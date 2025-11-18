أبوظبي: أعلنت "ايدج"، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، و"فتيل"، أكبر مجموعة للاتصالات والتكنولوجيا في فيتنام، عن توقيع مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران 2025.

وقع الاتفاقية عمر الزعابي، رئيس الشؤون التجارية في مجموعة ايدج، واللواء نجوين دينه تشيين، نائب رئيس مجموعة فيتل، بحضور الفريق أول هوانغ شوان تشين، نائب وزير الدفاع في فيتنام. وتضع المذكرة أساساً واضحاً لتعزيز فرص التعاون المحتمل في التكنولوجيا المتطورة وصناعات الدفاع المتقدمة، كما ترسم مساراً للمبادرات المشتركة في برامج عالية القيمة ذات اهتمام مشترك. ويشمل ذلك إمكانية تطوير نموذج لتصنيع المعدات الأصلية في فيتنام لقطع ومكونات مرتبطة بخطوط منتجات ايدج، تستهدف السوق الإماراتية وأسواق التصدير الأخرى. كما يتضمن التعاون المحتمل فرصاً في مجالات البحث وتبادل ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون في التدريب التقني.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن فيتل

تأسست مجموعة "فيتل" في الأول من يونيو عام 1989، وهي اليوم أكبر مؤسسة في فيتنام تعمل في مجالات الاتصالات والصناعة والتكنولوجيا. وتتبنى "فيتل" مهمة "المبتكر الراعي"، حيث تربط أنشطتها التجارية بهدف الإسهام في تحقيق الازدهار المستدام للمجتمع.

تجاوزت عمليات "فيتل" حدود الوطن، لتصبح واحدة من أكثر العلامات التجارية العالمية قيمة، حيث يعمل لديها أكثر من 50,000 موظف في 15 دولة عبر 4 قارات، وتساهم بشكل غير مباشر في توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الأشخاص.

وقد تطورت "فيتل" من مجرد مشغل اتصالات إلى شركة عالمية متعددة الأنشطة، تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل: خدمات الاتصالات والشبكات؛ الخدمات الرقمية، والبنية التحتية السحابية، والحلول الرقمية المتقدمة للمؤسسات؛ الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية؛ الذكاء الاصطناعي؛ تقنيات الدفاع المتقدمة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

وبصفتها الركيزة الأساسية لمجمع الصناعات الدفاعية عالية التقنية في فيتنام، أتقنت "فيتل" تقنيات جوهرية مهمة في مجالات الإلكترونيات والاتصالات، والأمن السيبراني، والصناعات الدفاعية المتقدمة.

