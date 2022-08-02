· المجموعة تحقق نمواً في إجمالي سوق السيارات بنسبة 9.3% بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وارتفاعاً في إجمالي عدد الوحدات المباعة في شهر يونيو الماضي بواقع 8.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2021

· مجموعة الفطيم للسيارات تنهي النصف الأول من العام الحالي بتسجيل نمو في حجم المبيعات بنسبة 5.7% على أساس سنوي وزيادة بواقع 35.4% في إجمالي حصتها في السوق

· الفطيم تويوتا تحافظ على حضورها الرائد في سوق سيارات الركاب والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بينما نجحت الفطيم لكزس في دخول قائمة أفضل 10 علامات تجارية رائدة في هذه السوق خلال النصف الأول من العام

· مجموعة الفطيم للسيارات تطرح أيضاً سيارة بولستار الكهربائية السويدية عالية الأداء خلال هذا العام وتواصل تسجيل زيادة في الطلب على السيارات الهايبرد من خلال سياراتها المعروضة للبيع وخدمة Futtaim-Al by MOOV

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات، والتي تقدم عدداً من أشهر علامات السيارات وأفضل الخدمات وحلول التنقل للعملاء في المنطقة، عن تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعكس الانتعاش المستمر الذي يشهده قطاع السيارات. وكشفت مجموعة الفطيم للسيارات، التي تضم شركات الفطيم تويوتا والفطيم لكزس والمشروعات التجارية (هوندا، فولفو، جيب، رام، دودج) وبولستار ضمن قائمة علاماتها التجارية، اليوم عن أهم التحليلات والبيانات المستخلصة من أدائها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة الفطيم للسيارات إلى نجاحها بتحقيق نمو إجمالي في سوق السيارات بنسبة 9.3% بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وانعكس هذا الزخم الإيجابي في نمو إجمالي حصة المجموعة في السوق إلى 35.4%، والذي تمثّل في بيع 40,542 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يمثل زيادة بمقدار 2,190 وحدة مقارنة بعدد المركبات المباعة خلال نفس الفترة من العام 2021.

وحافظت السيارات الرياضية متعددة الاستخدام (SUV) على حضورها المهيمن في السوق الإماراتية، حيث شكلت نسبة 50.5% من المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي. بينما حافظت تويوتا على مكانتها في صدارة سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدام (SUV) ، وسجلت نمواً لافتاً بنسبة 25.2% في المبيعات بين شهري يناير ويونيو. وحققت تويوتا زيادة بنسبة 11.4% في إجمالي حجم المبيعات على أساس سنوي ونمواً في حصتها في السوق بواقع 0.5%. وامتد هذا الأداء الإيجابي ليشمل مختلف العلامات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات على النحو التالي:

· سجلت فولفو نمواً بنسبة 1.6% في حجم المبيعات في النصف الأول من العام

· شهدت علامتا دودج ورام نمواً بواقع 14.4% في حجم المبيعات خلال النصف الأول من العام 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، حيث حلت علامة رام في صدارة فئة شاحنات البيك أب الكبيرة، وازدادت حصتها في هذه الفئة بنسبة 18.4%

· وشهدت سيارات بولستار 2، التي طرحتها مجموعة الفطيم للسيارات للمرة الأولى في السوق في شهر فبراير الماضي، بيع جميع وحداتها المتوافرة بما يعكس مواكبة السوق الإماراتية للتوجهات في الأسواق العالمية. وكانت علامة بولستار قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عن تسليم نحو 21,200 سيارة حول العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 0222، وهو ما يعادل أكثر من ضعفي عمليات التسليم التي بلغت 9,510 سيارة في نفس الفترة من العام 2021، بزيادة تبلغ نسبتها حوالي 125%.

وعلى الرغم من تراجع سوق السيارات الفاخرة بنسبة إجمالية بلغت 10.3%، نجحت لكزس بتحقيق نمو في حصتها في السوق بنسبة 1.2%، حيث حافظت سيارات لكزس IS ولكزس LX ولكزس NX الجديدة كلياً على مكانتها كخيارات مفضلة بالنسبة للعملاء.

