· تم توقيع اتفاقية الشراكة بين مجموعة الشايع والساية سكوير لاستضافة فرع ستاربكس الجديد وسط المنطقة التجارية والطبية بالبسيتين

· متجر ستاربكس الجديد يمتد على مساحة 315 متراً مربعاً ويقدم خدماته من خلال منفذ للطلبات الخارجية ومقاعد خارجية كبيرة ويوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي من شأنها زيادة تجربة التسوق للزوار والمقيمين في محافظة المحرق

المنامة: الساية سكوير، أول مجمع تجاري وطبي من نوعه في قلب منطقة البسيتين، لاستقبال عشاق القهوة من خلال افتتاح فرع جديد لأحد أشهر سلاسل المقاهي العالمية المفضلة، ستاربكس. تم توقيع اتفاقية الشراكة بين مجموعة الشايع - إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تشغيل امتياز العلامات التجارية - والساية سكوير، لاستضافة واحدة من أكبر متاجر بيع القهوة في العالم، ستاربكس، من خلال افتتاح فرع جديد له في الساية سكوير، بهدف توفير لحظات من الاسترخاء والبهجة لعشاق القهوة، عبر تقديم تجربة جديدة كلياً لهم مدفوعة بالشغف والحرفية والخبرة التي تشتهر بها متاجر ستاربكس عبر العالم. وتعد هذه الشراكة خطوة رائدة إلى الأمام لتعزيز عروض المأكولات والمشروبات في الساية سكوير ومن المقرر افتتاحه في الربع الثالث من هذا العام.

تم اختيار الساية سكوير كموقع مثالي لافتتاح فرع ستاربكس الجديد حيث يضم مجموعة كبيرة من أفضل العلامات التجارية بالإضافة إلى توفيره لجميع المرافق اللازمة التي تتيح للزوار الاستمتاع بلحظات رائعة في تناول العديد من أنواع القهوة الفريدة وقتما يشاءون وسط أجواء من الراحة والاسترخاء. يُذكر أن متجر ستاربكس يمتد على مساحة 315 متراً مربعاً، ويضم منفذاً للطلبات الخارجية إلى جانب مقاعد خارجية كبيرة وسيوفر مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي تساهم في زيادة تجربة التسوق للزوار والمقيمين في محافظة المحرق، وتتكامل بنجاح لتوفير أجواء رائعة للزوار واستمتاعهم في كل مرة يقومون فيها بزيارة المجمع.

وبمناسبة قيام هذه الشراكة، صرح مصدر مسئول من الساية سكوير قائلاً: "أثبت الساية سكوير بالفعل مكانته كوجهة رائعة للتسوق في منطقة البسيتين، حيث يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتاجر المختارة بعناية على مدار الساعة،

وتأتي شراكتنا مع مجموعة الشايع، لتضفي مزيداً من الإنجازات والزخم والسعادة لاستضافة متجر ستاربكس، ما يؤكد على التزامنا بتقديم تجربة واعدة لمجتمعنا المحلي، بما يتيح لهم الالتقاء وقضاء أوقاتاً رائعة سوياً في بيئة الساية سكوير الملائمة تماماً لتحقيق ذلك. إن ستاربكس، كعلامة تجارية عالمية رائدة ومشهورة، ولذلك يتطلع الجميع للاستمتاع بتجربة ستاربكس، ونحن بدورنا نتطلع إلى توفير ذلك الشعور لزوارنا".

يمتد الساية سكوير على مساحة 100 ألف قدم مربع، ويقع على مقربة من مستشفى الملك حمد الجامعي، ويضم حالياً سوبر ماركت ميغا مارت الذي تم افتتاحه مؤخراً، وهو أكبر سوبر ماركت في منطقة البسيتين جنباً إلى جنب مع علامات تجارية عالمية مثل ماكدونالدز وباسكن روبنز ودانكن وخفايف وبيتزا هت وكرسبي كريم ومطعم هاشم وسيني كافيه على سبيل المثال لا الحصر. ولا يلبي الساية سكوير الاحتياجات اليومية للمقيمين في المنطقة المجاورة له فحسب، بل ويرتقي بأسلوب حياتهم ومعيشتهم في الوقت نفسه.

جدير بالذكر أن الساية سكوير يدار من قبل CBRE، وهي شركة خدمات عقارية رائدة ومتكاملة. لمزيد من المعلومات حول التأجير، يرجى الاتصال على 6600 1655 973+ أو عبر البريد الإلكتروني: bahrain@cbre.com.

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