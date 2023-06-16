دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ كشفت مجموعة الفطيم للسيارات عن افتتاح أكبر مركز مخصص للخدمات وصيانة السيارات ضمن سلسلة مراكز الفطيم أوتو سنترز، وذلك في إطار حرص الشركة الرائدة على ترسيخ منهجية تُعنى بتقديم أفضل الخدمات للزبائن. ويقع المركز الجديد في دبي فستيفال سيتي ويمتد على مساحة 47 ألف قدم مربع، كما يتميز بالقدرة على تقديم الخدمات لحوالي 100 مركبة يومياً.

وارتفع عدد مراكز الفطيم أوتو سنترز بعد هذا الإعلان الجديد إلى 14 مركزاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويتميز المركز بموقعه في وسط دبي بجوار دبي فستيفال سيتي مول، ويقدم الخدمات والصيانة لجميع أنواع المركبات على اختلاف علاماتها التجارية واختلاف أنواعها ما بين سيارات الركاب والمركبات التجارية. ويعكس افتتاح هذا المركز الجديد التزام شركة السيارات الرائدة بمنهجيتها التي تركز على الزبائن بالدرجة الأولى، إلى جانب هدفها بتقديم وجهة متكاملة تلبي مجموعة واسعة من احتياجات السيارات.

ويوفر المركز الجديد مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها أمهر الفنيين المميزين، مثل الإطارات الجديدة ومحاذاة العجلات وصيانة المكابح وتغيير الزيت والخدمات والتوجيه والتعليق والإصلاحات الميكانيكية وإعادة شحن مكيف السيارة وإصلاحه، إلى جانب تحديد الأعطال والتظليل وتطبيق أفلام حماية طلاء السيارات والغسيل والعناية بأدق التفاصيل وتركيب الملحقات، بالإضافة إلى اختيار قطع الغيار الأصلية وغير الأصلية التي تناسب احتياجات الزبائن. كما يقدم المركز الخدمات بأسعار مناسبة وشاملة دون أي تكاليف إضافية، مما يساعد المراكز في الاستمرار بتحقيق هدفها في توفير أقصى درجات الشفافية والقيمة الموثوقة للزبائن عند حجزهم.

وتم تزويد المركز بأحدث الأدوات التكنولوجية المتقدمة، حيث يضم 10 أجنحة صيانة إلى جانب أفضل آلات محاذاة العجلات في السوق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد مكنمارا، مدير خدمات ما بعد البيع من المستوى الثاني في مجموعة الفطيم للسيارات: "نهتم بزبائننا بالدرجة الأولى في جميع العمليات التي نقوم بها ضمن مراكز الفطيم أوتو سنترز. ونسعى للاستمرار بتقديم أفضل مستويات الراحة من خلال افتتاح هذا المركز الضخم بالقرب من دبي فستيفال سيتي مول، فضلاً عن خدمة الشاحنة المتنقلة التي أطلقناها منذ عدة أشهر. وتشكل هذه المنشأة مركز خدمة وصيانة شاملة لجميع أنواع السيارات، ونلتزم بتقديم أعلى درجات الوضوح والشفافية لزبائننا بما يضمن توفير خدمات عالية الجودة بأسعار موثوقة. وساهم امتثالنا لقيمنا في نمو أعمالنا بشكل كبير، ويسعدني إبلاغكم أنه من المتوقع أن نفتتح ثلاثة مراكز جديدة بحلول نهاية هذا العام لتضاف إلى إنجازنا الكبير في المنشأة المجاورة لدبي فستيفال سيتي".

وأعلنت الفطيم أوتو سنترز عن توقيع اتفاقية شراكة مع كَفو في خطوة لتعزيز اعتمادها على الابتكار والأدوات الرقمية.

وتعمل الفطيم أوتو سنترز من خلال تعاونها مع تطبيق كَفو على إضفاء المزيد من الابتكار على منهجيتها التي تُعنى بالزبون بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات والخبرات للزبائن في منازلهم عوضاّ عن انتظار زيارتهم إلى مراكز الخدمة المخصصة لهم.

ويمكن للزبائن التوجه إلى تطبيق كَفو وحجز سيارة خدمة الفطيم أوتو سنترز عن طريق الهاتف المحمول لتصل إلى منازلهم أو مكاتبهم وتزودهم بأعلى مستويات خدمة السيارات، بدءاً من تغيير الزيت ووصولاً إلى تبديل الإطارات.

وأضاف مكنمارا: "تساهم شراكتنا مع كَفو في تعزيز وصولنا إلى مزيد من الزبائن الرقميين، كما توفر المزيد من المرونة والأريحية في العمل من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الرائدة في القطاع. حيث يمكن للزبائن الاستفادة من الخبرة الكبيرة لمجموعة الفطيم من خلال استخدام هذا التطبيق".

ومن جانبه، قال علاء الهوني، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في كَفو: "تمنحنا الشراكة مع الفطيم أوتو سنترز، التي تُعد إحدى أبرز الجهات الرائدة في سوق النقل، فرصة فريدة لتحسين عروضنا المقدمة للزبائن. وبالاستفادة من جودة الخدمات والمصادر الوفيرة التي تقدمها مجموعة الفطيم، أصبح بإمكان زبائننا الوصول إلى كافة احتياجاتهم من خلال خدماتنا التي يمكن استخدامها من المنزل أو العمل، ما يضمن لهم الاستفادة من وقتهم بالشكل الأمثل".

وتستقبل المراكز الجديدة الزبائن على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 ليلاً، وتوفر خدمة النقل بالحافلة إلى دبي فستيفال سيتي مول. ويضم المركز أكثر من 500 إطاراً من جميع العلامات التجارية، إلى جانب مجموعة متكاملة من قطع الغيار لضمان تقديم عمليات إصلاح سريعة وإعادة المركبة في نفس اليوم إن أمكن.

وتُعدّ مجموعة الفطيم للسيارات واحدةً من الأقسام الخمسة التي تضمها مجموعة الفطيم، والتي توفر منتجات وخدمات عالية الجودة من شأنها إثراء حياة المستهلكين ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم كل يوم.

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لمحة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.