وتواصل مجموعة الفطيم للسيارات تقديم خدمات ومنتجات جديدة للمساهمة في دفع مسيرة دولة الإمارات الرامية لبناء مستقبل مستدام، ودعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي. وتوفر المجموعة حالياً مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية والهايبرد لمواكبة الطلب غير المسبوق على هذه المركبات. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تسهم في تسريع وتيرة نمو الطلب، بالإضافة إلى تنامي وعي العملاء وقبولهم للتقنيات الجديدة، فضلاً عن المزايا البيئية، وعامل متعة القيادة المرتبط بزيادة تسارع السيارة الكهربائية، وانخفاض مركز ثقلها، وتجارب القيادة المريحة والهادئة التي توفرها محركات السيارات الكهربائية. وأطلقت المشروعات التجارية - فولفو مؤخراً سيارة فولفو إكس سي 40 ريتشارج الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدام وسيارة الدفع الرباعي صغيرة الحجم سي 40 ريتشارج في الإمارات، اللتين تعتمدان بالكامل على محركات كهربائية. ورغم مضي أشهر قليلة على طرحهما، فقد شهدت الشركة إقبالاً واسعاً حتى الآن على كلا الطرازين تواكب معدلات الطلب العالمية على هذه الفئة من السيارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لمجموعة الفطيم للسيارات: "تسعدنا رؤية هذا الزخم الإيجابي ومعدلات الطلب القوية التي شهدناها حتى الآن في عام 2022، حيث اقتصرت المعوقات التي واجهتها مبيعاتنا على التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية. ونجحت مجموعة الفطيم للسيارات بزيادة حصتها ضمن عدد من القطاعات الرئيسية في السوق، وحافظت علامة تويوتا على حضورها الرائد في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدام وسيارات الركاب. وجاء ازدياد المبيعات كنتيجة مباشرة لالتزامنا المستمرّ بوعدنا بإثراء حياة عملائنا كل يوم".

وفي سياق حديثه حول التزام مجموعة الفطيم للسيارات بدعم رؤية دولة الإمارات، قال وينن: "تتيح استراتيجية الدولة الرامية لتحقيق الحياد المناخي الفرصة لشركات تصنيع السيارات ووكلائها المعتمدين لقيادة التغيير في القطاع بما يتماشى مع هذه

الرؤية. ونجحنا في شركة الفطيم، من خلال اتباع منهجية ريادية متينة في مجال إدارة الأعمال وخدمة العملاء، بمواصلة النمو والتوسع وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء عن طريق تقديم الخدمات الرقمية وتوفير عروض السيارات الكهربائية والهايبرد. واستناداً إلى انطلاقتنا القوية لهذا العام، فإننا نؤكد لعملائنا الكرام بأننا سنواصل تقديم جميع المنتجات والخدمات التي ينشدونها".

ويُذكر من بين أبرز إنجازات مجموعة الفطيم للسيارات للنصف الأول من هذا العام إطلاق مجموعة واسعة من السيارات الجديدة، بما في ذلك سيارة لكزس NX الجديدة كلياً ولكزس LX 600، إلى جانب إطلاق سيارتي جيب® جراند شيروكي إل وجيب® رانجلر 392، وسيارة فولفو سي 40، وسيارة رام 1500 ليمتد، بالإضافة إلى إطلاق سيارة بولستار 2 التي تُعد أول سيارة من علامة بولستار في الإمارات. كما تم تصنيف لكزس في المرتبة الثانية على قائمة الماركات التجارية المفضلة لدى المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا 2022 الصادر عن شركة توكووكر، المنصة الرائدة على مستوى القطاع في مجال معلومات المستهلكين، لتكون بذلك علامة السيارات الوحيدة ضمن أول 10 علامات صنفها التقرير.

