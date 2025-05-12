أعلنت مجموعة تأجير، الرائدة في حلول التنقل، عن انضمام علامة "كايي موتورز" الصينية إلى مجموعتها، والتي تُعتبر علامة تجارية تجمع بين أحدث التقنيات، وأناقة التصميم الإيطالي، وروعة الهندسة العالمية؛ الأمر الذي يُعدّ تحولًا لافتًا في قطاع السيارات في المملكة.

واعتمدت علامة "كايي موتورز" منذ تأسيسها في عام 2014 على منظومة بحث وتطوير عالمية المستوى، شملت مركز تورين للتصميم تحت إشراف المصمم العالمي لاوي فيرميرش، بالإضافة إلى مصنع يبين الذكي، الذي يتمتع بطاقة إنتاجية تصل إلى 150,000 مركبة سنويًّا، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة. ما كان له أثر في إنتاج مركبات تقليدية، وأخرى تعمل بالطاقة الجديدة، والتي صُممت لتجمع بين الأداء العالي والاستدامة والأناقة العصرية.

ويمثل دخول علامة كايي إلى السوق السعودية تحت مظلة مجموعة تأجير، خطوة مهمة في دعم قطاع السيارات في المملكة، ما يتيح للمستهلكين إمكانية الوصول إلى تصاميم عالمية تجمع بين اللمسة الإيطالية والابتكار الصيني، ومعايير جودة دقيقة مدعومة بسلسلة التوريد وأنظمة الاختبار المعتمدة من شيري، إضافة إلى حلول تنقل مستقبلية تشمل سيارات كهربائية وأخرى هجينة تتماشى مع أهداف "رؤية السعودية 2030".

وفي هذا الإطار عبّر رامي حنكير، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع السيارات بمجموعة تأجير، عن سعادته بانضمام علامة كايي إلى المجموعة، وقال: "تجسد كايي مستقبل القيادة، حيث تجمع بين الأصالة والابتكار والتقنيات الحديثة، كما تُعزز هذه الشراكة رسالتنا في تقديم خيارات متنوعة، وعالية الجودة لعملائنا في المملكة."

وبفضل شبكة التوزيع الواسعة لمجموعة تأجير، وقدرات كايي الإنتاجية المرنة، سيتمكنان من الارتقاء بمعايير قطاع السيارات في منطقة الخليج العربي.

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