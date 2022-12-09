أبوظبي: استقبلت "مجموعة المسعود" في مقرها الرئيسي وفداً مشتركاً من "الإدارة العامة لجمارك أبوظبي" وشركة "كريمسون لوجيك (Crimson Logic) السنغافورية للاستشارات". وتخلل الزيارة اجتماعٌ ثلاثي رفيع المستوى لمناقشة آفاق تطوير التعاون، لا سيما في مجالات اللوجستيات والمستودعات الجمركية، والتعرف عن كثب على آليات العمل المتبعة لدى مجموعة المسعود على هذا الصعيد.

وجاء هذا اللقاء في إطار جهود قسم الشؤون الحكومية بالعمل وتوطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي ظل التعاون بين جمارك أبوظبي و"كريمسون لوجيك" للمضي في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تطوير أداة ربط أنظمة الجرد بنظام العمليات الجمركية" وفق أفضل الممارسات الجمركية العالمية.

ونتج عن الاجتماع اعتماد "مجموعة المسعود" كشركة موثقة ومعتمدة لدى المناطق الحرة، بما في ذلك ميناء زايد وميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية، التي تُعنى بتخزين الأدوات والخدمات اللوجستية، فضلاً عن إعفاء المجموعة من الضريبة الجمركية البالغة نسبتها 5% على جميع وارداتها وضمن جميع أقسامها المختلفة. كما تم الاتفاق على إجراء زيارات ميدانية للتدقيق على مدى الالتزام بالمعايير الجمركية المتبعة في المستودعات الجمركية التابعة للمجموعة.

وقال أحمد سالمين، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في "مجموعة المسعود"، "نؤكد التزامنا في "مجموعة المسعود" بالمضي قدماً في توطيد الشراكات والأعمال الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة ضمن القطاعين الحكومي والخاص، في سبيل تعزيز الصناعات المحلية وتنافسية الاقتصاد الوطني، تماشياً مع مستهدفات "برنامج القيمة الوطنية المضافة" ومبادرة "اصنع في الإمارات" والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. ونحرص على توسيع مجالات هذا التعاون المثمر بين المجموعة والإدارة العامة لجمارك أبوظبي بما ينعكس إيجاباً على زيادة زخم الصناعات المحلية والقطاع اللوجستي الوطني، بما يُسهم في تعزيز تنوع ومرونة واستدامة الاقتصاد الوطني.

كما أكد أحمد سالمين أن "مجموعةً المسعود" موثقة ومعتمدة كمزود ذهبي للمستودعات الجمركية، كما ستصبح المجموعة أول شركة خاصة معتمدة لدى جمارك أبوظبي في إمارة أبوظبي والأولى من نوعها وفق نظام المشغل الاقتصادي المعتمد في مجال الاستيراد والتصدير للبضائع العامة، وهو برنامج جمركي عالمي توصي به "المنظمة العالمية للجمارك" وتطبقه أغلب الإدارات الجمركية حول العالم. ويستند البرنامج إلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وإدارات الجمارك، والالتزام الطوعي بالمعايير والمتطلبات المعتمدة من قبل سلسلة شركات التوريد العاملة في التجارة الدولية، ويتيح البرنامج لأعضائه إمكانية الاستفادة من حزمةٍ من التسهيلات والمزايا. كما يتيح التعاون بين "كريمسون لوجيك" و"مجموعة المسعود" آفاق جديدة لتعزيز محفظة أعمال المجموعة في قطاعات اللوجستيات والتخزين والاستيراد والتصديرفي دولة الامارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.

يذكر أن شركة "كريمسون لوجيك" السنغافورية للاستشارات ستتولى تقييم برنامج "بيزنس ويرهاوس Business Warehouse" لجمارك أبوظبي، والذي يُعنى بجمع وتحويل وتخزين البيانات وإتاحة الوصول إليها من خلال التقارير ومعلومات الأعمال وأدوات التحليل وبرمجيات الطرف الثالث.

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نبذة عن مجموعة المسعود

تأسست "مجموعة المسعود" عام 1970، وكانت أول شركة مسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بسجل تجاري رقم 1. تعد "المسعود" الوكيل الحصري المعتمد لعلامات تجارية عالمية عديدة مثل نيسان وإنفينيتي ورينو وبريجستون وإم تي يو وفولفو بنتا ونيديك ليروي سومر وشاحنات رينو وشاحنات يو دي، كما تمتلك مجموعةً من الشركات والعلامات التجارية المحلية التابعة لها.

وفي سبيل دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، تقدم "المسعود" مجموعة واسعة من الحلول الصناعية للقطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، المرافق، الخدمات البحرية، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية والبناء المعياري. كما تقدم خدماتها لمختلف قطاعات البيع بالتجزئة، بما في ذلك السيارات وملحقاتها. وأطلقت "المسعود" مؤخراً أول حل شحن محلي الصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الطاقة الشمسية لشحن السيارات الكهربائية والسفن البحرية الهجينة.

وتدير "المسعود" منافذ البيع بالتجزئة "فيرست ستوب" و"أوتو سيرف" داخل محطات "أدنوك" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات السيارات. كما تمتلك وتدير ما يقرب من 40 عقاراً بارزاً في جميع أنحاء العاصمة تتراوح من صالات العرض إلى المكاتب، فضلاً عن شبكة من مراكز خدمات ما بعد البيع ومراكز السيارات المستعملة المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم اختيار "مجموعة المسعود" بين أفضل 100 شركة عائلية عربية من قِبل مجلة "فوربس" لمدة عامين على التوالي، وهي توظف أكثر من 3000 موظف من 54 دولة. وتركز المجموعة على أجندة توطين نشطة وبرامج تدريبية لتطوير المهارات المهنية للإماراتيين خلال العمل، كما تملك برنامجاً واسع النطاق للمسؤولية الاجتماعية للشركات في أبوظبي، وتدعم المبادرات الرياضية في العاصمة، والتي يديرها مجلس أبوظبي الرياضي.

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مجموعة أورينت بلانيت هاتف:+971 2 4418995 بريد الكتروني: media@orientplanet.com موقع الكتروني: www.orientplanet.com مروة قعبور، رئيسة قسم التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة هاتف: 22017955 /02 (أبوظبي) البريد الإلكتروني: marwa_kaabour@masaood.com