وحقق قسم المعدات الصناعية التابع لمجموعة الفطيم للسيارات، والذي يضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية عالية الجودة1، نمواً قوياً أيضاً على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2022:

· حقق القسم خلال النصف الأول من العام 2022 نمواً لافتاً بنسبة 130% على أساس سنوي في حجم المبيعات، وزيادة بنسبة 3% في حصته في سوق معدات البناء، ما يسهم بشكل فاعل في دعم القطاعات الأساسية المزدهرة في دولة الإمارات بما في ذلك البناء والتصنيع والخدمات اللوجستية وشركات الطيران والتجارة الإلكترونية والنقل العام

· شهدت معدات مناولة المواد من تويوتا نمواً بنسبة 65% في حجم المبيعات وبنسبة 4% في حصتها في السوق

· حققت شاحنات فولفو زيادة بنسبة 38% في حجم المبيعات ونمواً بنسبة 5% في حصتها في السوق في قطاع الشاحنات الأوروبية

· حافظت شاحنات هينو على حضورها الرائد في سوق الشاحنات اليابانية، وسجلت زيادة بنسبة 3% في حجم المبيعات

· سجلت حافلات إيشر نمواً بنسبة 104% في حجم المبيعات وبنسبة 3% في حصتها في السوق. وتحافظ العلامة على حضورها القوي الذي يشكّل نسبة 25% من أسطول حافلات النقل العام في دبي، ونسبة 30% من أسطول حافلات النقل العام في أبوظبي، مع توقعات بأن تمثّل منتجات العلامة نسبة 50% من أسطول حافلات النقل العام في الشارقة بحلول نهاية العام الحالي.

وتعمل مجموعة الفطيم للسيارات أيضاً على توفير أساليب بديلة للقيادة في قطاعي الأعمال المتبادلة بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين، حيث أطلقت في شهر أكتوبر من العام الماضي الخدمة الجديدة لتأجير السيارات Futtaim-Al by MOOV، والهادفة إلى توفير أفضل حلول النقل المستدامة والسلسة لعملائها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وشهدت الخدمة الجديدة منذ

إطلاقها نمواً بنسبة 70% في قاعدة عملائها على أساس شهري، ما يبرهن على الطلب القوي على خدماتها، إلى جانب إقبال العملاء الكبير على العروض الرقمية التي تقدمها مجموعة الفطيم للسيارات. وإلى جانب المرونة في الوقت وشروط الاشتراك، تتيح الخدمة الجديدة للمشتركين إمكانية الاختيار بين مجموعة واسعة من أنواع السيارات، بما في ذلك السيارات الهايبرد (تويوتا سي إتش آر وتويوتا كورولا كروس وتويوتا كامري المتوفرة حالياً، وتويوتا هايلاندر هايبرد التي توفرت اعتباراً من شهر يوليو)، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية التي ستتوافر في بداية الربع الثالث من العام الحالي؛ لتصبح Futtaim-Al by MOOV بذلك أول خدمة اشتراك تتيح إمكانية استئجار السيارات الكهربائية. وتشكل السيارات الهايبرد بالكامل حوالي 25% من أسطول سيارات خدمة Futtaim-Al by MOOV.

وتُعدّ مجموعة الفطيم للسيارات واحدةً من الأقسام الخمسة التي تضمها مجموعة الفطيم، والتي توفر منتجات وخدمات عالية الجودة من شأنها إثراء حياة المستهلكين ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم كل يوم.

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نبذة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

نبذة عن مجموعة الفطيم:

تعد مجموعة الفطيم، التي تأسست خلال ثلاثينيات القرن العشرين، إحدى أهم شركات الأعمال الإقليمية الأكثر تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوظف مجموعة الفطيم أكثر من 42 ألف شخص في خمسة أقسام تشغيلية هي السيارات، والخدمات المالية، والعقارات وتجارة التجزئة والعناية الصحية، وتدير مجموعة الفطيم قطاعات أعمالها في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد على 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

ومن خلال اتباعها منهجيةً رياديةً راسخة في مجال خدمة العملاء، تمكنت مجموعة الفطيم من الاستمرار في النمو والتوسع وواصلت تلبيتها للاحتياجات المتغيرة وطلبات العملاء في كافة المجتمعات والنشاطات المختلفة.

كما تتابع مجموعة الفطيم إلهام عملائها وإغناء حياتهم اليومية من خلال اعتمادها نهجاً إدارياً فعّالاً يقوم على التمسك بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.alfuttaim.com.