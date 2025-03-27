استضافت مجموعة المطار الدولي الأسبوع الماضي الإفطار السنوي للجهات المعنية؛ حيث جمعت مسؤولين حكوميين وممثلين عن شركات الطيران والمستأجرين والجهات الرئيسية في قطاع الطيران، احتفاءً بروح الشراكة والنجاح الجماعي.

أكد الحدث الالتزام المشترك بتطوير قطاع الطيران الأردني وتعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه بوابة إقليمية حيوية. وشكّل الحدث أيضًا فرصة لاستعراض الإنجازات الأخيرة ومناقشة الخطط التعاونية لدفع عجلة النمو المستمر للمطار وترسيخ مكانته الريادية في تجربة المسافرين والتميّز التشغيلي والابتكار والاستدامة وتمكين المجتمع، مع الاستفادة من موقعه الذي يتيح الحد الأدنى من التأثير البيئي والضوضائي، في إطار مسيرته نحو أن يصبح مطارًا صديقًا للبيئة.

ومن بين الإنجازات البارزة التي تم الاحتفال بها خلال عام 2025، حصل مطار الملكة علياء الدولي على لقب "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" للمرة الثانية من قِبَل المجلس الدولي للمطارات، إضافةً إلى تجديده شهادة المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار. وكذلك، سجل المطار بداية قوية للعام؛ حيث ارتفعت حركة المسافرين منذ بداية العام بنسبة 10.2%، وحقق أعلى أرقام للمسافرين في شهر شباط في تاريخه، فضلًا عن انضمام شركة الأجنحة الليبية شريكًا جديدًا.

وخلال الحدث، أكد نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي أهمية التعاون في بناء مطار مرن وجاهز للمستقبل يخدم المملكة والمنطقة على حد سواء، قائلًا: "نجتمع هذا المساء خلال شهر رمضان المبارك بوصفنا مجتمعًا واحدًا للمطار، ليس فقط للاحتفال بإنجازاتنا، بل أيضًا بالشراكات المستدامة التي جعلت هذه الإنجازات ممكنة. وبهذه المناسبة، أتوجه بجزيل الشكر إلى الحكومة الأردنية، فضلًا عن الجهات الرسمية وشركائنا من شركات الطيران والمستأجرين والأجهزة الأمنية وموظفاتنا وموظفينا المميزين على دعمهم المتواصل على مر الأعوام؛ حيث أدى كل منهم دورًا مهمًا في بناء مطار عالمي المستوى يشعر فيه المسافرون من مختلف أنحاء العالم كأنهم في بيتهم".

وأضاف: "بوصفه أحد أنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن والعالم، يمثل مطار الملكة علياء الدولي دليلًا حقيقيًا على ما يمكن أن تحققه الشراكات الاستراتيجية. ومع انطلاقة واعدة لعام 2025، نتطلع إلى المستقبل ونتعاون معًا نحو هدف مشترك، وهو استمرار نجاح المطار ونموه بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

#بياناتشركات

- انتهى -