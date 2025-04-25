دبي، الإمارات العربية المتحدة : يسر مجموعة بولينوم أن تعلن عن إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة تعليمية تركز على الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية أبو ظبي للإدارة، تهدف الأكاديمية إلى تطوير جيل جديد من قادة الذكاء الاصطناعي من خلال دمج الأبحاث المتقدمة مع رؤى واقعية من الصناعة، مما يعزز مكانة منطقة الشرق الأوسط في مجال الابتكار العالمي في الذكاء الاصطناعي.

الأكاديمية والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي

ندوات تنفيذية وبرامج متخصصة قصيرة المدى

تطلق أكاديمية الذكاء الاصطناعي سلسلة من البرامج القصيرة المصممة خصيصًا للمديرين التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، والمتخصصين الفنيين، وستتناول هذه الجلسات المنسقة بعناية، المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة به، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، بالإضافة إلى التطبيقات على المستوى التنفيذي التي تسهل على القادة الوصول إلى مختلف القطاعات، وستكون هذه العروض القصيرة متاحة بعدة لغات، وستشكل أساسا لجهود بناء قدرات أوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.

برنامج المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO)

بعد الطرح الأولي، تطلق الأكاديمية برنامج المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي ( CAIO )، وهو برنامج قيادي رائد يمتد من 3-4 أشهر، مصمم لتمكين جيل جديد من صانعي القرار في مجال الذكاء الاصطناعي، يتألف من 8 وحدات متقدمة، ويقدم البرنامج للمشاركين أساسًا شاملاً في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وانتشاره في مجالات متعددة مثل التمويل، والرعاية الصحية، والإدارة العامة.

في إطار البرنامج، يحضر المشاركون ندوات حصرية يديرها كبار العلماء والقادة العالميون في هذه الصناعة، مما يتيح لهم الاطلاع المباشر على أحدث الأبحاث والابتكارات في مجالات مثل الرؤية الحاسوبية، ونماذج اللغة الكبيرة، والذكاء الاصطناعي السيادي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وستعزز هذه الجلسات الحوار المثمر، وتقدم رؤى عملية واستراتيجية لأولئك الذين يسهمون في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

التعاون الاستراتيجي مع NVIDIA

في إطار التزامها المستمر بتعزيز التعليم العملي في مجال الذكاء الاصطناعي، يسر أكاديمية بولونيوم إعلان تعاونها مع شركة NVIDIA. تهدف هذه المبادرة إلى دعم رؤية الأكاديمية من خلال دمج خبرات وتقنيات NVIDIA في برامج مختارة، مما يسهم في تحقيق مهمتنا المشتركة في تسريع جاهزية الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في العالم الواقعي عبر المنطقة.

علق مؤسس مجموعة بولينوم ألكسندر خانين، قائلاً: "نحن ملتزمون بسد الفجوة بين الاكتشافات العلمية والتطبيقات التجارية للذكاء الاصطناعي. من خلال تعاوننا مع كلية أبو ظبي للإدارة وشركة NVIDIA ، نحن على استعداد لتقديم تجربة تعليمية فريدة تعزز الابتكار والقيادة التقنية المسؤولة."

وصرح الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبو ظبي للإدارة: "يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة بولينوم في إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي، التي تركز على تزويد القادة في المنطقة بالأدوات والرؤى اللازمة للاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي. تعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بالابتكار في مجال تعليم الإدارة، ورؤيتنا لوضع دولة الإمارات كمركز عالمي للقيادة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال. من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تمكين الجيل القادم من صانعي التغيير ليقوموا بقيادة التوجهات المستقبلية في عالم يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات."

قيادة الابتكار والتعاون

تعمل أكاديمية الذكاء الاصطناعي كمحفز لمشاريع البحث التعاوني، وفرص الشبكات، واحتضان الشركات الناشئة. ويؤكد هذا البرنامج رؤية مجموعة بولينوم الأوسع الهادفة إلى تعزيز تقدم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وتمكين رواد الأعمال، وتحفيز النمو المستدام في الصناعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات وخارجها.

البناء على إرث قوي

تعرف مجموعة بولينوم بتنظيم قمة "الآلات تستطيع الرؤية"، وهي منصة فكرية عالمية تجمع بين المسؤولين الحكوميين والخبراء البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المستثمرين الكبار. يتماشى إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي مع هذا الإرث، حيث تقدم برامج تعليمية عملية تدعم بشكل أكبر تسويق الذكاء الاصطناعي، والبحث فيه، والاستخدام الأخلاقي له.

نبذة عن مجموعة بولونيوم

تكرس مجموعة بولينوم جهودها لتسريع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج التعليمية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار. وقد أصبحت قمة "اللآلات تستطيع الرؤية" الحدث الرئيسي للمجموعة، حيث يُعرض فيها الاكتشافات الجديدة وتتشكّل الشراكات المستقبلية. يتيح ذلك للشركات والحكومات الاستفادة من القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.

عن كلية أبو ظبي للإدارة

تأسست كلية أبو ظبي للإدارة تحت رعاية غرفة أبو ظبي، وتركز على تطوير القادة المستقبليين من خلال تعليم إداري مبتكر. تقدم الكلية برامج دراسات عليا وبكالوريوس معتمدة، بالإضافة إلى دورات تنفيذيّة تهدف إلى تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتفوق في بيئة عمل عالمية ديناميكية.

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