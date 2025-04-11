خطوة مهمة لتكامل الجهود وتعزيز حضور " مجموعة ملتيبلاي" و"مجموعة الوسائل السعودية" في قطاع تكنولوجيا الإعلام والإعلان على مستوى العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الابتكار في قطاع الإعلام والإعلان، وقّعت مجموعة الوسائل السعودية(SMC) مذكرة تفاهم مع مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم: (Multiply، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المتبادل في تطوير منصات تكنولوجيا الإعلان المتقدمة، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الأشمل لمجموعة ملتيبلاي الهادفة إلى تعزيز أعمالها وتوسيعها في قطاع الإعلام.

تشمل الاتفاقية دراسة آفاق التعاون المشترك لتطوير منصات تكنولوجيا إعلانية متطورة، بما في ذلك تعزيز الابتكار والنمو في هذا المجال الحيوي، لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الرقمية المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحث الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتركز مذكرة التفاهم على تعزيز صناعة الإعلان وتنمية القطاع من خلال الاستثمار في الأبحاث والتطوير، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع عبر الاستثمار في القطاعات المكملة والداعمة لمجال الإعلام والإعلان.

كما تضمنت المذكرة الاستثمار في تطوير منصات تكنولوجيا الإعلانات، بما يشمل تسويق المساحات الإعلانية عبر مختلف القطاعات باستخدام البيانات الضخمة والبرمجة الإعلانية. وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الأعمال في قطاع الإعلانات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع استكشاف فرص التوسع في الأسواق العالمية التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم استراتيجية SMC لتعزيز ريادتها في القطاع وسعيها إلى توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتقديم حلول إعلانية عالية الكفاءة والذكاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم التحول الرقمي في الصناعات المختلفة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال محمد الخريجي، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الوسائل السعودية": "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة واستراتيجية لتكامل الجهود وتعزيز تواجد SMC كمجموعة رائدة في صناعة تقنيات الاعلام والإعلان على مستوى العالم، وفي وقت تشهد فيه المنطقة استثمارات كبيرة وتطور نوعي وتغيرات إيجابية غير مسبوقة. وسنعمل، من خلال هذا التعاون مع ملتيبلاي، على تقديم حلول متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات والاستثمار في تطوير الحلول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الإعلانات وتحقيق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا واقتصاديات المنطقة، وبالتالي تستفيد منها جميع الأطراف في السوق."

ومع التركيز المتزايد على التكنولوجيا والإعلان الرقمي الخارجي، تتطلع مجموعة ملتيبلاي عبر ذراعها «ملتيبلاي ميديا»، إلى ترسيخ مكانة الأخيرة الريادية في قطاع الإعلام والإعلان، وستمضي قدماً في إطار استراتيجية الاستثمار المستقبلية في استكشاف الفرص مع شركائها للتوسع خارج نطاق الإعلام التقليدي وابتكار منصات متقدمة قابلة للتطوير تعتمد على التكنولوجيا، بهدف تحقيق قيمة مستدامة وعوائد قوية على المدى الطويل.

من جانبها، صرّحت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، قائلة: "تعكس شراكتنا مع مجموعة الوسائل السعودية رؤيتنا التي تجمع بين التطور التكنولوجي، وتحليل البيانات، والبُعد الثقافي في فهم الجمهور. وقد أسّسنا علاقات راسخة مع فئات متنوعة من المستهلكين، ونعمل اليوم على توسيع نطاق هذه الخبرات إقليمياً عبر منصات إعلانية متقدّمة. ونطمح من خلال تعاوننا مع "مجموعة الوسائل السعودية" إلى تطوير نماذج مبتكرة لتحقيق العائد من الوسائط المتعددة، بالاعتماد على البيانات والتقنيات الحديثة، وبما يواكب أنماط الاستهلاك الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تطوير بيئة إعلانية رقمية أكثر ذكاءً وتكاملاً، تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة في البرمجة الإعلانية، ما يسهم في إعادة رسم ملامح مستقبل الإعلانات الرقمية في المنطقة. وتعزز هذه الاتفاقية، مع تزايد الحاجة إلى حلول إعلانية متطورة، من قدرة الشركتين على ابتكار نماذج عمل جديدة وتحقيق نمو مستدام في قطاع الإعلام الرقمي.

عن شركة العربية للإعلانات الخارجية

مجموعة الوسائل (SMC) هي مجموعة رائدة في مجال الحلول الإعلانية والاعلام و التقنية في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2018 و تعد الوكيل الإعلاني الحصري للعديد من الوسائل الاعلامية الكبرى ، كما لها انشطة في تطوير القطاع التجاري الرياضي بالشراكة مع الاتحاد السعودي والاستثمار في تطوير تجربة المنشآت الرياضية.

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال وقطاع التجزئة والملابس. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

تعد ملتيبلاي+ الذراع الاستثمارية لمجموعة ملتيبلاي، والتي تتبنى استراتيجية استثمار مرنة ومتنوعة، تعتمد على اقتناص الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأسواق، مع التركيز على حصص أقلية، مما يتيح لها تقليل المخاطر والاستفادة من التنوع.

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