دبي، الإمارات العربية المتحدة، أبرمت "مجموعة الفطيم" عبر تطبيق "بلو" (Blue) التابع لها، الذي يوفر مكافآت هائلة ومتنوعة من علامات تجارية مختلفة، شراكة مع برنامج الولاء "إمكان" التابع "لمؤسسة الإمارات العامة للبترول" (إمارات)، لتقديم مكافآت وأرباح مضاعفة لأعضاء كلا البرنامجين.

ووقّع الاتفاقية داني كرم، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والشراكات لـ "مجموعة الفطيم" –"بلو" وعلي خالد زايد الفلاسي، نائب الرئيس الأول للتسويق في مؤسسة الإمارات العامة للبترول، خلال احتفال في المقرّ الرئيسي لـ "مجموعة الفطيم" في برج "فستيفال تاور".

وقال داني كرم، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والشراكات لـ "مجموعة الفطيم" – "بلو": "يسرّنا التعاون مع "مؤسسة الإمارات العامة للبترول" لإتاحة المزيد من المكافآت لأعضاء تطبيق "بلو"، والجمع بين مزاياه ومزايا برنامج "إمكان" بما يسهم في تعزيز التزامنا بمضاعفة المزايا التي نقدمها لعملائنا. وتُشكّل هذه الشراكة نقطة تحوّل وبداية فصلٍ جديد يأتي في إطار سعينا لإبرام شراكات استراتيجية في أسواق الدول التسع التي يشملها تطبيق "بلو". كما تؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بالارتقاء بتجربة عملائنا."

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون العلامتان التجاريتان الرائدتان في دولة الإمارات لمنح أعضاء برنامجي الولاء مزايا مضاعفة، من خلال الجمع بين العروض المتنوّعة التي يُقدّمها تطبيق "بلو" من "مجموعة الفطيم" - والتي تُوفّر العديد من المزايا، مثل صفقات 2 مقابل 1، والخصومات، وتراكم النقاط، والاسترداد النقدي عبر مختلف القطاعات مثل الملابس، والمأكولات والمشروبات، والترفيه، وأسلوب الحياة، والصحة - وبين المكافآت الحصرية والشبكة الواسعة من الخيارات التي يُوفّرها برنامج مكافآت العملاء "إمكان".

ومن جانبه، قال علي خالد زايد الفلاسي، نائب الرئيس الأول للتسويق، مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات": "يسرنا أن نعلن عن هذا التعاون مع برنامج مكافآت "بلو" من "مجموعة الفطيم"، والمضي قُدُماً في تعزيز نظام المكافآت لأعضاء برنامجَي "إمكان" و"بلو". وتجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتعزيز رضا العملاء ومضاعفة إمكانيات اكتساب المكافآت. نحن نسعى دائماً لمنح عملائنا أفضل المزايا الفريدة التي تقدمها كبرى العلامات التجارية في دولة الإمارات، من خلال الجمع بين المكافآت المتميزة التي يشملها هذان البرنامجان."

ويتسنى لأعضاء برنامجي المكافآت الحصول على مكافآت مضاعفة بفضل التعاون بين اثنتَين من أهم العلامات التجارية المحلية، حيث يقدم برنامج "بلو ريووردز" من "مجموعة الفطيم" العديد من المكافآت التي تشمل قطاعات التجزئة والسيارات والمطاعم والرفاهية والترفيه والصحة وغيرها، في حين يتيح برنامج "إمكان" خيارات واسعة من الفرص والعروض الخاصة وعروض التوفير، والعديد من الجوائز الكبرى التي يمكن الحصول عليها عبر مختلف الخدمات التي توفرها محطات وقود "إمارات"، بما فيها تعبئة الوقود وغسيل السيارات وخدمة "لوب إكسبرس" وغيرها.

نبذة عن تطبيق "بلو":

"بلو" هو تطبيق المكافآت الرائد لـ "مجموعة الفطيم" الذي يقدم يوميًا للأعضاء مكافآت متنوعة من علامات تجارية عالمية في مجالات البيع بالتجزئة، السيارات، تناول الطعام، الترفيه، الصحة، وغيرها الكثير. عبر تطبيق "بلو"، ستكون دائماً في المقدمة للاستمتاع بالعروض الحصرية، والاستفادة من صفقات رائعة في المطاعم العالمية، والحصول على رصيد لعب مجاني، واسترداد نقدي على مشترياتك، أو تبديل النقاط للحصول على هدايا عيد ميلاد في اللحظات الأخيرة.

"بلو" يكافئك على الأشياء التي تحبها في حياتك اليومية. لمزيد من المعلومات، بادر بتحميل تطبيق "بلو ريووردز"

نبذة عن "مجموعة الفطيم"

تعد "مجموعة الفطيم"، التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكبر شركات الأعمال العائلية الإقليمية وأكثرها تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، وهي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com

نبذة عن "إمارات"

"إمارات" هي الشركة الرائدة في مجال النفط. على مدى السنوات الـ 40 الماضية. أثبتت "إمارات" أنها العلامة التجارية البترولية الأولى في الإمارات العربية المتحدة. تأسست شركة "إمارات" في عام 1980 من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعتبر واحدة من الشركات الرائدة في صناعة النفط في البلاد. من خلال اتباع نهج يركز على العملاء، وسعت شركة "إمارات" شبكتها لتشمل 142 محطة تعبئة في دبي والإمارات الشمالية (اعتبارًا من يوليو 2024) وتخطط لمزيد من التوسع في جميع أنحاء الإمارات. تسهم "إمارات" بشكل فعال في توفير وقود وغاز الطائرات، وتحقق أفضل معايير خدمة العملاء، وتلتزم بأخلاقيات العمل لتلبية أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة على المستوى الدولي والوطني، مما يضمن سلامة ورضا الموظفين والعملاء والشركاء في جميع الأوقات.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع وحدة الاتصال المؤسسي في "إمارات" عبر الرقم: +97144061723 أو عبر البريد الإلكتروني: suad_hasna@emarat.ae، وزيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط www.emarat.ae.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

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