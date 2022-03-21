• أصدرت مجموعة الشايع الدفعة الأولى من شهادات الضيافة العالمية الرقمية المعتمدة الخاصة بها تقديراً لمهارات 154 طاهياً من موظفيها.

• مجموعة الشايع، هي الشركة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقدم شهادة الضيافة العالمية لمساعدة موظفيها على تطوير مسيرتهم المهنية.

• يُعد هذا الحدث خطوة مهمة لاكتشاف المواهب في مجال الضيافة والعمل على تطويرها، وتضمن حصولهم على شهادات تراعي معايير الجودة العالمية المعتمدة لدى "Worldchefs"

الكويت- أصدرت مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، الدفعة الأولى من شهادات الشايع العالمية للضيافة (AGHC)، وهي شهادة عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تطوير المسيرة المهنية للطهاة المحترفين في مجموعة الشايع.

تم تطوير برنامج (AGHC) خصيصاً لمجموعة الشايع، وهو برنامج معتمد من قبل معهد "سيتي آند جيلدز" "City&Guilds" في لندن وكذلك من قبل الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة "Worldchefs" ليكون البرنامج الأول من نوعه في المنطقة. يُعد البرنامج بمثابة تقدير لمهارات الموظفين واعترافاً بإنجازاتهم وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً في هذا المجال.

حصلت المجموعة الأولى التي تضم 154 شيف من موظفي الشايع على شهادات (AGHC) خاصة بهم، وتم إصدار الشهادات الرقمية المعتمدة لتعكس إنجازاتهم وليتمكنوا من إظهار مهاراتهم بكل ثقة. ستُمكن شهادات (AGHC) موظفي الشايع من الحصول على التقدير والثناء الذي يستحقونه؛ نظراً للخبرة التي يتمتعون بها، والمهارات المتنوعة التي عملوا على تطويرها، لتمنحهم التميز عن الآخرين أثناء تطور حياتهم المهنية.

وفي هذا الإطار، قال "بيل زيتو" مدير قسم تطوير معايير الجودة في مجموعة الشايع: "في كثير من الأحيان، لا ينال الطهاة التقدير الذي يستحقونه مقارنة مع أدائهم وإنجازاتهم خلال مسيرتهم المهنية". وأضاف" "اليوم، وبالتعاون مع "Worldchefs" سنتمكن من منحهم التقدير الذي يستحقونه ونقدم لهم شيئاً رائعاً يفخرون به. لقد كانت رحلة رائعة ويسعدنا جداً أن نوفر هذه التجربة الفريدة وأن نشهد على حصول العديد من الطهاة الموهوبين على شهادات".

يتم تمويل برنامج (AGHC) من قبل مجموعة الشايع بالكامل، وذلك كجزء من استثمارها المستمر في دعم مواردها البشرية، وتوفير المهارات العملية والاحترافية لهم. تضم الشهادة 5 مستويات، وتمنح للموظفين وفقاً لمستويات الخبرة التي يتمتعون بها، والمسؤوليات الوظيفية التي تقع على عاتقهم. لا تتطلب المشاركة في البرنامج أيّ امتحانات أو دراسة، وإنما يتم تقييم المشارك من قبل لجنة مستقلة ومنحه الشهادة بحسب ما يتمتع به من خبرة ومسؤولية فقط. يتم إصدار الشهادة بصيغة رقمية معتمدة تتضمن كافة إنجازات الموظف بطريقة آمنة ومميزة.

من جهته علق الشيف كريستوفر سوبو جوميز: "لقد شعرت بسعادة كبيرة عندما علمت بحصولي على شهادة "Chef de Partie" المعتمدة من قبل "Worldchefs" والتي قدمتها لي مجموعة الشايع. لقد منحني ذلك الطاقة والحماس اللازمين لأعمل بجد أكبر لتطوير مسيرتي المهنية في عالم الطهو لدى كل من علامة برنشي ومجموعة الشايع".

