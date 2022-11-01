سيتم إطلاق مركزين ترفيهيين في البداية مع خطط لافتتاح المزيد من المراكز في أنحاء المملكة العربية السعودية مستقبلاً بترخيص من هاسبرو

المملكة العربية السعودية: كشفت مجموعة الحكير للسياحة والتنمية، العلامة السعودية العملاقة في مجال الضيافة، عن توقيع اتفاقية ترخيص حصرية مع الشركة العالمية الرائدة للترفيه "هاسبرو" بهدف تعزيز قطاع التسلية والترفيه في المملكة. وتسهم هذه الاتفاقية في تسهيل خطط المجموعة الهادفة لتطوير وافتتاح مركز ترفيهي تحت علامة بلايو سيتي، الأول من نوعه في المملكة، والذي يقدّم مجموعة متنوعة من تجارب علامة هاسبرو المُحببة.

ومن المقرر أن يغطي أول موقعين للمركز مساحة 6 آلاف قدم مربع، في كلا الموقعين، من أجل توفير أقصى مستويات الترفيه للجميع، وذلك مع سعي مجموعة الحكير لإطلاق المزيد من المواقع في أنحاء المملكة مستقبلاً.

سيُقدم مركز بلايو سيتي الترفيهي تجارب عديدة من العلامات الشهيرة الخاصة بهاسبرو، والتي تتضمن باور رينجرز وترانسفورمرز وماي ليتل بوني و بوتيتو هيد ومونوبولي ونيرف وكونيكت 4 مما يضمن الاستمتاع لجميع أفراد الأسرة من جميع الأعمار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأستاذ محمد عطية، المدير العام لقطاع الترفيه في مجموعة الحكير: "يمثل التعاون بين مجموعة الحكير وهاسبرو جزءاً من استراتيجية المجموعة لإنشاء مفاهيم وتجارب ترفيهية فريدة وجديدة في المنطقة تدعم خطط المملكة في مجال السياحة والترفيه. ويساهم افتتاح مركز بلايو سيتي في دفع عجلة النمو السياحي في المملكة وتوفير فرصة للأطفال والعائلات للاستمتاع بالعوالم الخاصة بشخصياتهم المفضلة والموجودة بشكل حصري في المركز".

ويتيح مركز بلايو سيتي تجارب حماسية عديدة حيث يمكن للضيوف اختبار الألعاب المسلية والفريدة لكل شخصية من شخصيات هاسبرو ضمن سبع مناطق رئيسية تضم ألعاب الركوب والأفعوانيات وألعاب الهبوط والأحصنة الدوارة ومناطق اللعب المرنة وألعاب الليزر.

تم تصميم المناطق السبعة بإلهام من أشهر الشخصيات لدى هاسبرو، بما فيهم:

· منطقة لعبة الأكل الخاصة بهانجري هانجري هيبوز

· منطقة تونكا تاون الخاصة بتونكا، وهو موقع بناء يستطيع الأطفال داخله مساعدة بيج بوب في بناء قاعة المدينة باستخدام العديد من عربات الحفر والبناء

· منطقة كونيكت 4 التي تضم لعبة هبوط مستوحاة من لعبة كونيكت 4

· منطقة باور رينجرز التي تضم لعبتي ركوب مميزتين، حيث يمكن للزوار تجربة ميجازورد باتل سبينر وجيت ريسرز

· منطقة ماي ليتل بوني التي تتيح لزوارها الصغار مقابلة شخصياتهم المحبوبة من العرض الشهير الذي يحمل نفس الاسم وركوب الأحصنة في لعبة كلاود كاروسيل

· منطقة ذا ترانسفورمرز التي تحتوي لعبة ترانسفورمرز ليزر كومبا

· منطقة بلايو سيتي أركيدز المفعمة بالألوان والتي تقدم العديد من الجوائز والألعاب الحماسية

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات والاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع:

بلس ون كوميونيكيشنز / +971527500869 / nermine@plus1comms.com

لمحة حول مجموعة الحكير

برز اسم مجموعة الحكير في عالم الترفيه والضيافة منذ عقود؛ وأصبحت المجموعة إحدى أبرز الشركات في مجال السياحة ضمن المملكة العربية السعودية والوطن العربي. وتأسست المجموعة تحت قيادة الشيخ عبدالمحسن الحكير عام 1975 للاستثمار في قطاعات الضيافة والترفيه، وامتدت مشاريعها، خلال فترة تزيد عن خمسة عقود، لتشمل 80 مركزاً ترفيهياً و35 فندقاً منتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات. وتابعت المجموعة تطوير استثماراتها السياحية لتوفير أفضل التجارب التي تقدمها الشركات العالمية من خلال استقطاب الخبرات وعقد الشراكات المثمرة التي تعزز من عوائد الاستثمار وتؤثر في مجالي الترفيه والضيافة.

لمحة حول شركة هاسبرو

شركة هاسبرو هي شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه ، وتتمثل مهمتها في تقديم مُتعة الترفيه لأجيال من المعجبين وربطها ببعضها البعض من خلال رواية القصص ومتعة اللعب. تلتزم هاسبرو، الشركة الترفيهية العالمية، بجعل العالم مكاناً أفضل للأطفال والعائلات، وتعمل على توفير تجارب العلامات التجارية الفريدة في جميع أنحاء العالم من خلال المنتجات التي تتضمن الألعاب والتجارب الترفيهية والألعاب الإلكترونية. وتضم محفظة هاسبرو مجموعة من العلامات مثل ماجيك ذا جاذرينج، ودانجنز آند دراجونز، هاسبرو جايمينج، ونيرف، وترانسفورمرز، وبلا دو، وبيبا بيج وغيرها من العلامات الشريكة الرئيسية. نجحت شركة هاسبرو لأكثر من عقد من الزمان في تقديم وتطوير مسؤولياتها المؤسسية البيئية تجاه المجتمع، كما أنه تم تصنيفها كواحدة من أفضل 100 شركة مواطنة من قبل 3BL Media، وهي واحدة من أكثر الشركات الأخلاقية في العالم من قبل معهد Ethisphere وواحدة من أكثر 50 شركة تهتم بالمجتمع في الولايات المتحدة بواسطة Civic 50. لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة الموقع التالي: www.corporate.hasbro.com