بهدف توطين قطاع الهندسة الانشائية

الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة الرشيد عن توقيعها لمذكرة تفاهم بين كل من شركة الرشيد للاستثمارات البترولية وشركة سامسونج للهندسة المحدودة وشركة أرامكو تحت مظلة برنامجها الجديد "أبطال المشتريات والهندسة الانشائية" التابع لبرنامج "نماءات أرمكو" الاستثماري الصناعي. حيث حضر حفل توقيع المذكرة أعضاء من فريق شركة سامسونج للهندسة المحدودة كالرئيس التنفيذي ونائبه ورئيس قسم التسويق بالإضافة لممثلين من شركة أرامكو ومجموعة الرشيد، وذلك في قاعة الغوار في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

تدور مذكرة التفاهم حول انشاء شركة وطنية جديدة تعنى بالمشتريات والانشاءات الهندسية، حيث ستعمل الشركات الثلاث بعقد طويل الأجل، مع استقطابها لشركات دولية متخصصة بالقطاع ومقاولين ومستثمرين محليين، وبالمقابل ستقدم أرامكو كافة الدعم والتسهيلات لإنشاء هذا الكيان. وتأتي مذكرة التفاهم كواحدة من ست مذكرات تفاهم قامت بتوقيعها شركة أرامكو مع شركات محلية ودولية وإقليمية، دعماً لبرنامجها الوطني أبطال المشتريات والهندسة الإنشائية الهادف إلى تطوير الشباب السعودي في قطاع الهندسة الإنشائية وخلق فرص عمل لدفع عجلة التوطين والنمو والتنوع الاقتصادي في المملكة.

وتعليقاً على هذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الرشيد للاستثمارات البترولية الأستاذ رشيد الرشيد:" إن توقيع هذه الاتفاقية اليوم مع شركائنا في شركة سامسونج للهندسة المحدودة وشركة أرامكو، هو بمثابة علامة فارقة في رحلة مجموعة الرشيد، حيث يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في توفير وسيلة لتمكين الشركات المهنية الأكثر ابتكاراً في العالم لأن تستجيب لاحتياجات التنمية في المملكة العربية السعودية، كما أنني أعتقد جازماً بأن هذا المشروع سيدفع للمزيد من الاستثمار والنمو مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني تماشياً مع أهداف رؤية السعودية2030".

الجدير بالذكر بأنه كل من شركة الرشيد للاستثمارات البترولية وشركة سامسونج للهندسة المحدودة ستشرع خلال الأشهر القادمة في بدء المفاوضات والاجتماعات المكثفة للعمل على تأسيس الشركة الجديدة وتحديد التزاماتها ومسؤولياتها.

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عن مجموعة الرشيد للاستثمارات البترولية

مجموعة الرشيد هي شركة سعودية بارزة تأسست في العام 1978م. حيث تعمل بشكل رئيسي في كل من قطاع التصنيع والبناء والهندسة والتجارة والعقارات التجارية والتكنولوجيا، على الصعيدين الوطني والعالمي.

تعمل مجموعة الرشيد على تحقيق أربعة أهداف رئيسية متمثلة في كل من: تحقيق الريادة القيادية على مستوى المنطقة، و التميز في إدارة العمليات التشغيلية، و العمل على اكتساب علاقات عمل ناجحة على المستويين المحلي والعالمي، وأخيراً التركيز على بناء قوى عاملة ديناميكية.

تكمن مهمة مجموعة الرشيد في توفير وسائل لتمكين الشركات المهنية الأكثر ابتكاراً في العالم من أن تستجيب لاحتياجات التنمية في المملكة العربية السعودية، مع تركيزها على تنمية مواردها البشرية والرأسمالية بالتماشي مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية ورؤية المملكة 2030.

حصلت الشركة على جائزة أفضل شركة استثمار في قطاع النفط والغاز على مستوى الشرق الأوسط في عام 2012، وعلى عدة جوائز عالمية من مجلة وورلد فاينانس.

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