مع مجموعة واسعة من المطاعم الحائزة على جوائز بما في ذلك ذي تشيزكيك فاكتوري، بي. إف. تشانغز، تكساس رود هاوس، آشاز، دين & ديلوكا، بوشون بيكري، وبرنشي، تمتلك مجموعة الشايع حضوراً قويا في مجال الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمثل برنامج (AGHC) خطوة كبيرة إلى الأمام تساهم باكتشاف المواهب الاستثنائية التي يتمتع بها موظفو الشايع في مجال الضيافة والعمل على تطويرها، وكذلك تضمن حصولهم على شهادات تراعي معايير الجودة العالمية المعتمدة لدى "Worldchefs" في مجال الضيافة.

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عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية، تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة من العلامات الأكثر شعبية.

تدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا، مع آلاف المحلات والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، بالإضافة إلى التجارة الالكترونية الآخذة في النمو.

دأبت الشايع منذ افتتاح أول محل لها على توسيع وتنويع أطر نشاطها التجاري لتقدم لزبائنها خيارات لا مثيل لها من العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات التي تضم الأزياء والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية والمطاعم، والبصريات، والصيدلة، والأثاث والمفروشات المنزلية، والتسلية والترفيه العائلي. يتمتع زملاؤنا في المجموعة بدرجة عالية من المهارة والتفاني ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علاماتنا التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية إلى المقاهي المحلية وخدمة السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل آوتفترز، وبي. إف. تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، وذي بودي شوب، وماك، وفيكتوريا سيكريت، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا.

لمعرفة المزيد عن مجموعة الشايع، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.alshaya.com، ويُرجى متابعة صفحاتنا على فيسبوك وانستغرام ولينكد إن.

عن الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة Worldchefs

الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة، أو ما يعرف بـ "Worldchefs"، هي شبكة عالمية ديناميكية تضم 110 اتحاداً للطهاة في جميع أنحاء العالم. تحتل الرابطة مكانة رائدة في قطاع الضيافة، وتمتد خبرتها لأكثر من 91 عاماً منذ تأسيسها في جامعة السوربون من قبل السيد "أوغست إسكوفير". مع مجموعة كبيرة من الأعضاء والطهاة المحترفين من كافة أنحاء العالم، تتبنى "Worldchefs" معايير استثنائية تضمن التطور والارتقاء بما يقدمه الشيف في عالم الضيافة بشكل عام.

تلتزم "Worldchefs" برفع معايير الطهو والوعي الاجتماعي من خلال المجالات الأساسية التالية:

التعليم - تقدم "Worldchefs" الدعم للتعليم والتطوير المهني من خلال برنامج تدريب أونلاين تابع لأكاديمية "Worldchefs"، وكذلك عبر شبكة متنوعة من شركاء التعليم، والمناهج الدراسية، ومن خلال تقديمها أول شهادة ضيافة عالمية في العالم تُعنى بمهارات العمل في مجال الضيافة.

التواصل – يتواصل أعضاء "Worldchefs" مع بعضهم البعض حول العالم من خلال المنصة الاجتماعية المخصصة لهم أونلاين، ليستعرضوا كل ما هو جديد في عالم الضيافة عبر الفعاليات الخاصة المعتمدة، وكذلك المؤتمر الخاص الذي يُعقد كل عامين.

المنافسة - تضع "Worldchefs" معايير عالمية لقواعد المنافسة، وتنظم ندوات خاصة عنها، وتوفر مجموعة من الحكام المعتمدين من قبلها، وتقوم كذلك بإدارة مسابقة تحدي الطهاة العالمية الراقية.

الإنسانية والاستدامة – يعمل برنامج Worldchefs Feed the Planet وبرنامج World Chefs Without Borders على الحد من مشكلة الفقر الغذائي، ويقدم الدعم خلال الأزمات، ويعزز الاستدامة في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول Worldchefs ، تفضل بزيارة www.worldchefs.org

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ديالا نحلي، مديرة الاتصالات الخارجية

هاتف: + 965 22581703

البريد الإلكتروني: diala.nahle@alshaya.com