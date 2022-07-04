● مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة (الطرف الأغر سابقا) تعيد ترتيب أقسام قيادتها تماشيا مع خطط توسيع حضورها في المنطقة

● المجموعة تحدد أيضا خططاً لافتتاح مقرها الرئيسي في دبي في وقت لاحق من هذا العام، لدعم تحولها الإستراتيجي في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في أعقاب الإعلان عن تغيير اسمها، مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة الكويتية ، تعيد ترتيب أقسام قيادتها وعملياتها لدعم رؤيتها الجديدة تحقيقا لأهدافها الإستراتيجية الخمسة وضمان تنفيذها عبر المجموعة.

فبعد إعلانها عن تصنيف الأعمال إلى ثلاث قطاعات مختلفة، هي 1. الساعات والمجوهرات، 2. الموضة،3. التكنولوجيا، قامت المجموعة بتعيين فريق قيادة متخصص للإشراف على العمل وضمان المرونة الإستراتيجية والتشغيلية. وتأتي عمليات إعادة الهيكلة هذه لتتماشى مع خطط مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة لتعزيز حضورها في السوق والتكيف السريع مع ما يشهده قطاع تجارة التجزئة الفاخرة من سرعة في التحول لضمان وضع احتياجات عملائها في المقدمة. كما يتماشى هذا التحول أيضًا مع خطط المجموعة لاكتساب المزيد من العلامات التجارية الفريدة في المستقبل القريب التي تشاركها رؤيتها.

يذكر أن عملية إعادة هيكلة قيادة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة، تأتي في إطار الاحتفال هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيس المجموعة، التي ينصب تركيزها على بناء مستقبل مستدام ومواصلة رحلتها كشركة رائدة في مجال تجارة التجزئة الفاخرة في المنطقة. وبصفتها كمجموعة عائلية، تضع ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة الناس في صميم ما تقوم به، وهذا هو مفتاح نجاحها. هذا، وتعد إعادة هيكلة قطاعات الأعمال وفريق القيادة مجرد خطوة أولى لدعم أهداف المجموعة التوسعية، حيث سيقود كل واحد أقسامه في الشركة للإشراف على التعبئة الناجحة لتحقيق خمسة أهداف إستراتيجية هي الالتزام، والنزاهة، والتميز، والتطور والشعور بالانتماء، بما يتماشى مع الإستراتيجية الأساسية لمجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة الهادفة لإعادة تعريف مفهوم الفخامة للمستهلكين والعلامات التجارية والموظفين.

وبهدف الارتقاء بمجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة وتحقيق مزيد من النجاح من خلال نموذج العمل الجديد، سوف تحظى المجموعة بدعم وائل شربجي بصفته رئيس قسم العمليات، وقد كان يشغل سابقا منصب المدير العام.

فبعد أن عمل مع المجموعة منذ عام 1992، سيتولى وائل مهمة دعم افتتاح متاجر جديدة في جميع أنحاء المنطقة. وسيساهم بول كوبيليان ، الرئيس الإقليمي لقطاع التجزئة سابقًا، في النمو الإستراتيجي للمجموعة كرئيس قسم التجارة. أما كريستيان الأنصاري التي بدأت مع فريق ترافلغار الأساسي منذ عام 1999 ولعبت دورًا كبيرًا في الارتقاء بقطاع الموضة، فستواصل تمهيد الطريق لمزيد من التقدم من خلال توليها دور المديرة الإبداعية للمجموعة.

وسيتولى نيكولا ويلش منصب رئيس قسم التجزئة بعد أن أنهى عشر سنوات مع مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة سابقا كرئيس للأعمال. أما سويتا شبرا ، فقد حظيت بمنصب رئيس قسم المالية لمتاجر التجزئة الفاخرة وهي تتمتع بخبرة 22 عامًا في مجالها وتعمل مع الشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وسيقود أهداف المجموعة التي تركز على الموظفين عماد خيمان المدير الإقليمي للموارد البشرية سابقا، في منصب رئيس قسم الموارد البشرية. فنظرًا لكونه مع المجموعة لأكثر من خمسة عشر عامًا، فإن عماد هو الأفضل لتنفيذ ممارسات الشمولية والتنوع والتطوير المحددة جيدا بما في ذلك ضمان راحة الموظفين، وتأمينهم صحياً وتوفير الرفاهية الاجتماعية والمالية لهم في ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة، مع التركيز على أن تصبح هذه الأخيرة المكان الأمثل للعمل.

وتزامنا مع إعادة هذه الهيكلة، ستظل المجموعة تحظى بدعم محفظتها من العلامات التجارية الفاخرة، بما في ذلك شوبارد"Chopard"، بلغاري"Bvlgari" ، "Apple"، تاغ هوير“TAG Heuer” وآغنر"Aigner " ، مع إضافة شراكات جديدة للمجموعة بما في ذلك: فورلا“Furla” ، بيمبا واي لولا“Bimba Y Lola”، ومجموعة ريتشمونRichemont “ Group ((تايم فالي) (Time Vallee).

وبالرغم من أن الكويت ستظل مركزاً رئيسياً لمجموعة ترافلغار باعتبارها بلد المنشأ، إلا أن المجموعة ستستمر في فلسفتها وتطلعاتها الاستراتيجية، لتنمية الشركة من خلال التوسع الإقليمي في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين والإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة

الطموح، التفاني، الخيال هي المصطلحات التي تصف المسار التي تحولت بها مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة، إلى شركة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط. يعود الفضل في نجاح هذه المجموعة العائلية ذات المنشأ الكويتي منذ عام 1972، إلى شراكاتها الاستراتيجية مع علامات تجارية عالمية رائدة بما في ذلك شوبارد، بولغري، هاري وينستون، تاغ هوير، ديور وغوتشي. وبمواقعها الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة، تم تصميم مفاهيمها ومتاجرها بشكل فردي لتسليط الضوء على الحرفية الاستثنائية لكل منتج وخلق تجربة عملاء لا تنسى. في عام 2018، شرعت مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة، في تنفيذ خططها للتوسع الإقليمي من خلال التنمية المطردة لشراكاتها مع العلامات الفاخرة لتصبح ممثلة للعلامات التجارية الحصرية من الساعات، المجوهرات، الموضة، العلامات التجارية والتكنولوجيا، بما في ذلك مفهومها الأخير كموزع معتمد ( Apple Premium Reseller).

واليوم، تعمل المجموعة في خمس دول في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، وتضم أكثر من 500 عضو في فريقها، يمثلون أكثر من 30 جنسية عبر مكاتبها ومتاجرها الإقليمية. ومن خلال محفظتها من المفاهيم المتعددة ومحلاتها المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة وسمعتها المهنية المثالية، فإن مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة على أتم الاستعداد لموجهة التحديات المستقبلية.

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