تفخر مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، المزود الرائد لحلول التحول الرقمي والأتمتة الذكية، بالإعلان عن إبرام شراكة استراتيجية مع "سكويررو" (Squirro)، الشركة الرائدة في مجال البحث الدلالي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات، والتي تتخذ من سويسرا مقراً رئيسياً لها. يمثّل هذا التعاون خطوة أساسية تساهم في تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة من تحويل بياناتها غير المهيكلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تعدّ "سكويررو" (Squirro) منصة للذكاء الاصطناعي التوليدي مصمّمة للاستخدام في المؤسسات تهدف إلى دعم عملية استخراج الرؤى والقيمة من مصادر المعرفة التنظيمية المجزأة وواسعة النطاق. يتحقق ذلك باستخدام مزيج قوي من البحث المؤسسي القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي والرسوم البيانية المعرفية، وما يُسمى بـ"الذكاء الاصطناعي التحاوري أو التخاطبي"، يستند بالكامل إلى منهجية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) الحديثة. يتيح ذلك للمستخدمين البحث عن الرؤى والدردشة واستخراج الرؤى من بياناتهم المؤسسية، وتقديم نتائج دقيقة ومدركة للسياق قائمة على قاعدة معرفتهم التنظيمية الواسعة. تجدر الإشارة إلى أن "سكويررو" (Squirro) حصلت على لقب "الشركة الرائدة الناشئة" في دليل "جارتنر" للابتكار لعام 2025 في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (2025 Gartner® Innovation Guide for Generative AI Technologies) في الفئتين التاليتين: "هندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي" و"تطبيقات إدارة المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي / الإنتاجية العامة". كما تمّ تكريم "سكويررو" (Squirro) من قبل "جارتنر" باعتبارها "شركة رائدة" في تقرير Gartner® Emerging Market Quadrant لعام 2025 في فئتين: "إدارة المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات الإنتاجية العامة"، و"هندسة الذكاء الاصطناعي".

تساهم هذه الشراكة في إتاحة الفرصة لمجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) لإضافة منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة من "سكويررو" (Squirro) إلى حافظتها. من شأن ذلك أن يوفر للعملاء حلاً مدركاً للسياق والبيئة المحيطة، يتميز بكونه آمناً وقابلاً للتطوير، ويسمح بتمكين عمليات اتخاذ القرار المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل والحكومة والمرافق والتصنيع.

وفي معرض تعليقه على الشراكة الجديدة، قال بيرند شوب، الرئيس التنفيذي لشؤون الشراكات في شركة "سكويررو" (Squirro): "نهدف من خلال شراكتنا مع مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) إلى تزويد العملاء بقيمة كبيرة، من خلال تحويل سبل معالجة المعلومات والوصول إلى المعرفة واستهلاكها والتصرف بموجبها." وأضاف: "تتيح تقنية ’سكويررو‘ (Squirro) توحيد البيانات عبر قواعد المعلومات المنفصلة، ما يوفر رؤية واضحة وشاملة للعمليات والعملاء والمخاطر على السواء. بفضل لوحات التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والتنبيهات الذكية وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المصمّمة للاستخدام في المؤسسات، يستفيد العملاء من زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار. كما يضمن هذا الحل وصولاً آمناً ومتوافقاً مع الأنظمة والقوانين إلى الرؤى، يتماشى بالكامل مع المعايير الإقليمية في مجال حماية البيانات والحوكمة."

من جانبه، تحدث وليد العوضي، رئيس شؤون ومبادرات التحول الرقمي لدى مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، عن القدرات الاستراتيجية التي يمكن أن تقدمها "سكويررو" (Squirro)، وقال: "تتواءم شراكتنا مع ’سكويررو‘ (Squirro) بسلاسة مع رؤيتنا المؤسسية، المتمثّلة في قيادة التحول الرقمي في المنطقة. يساهم هذا التعاون في تعزيز قائمة عروضنا القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويرسخ مكانتنا في مجال إدارة المعرفة والامتثال والرؤى الداعمة لعمليات اتخاذ القرار. كذلك، تشكل منصة ’سكويررو‘ (Squirro) مكمّلاً أساسياً لمنظومتنا، بفضل قابليتها للدمج والتكامل مع أدوات وتطبيقات Salesforce و ServiceNow و Microsoft 365 وغيرها من الأنظمة القديمة، ما يدعم عمليات وأنشطة التحول المعقدة في مجال التحديث الحكومي والخدمات المالية ومبادرات تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيانات."

لمحة عن مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions):

تأسست مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش، عام 1982، واحتلت مكانة راسخة في طليعة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات الصارمة والدقيقة لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل حرصها على تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، بدعم من شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" على جميع جوانب عملياتها، ويعدّ بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

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لمحة عن شركة "سكويررو" (Squirro):

تعدّ "سكويررو" (Squirro) شركة عالمية رائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والرسوم البيانية المعرفية المصمّمة للاستخدام في المؤسسات، وهي متخصصة في البحث الدلالي والرؤى والأتمتة. منذ تأسيسها في عام 2012، كانت الشركة في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وساهمت في تمكين المؤسسات من خلال التكنولوجيا الذكية التي تدعم عملية اتخاذ القرار والكفاءة. يقع المقر الرئيسي لشركة "سكويررو" (Squirro) في سويسرا، وهي تعمل في الأسواق العالمية الرئيسية، ولديها مكاتب موزّعة في كلّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.

تحظى "سكويررو" (Squirro) بثقة واسعة النطاق من قبل عدد كبير من قادة القطاع، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي (European Central Bank) وبنك إنجلترا (Bank of England) وبنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Bank) والمؤسسة المصرفية الصينية الخارجية (Oversea-Chinese Banking Corporation) و"هنكل" (Henkel)، وهي ملتزمة بتزويد العملاء بحلول متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي. تتمثل مهمة "سكويررو" (Squirro) في تعزيز الذكاء البشري وتبسيط العمليات وإطلاق العنان للرؤى القابلة للتنفيذ، وتمكين المؤسسات من خوض التعقيدات المتنامية والاستفادة بشكل كبير من الإمكانات الكاملة لبياناتها.

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