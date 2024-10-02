دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة زيكر عبدالواحد الرستماني، العلامة التجارية العالمية للسيارات الكهربائية الفاخرة، مشاركتها الأولى في معرض ويتيكس، أكبر معرض في المنطقة للتكنولوجيا المستدامة والطاقة النظيفة. وتستعرض الشركة منتجاتها العالمية من السيارات الكهربائية الفاخرة خلال المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، ليكون منصة رئيسية للابتكار المستدام في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.

وتسلط الشركة خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على رؤيتها لتعزيز تبني المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشيًا مع أهداف الدولة للوصول إلى الحياد الكربوني. وتعرض زيكر عبدالواحد الرستماني، في منصة رقم 16 في قاعة الشيخ مكتوم، طرازين من سياراتها زيكر 001، وهي سيارة كهربائية فاخرة بتصميم ديناميكي انسيابي ومدى مميز، وسيارة زيكر X، وهي سيارة دفع رباعي مدمجة تتميز بأحدث تقنيات السلامة ومساحة داخلية متعددة الاستخدامات.

أبرز المحاور وجلسات النقاش

في الثاني من أكتوبر، سينضم روبرتو كولوتشي، مدير التنقل الكهربائي في مجموعة زيكر عبدالواحد الرستماني، إلى ندوة نقاشية تحت عنوان "التنمية الحضرية نحو مدن مستدامة وصالحة للعيش" لمشاركة رؤيته حول حلول السيارات الكهربائية التي تتكامل بسلاسة مع المباني الذكية والبنية التحتية للطاقة المتجددة. كما سينضم كولوتشي إلى جلسة " توجهات الابتكار في المرافق" في الثالث من أكتوبر لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا البطاريات، والتطورات ذات الصلة. وسيسلط الضوء على نهج زيكر في التغلب على التحديات التي تواجه تبني السيارات الكهربائية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، والتقنيات المتطورة في البطاريات، وتحديث شبكات الطاقة لتحقيق الحياد الكربوني.

وقال روبرتو كولوتشي، "إن المشاركة في ويتيكس ذات أهمية استراتيجية لشركتنا، حيث تتيح لنا الفرصة لعرض حلولنا المبتكرة للسيارات الكهربائية للعملاء المحتملين في قطاع الاستدامة، إلى جانب تعزيز التزامنا بأهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات. ويوفر هذا الحدث منصة حيوية للتعاون والحوار حول مستقبل التنقل الكهربائي."

من جانبه، قال كانون وانغ، المدير الإقليمي لـزيكر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يُعد معرض ويتيكس 2024 فرصة هامة لشركتنا جنبًا إلى جنب مع شريكنا مجموعة عبدالواحد الرستماني، في دعم أهداف الحياد الكربوني الطموحة لدولة الإمارات، مضيفا «نحن لا نقدم فقط سيارات كهربائية متطورة، بل نساهم أيضًا في تعزيز التزام الدولة بالاستدامة، ومن خلال دفع الابتكار وبناء الشراكات الرئيسية، نُمهد الطريق لمستقبل أنظف وأكثر خضارًا، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لتحقيق التنقل الخالي من الانبعاثات."

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نبذة عن مجموعة عبدالواحد الرستماني:

تعتبر مجموعة عبدالواحد الرستماني التي تأسست عام 1954 بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أشهر مجموعات الأعمال الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يعمل بها 3,000 موظف، ويتجاوز حجم مبيعاتها ملياري دولار. وتتمتع المجموعة بحضور واسع في الإمارات والهند والمملكة المتحدة. وتعمل شركاتها عبر طيف متنوع من القطاعات، بما في ذلك السيارات والعقارات والتجزئة وحلول الإضاءة والسفر والخدمات اللوجستية. وتعدّ العربية للسيارات، إحدى شركاتها الشهيرة عالمياً، كونها الوكيل الحصري لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وتواصل المجموعة الإسهام في إثراء حياة عملائها من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة وحلولها المستدامة في السوق.

نبذة عن شركة ZEEKR:

ZEEKRهي علامة تجارية عالمية متميزة لتكنولوجيا التنقل الكهربائي تابعة لمجموعة جيلي القابضة. تهدف ZEEKRإلى إنشاء منظومة بيئية متكاملة تماماً وتلبي احتياجات المستخدمين، والتي تعتمد على الابتكار كمعيار أساسي. تستخدم العلامة التجارية بنية التجربة المستدامة (SEA) وتتضمن تقنيات البطاريات الخاصة بها، أنظمة إدارة البطاريات، تقنيات المحركات الكهربائية وسلاسل توريد السيارات الكهربائية. وتتميز ZEEKR بقيمها التي تتلخص بالمساواة والتنوع والاستدامة. ويتمثل طموحها بأن تصبح مزود حقيقي لحلول التنقل.

تمتلك ZEEKR مركز البحث والتطوير الخاص بها في مدن نينغبو وهانغتشو وشنغهاي في الصين وجوتنبرج في السويد، مع أحدث المرافق والخبرة العالمية. منذ أن بدأت ZEEKR بتسليم المركبات في أكتوبر 2021، نجحت العلامة التجارية في تسليم أكثر من 300,000 مركبة حتى الآن، بما في ذلك ZEEKR 001 و ZEEKR 001 FR و ZEEKR 009 MPV و ZEEKR X SUV، وقد أعلنت شركة ZEEKR عن خطط لبيع مركباتها في الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية وغيرها من الأسواق الآسيوية، ولديها خطة طموحة للتوسع خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على السيارات الكهربائية.

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