة حوالي 13.6 كيلومتر مربع من الحدائق على مستوى المدينة بحلول عام 2040

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع توقع زيادة عدد سكان دبي بنسبة 75% بحلول عام 2040، تبرز الحاجة إلى بنية تحتية مستدامة وحلول حضرية مبتكرة كأولوية قصوى. وفي ضوء التخطيط لإنشاء حوالي 13.6 كيلومتر مربع من الحدائق الجديدة بحلول ذلك العام، تأتي مجموعة "ثري دي إكس بي" بحلول مبتكرة لتلبية هذه المتطلبات، من خلال تقديم أثاث خارجي مستدام ومطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد خصيصاً للمساحات الخضراء المتزايدة.

ويأتي المخطط الحضري 2040 لدبي ليضع تصوراً شاملاً لزيادة عدد سكان الإمارة إلى 5.8 مليون نسمة، مما يستدعي توفير بنية تحتية مستدامة ومساحات عامة تلبي احتياجات هذا النمو. وتسعى مجموعة "ثري دي إكس بي" للعب دور محوري في تحقيق هذه الرؤية، عبر تقديم حلول أثاث خارجي مبتكرة ومصممة خصيصاً للمساحات الحضرية، بما في ذلك الحدائق العامة وساحات المدارس والمناطق المحيطة بالمستشفيات وحرم الجامعات.

وفي هذا الصدد، قال السيد بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ثري دي إكس بي": "تتيح لنا تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تصميم أثاث خارجي يتوافق مع الاحتياجات الخاصة لكل مساحة على حدة. وتساهم منتجاتنا المخصصة في تحقيق أهداف دبي المتعلقة بالاستدامة، من خلال تقليل الهدر البيئي وتقليص البصمة الكربونية".

ولفت البلوشي: "توفر مجموعة 'ثري دي إكس بي' خيارات أثاث تتسم بالجاذبية الجمالية والعملية، مما يعزز من المشهد الحضري المتطور في دبي".

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن دبي تعتزم مضاعفة مساحاتها الخضراء وإضافة حوالي 13.6 كيلومتر مربع من الحدائق على مستوى المدينة بحلول عام 2040. وتأتي حلول الأثاث الخارجي المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد التي تقدمها مجموعة "ثري دي إكس بي" لتكمل هذه المبادرات، من خلال توفير مقاعد وعناصر حدائق مستدامة يمكن دمجها بسهولة في المساحات العامة والخاصة. وتعتمد المجموعة على قدراتها الإنتاجية العالية لتقديم قطع مخصصة بسرعة وكفاءة، مما يتيح للمدارس والمستشفيات والمجتمعات السكنية الاستفادة من تصاميم حديثة تجمع بين الوظيفية والاستدامة البيئية.

كما يدعم نهج مجموعة "ثري دي إكس بي" أهداف مخطط دبي 2040 المتعلقة بتقليل الاعتماد على السيارات وزيادة إمكانية التنقل عبر تعزيز شبكة مشاة مترابطة تسهم في تشجيع أنشطة المشي وركوب الدراجات، وهما عنصران رئيسيان في استراتيجية التنقل الحضري لدبي.

ومع استمرار توسع المناطق الحضرية في دبي، ستزداد الحاجة إلى حلول أثاث خارجي مستدامة ومبتكرة. وتؤكد مجموعة "ثري دي إكس بي" التزامها بالريادة في هذا المجال من خلال تقديم منتجات مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد تتماشى مع رؤية دبي لمستقبل أكثر استدامة.

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