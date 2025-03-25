دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، الرائدة في مجال إدارة المعلومات المؤسسية والتحول الرقمي والحلول الذكية التفاعلية، عن توسيع نطاق عروض خدماتها لتشمل حلول الأمن السيبراني العالمية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة.

وتماشيًا مع التزامها المستمر بتلبية متطلبات عملائها بشكل أفضل، تقدم مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات عرض قيمة جديدًا يشمل حلولاً فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتشمل الميزات الرئيسة لهذا العرض ما يلي:

أسعار تنافسية: تقديم حلول ميسورة التكلفة توفر قيمة ممتازة مقابل المال.

نهج يركّز على التكنولوجيا: الإفادة من فهم فريد للعقبات التي تواجهها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتقديم حلول فعالة.

حلول موثوقة: اتخاذ تدابير أمن سيبراني مدروسة وموثوقة خضعت للاختبار والتطوير.

النشر السريع للقدرات: نشر القدرات بوتيرة سريعة لتقليل اضطرابات الأعمال إلى الحد الأدنى.

من خلال تقديم أحدث حلول الأمن السيبراني المتطورة بالتعاون مع محفظتها المتنامية من شركاء التكنولوجيا حول العالم، تقدّم مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات خطط نمو تهدف إلى إثراء محفظة الأمن السيبراني الخاصة بها، بالإضافة إلى إطلاق حلول إضافية خاصة بكل قطاع.

وفي هذا الصدد، قال غوراف أرورا، مدير عمليات خدمات تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات: "نعرب عن حماسنا لتوسيع نطاق خدماتنا الفريدة في مجال الأمن السيبراني لتشمل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم". وأضاف: "يتمثل هدفنا في تقديم حلول مصممة خصيصًا لا تقتصر على حماية الشركات فحسب، بل تدعم أيضًا نموها ونجاحها في عالم متنامي رقمياً".

لمحة عن مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)

تأسست مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش، عام 1982، واحتلت مكانة راسخة في طليعة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات الصارمة والدقيقة لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل حرصها على تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، بدعم من شراكات أقيمت مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions) بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" في جميع جوانب عملياتها، ويعدّ بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

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