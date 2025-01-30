الكويت: أعلنت مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، اليوم عن عقدها شراكة مع أولتا بيوتي، أكبر شركة تجزئة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل في الولايات المتحدة لافتتاح محلات أولتا بيوتي في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.

وبهذه المناسبة قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "فخورون للغاية بشراكتنا مع أولتا بيوتي، التي ستمكننا من تقديم هذه العلامة التجارية التي طال انتظارها إلى زبائننا في منطقة الشرق الأوسط في أواخر 2025. نعي جيداً مدى حماستهم لزيارة أول محل لأولتا بيوتي في المنطقة، ونتطلع إلى التعاون مع واحدة من أكثر شركات البيع بالتجزئة شعبية في مجال التجميل."

وتدير أولتا بيوتي أكثر من 1400 محل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت العام الماضي عن مشروع مشترك للتوسع في المكسيك كأول سوق دولي لها. ومن خلال هذه الشراكة مع مجموعة الشايع، ستبدأ العلامة التجارية توسعها في منطقة الشرق الأوسط.

من جهتها قالت كريستين وولف، نائبة الرئيس الأولى لاستراتيجية الشركات ومشاريع النمو الجديدة في أولتا بيوتي: "تمثل شراكتنا مع مجموعة الشايع فرصة رائعة لتوسيع نموذج أعمال أولتا بيوتي الفريد إلى سوق جديد، كجزء من استراتيجيتنا العامة للنمو. نعلم أن الجمال قوة عالمية، ونتطلع للوصول إلى مجتمع جديد من عشاق التجميل في الشرق الأوسط."

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 70 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 4000 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والأثاث والمفروشات المنزلية والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

عن أولتا بيوتي

أولتا بيوتي (مدرجة في بورصة ناسداك: ULTA)، تحمل شعار "الاحتمالات جميلة". أولتا بيوتي هي أكبر شركة تجزئة متخصصة في مجال التجميل في الولايات المتحدة والوجهة الأولى لتسوق مستحضرات التجميل، والعطور، ومنتجات العناية بالبشرة، ومنتجات صالونات التجميل. في عام 1990، أعادت الشركة ابتكار تجربة البيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل من خلال تقديم طريقة جديدة للتسوق قدمت لزبائنها من خلالها كل ما يحتاجونه في مكان واحد®. اليوم، تدير أولتا بيوتي أكثر من 1,437 محل بيع بالتجزئة في 50 ولاية، بالإضافة لإمكانية تسوق منتجاتها من خلال موقعها الإلكتروني الذي يتضمن أيضاً مجموعة من النصائح والبرامج التعليمية والمحتوى الاجتماعي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ulta.com.

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