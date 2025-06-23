في إطار التزامها المتواصل بتمكين عملائها وتعزيز قدراتهم على التوسع في الأسواق العالمية، واصلت مجموعة البركة جهودها في دعم الأعمال التجارية من خلال سلسلة من المبادرات النوعية التي تعكس قوة شبكتها وانتشارها الجغرافي الواسع.

فقد شهدت الفترة الماضية تنظيم لقاءين ضمن برنامج التعاون المشترك للتمويل التجاري بين وحدات المجموعة، حيث جمع اللقاء الأول المصدرين والمستوردين في وحدات تركيا والجزائر، بينما ضمّ اللقاء الثاني المصدرين والمستوردين في وحدات مصر وجنوب أفريقيا، وذلك بمشاركة قيادات وخبراء من كلا الطرفين في كل من الجلسات الثنائية. وقد أتاحت هذه اللقاءات الفرصة لمناقشة الفرص المتبادلة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون التجاري، مما يتيح لعملاء المجموعة على جانبي كل سوق الوصول إلى شركاء جدد وفرص تجارية متنوعة تدعم توسع أعمالهم وتعزز أنشطتهم التجارية عبر الحدود.

وفي هذا الإطار أيضًا، نظمت المجموعة اجتماعها السنوي الثاني لوحدات التمويل التجاري في العاصمة التونسية خلال شهر مايو الماضي، بحضور قيادات وحدات المجموعة وممثلي الإدارة التنفيذية من مختلف البلدان. وقد شكّل هذا الاجتماع محطة هامة لمراجعة الأداء المتميز الذي تحقق في عام 2024، وهو العام الأول لتفعيل مبادرة التعاون المشترك بين وحدات المجموعة في مجال التمويل التجاري.

تضمّن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور رئيسية ركزت جميعها على تعزيز التكامل بين الوحدات وتطوير المنتجات والخدمات بما يحقق قيمة مضافة مباشرة للعملاء، من بينها:

استعراض أبرز المعاملات المشتركة المنفذة خلال العام.

مناقشة سبل تطوير منظومة العمليات والإجراءات لدعم كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات التجارية.

استعراض التحديثات التقنية لمنصة التمويل التجاري الموحدة، والتي تتيح ربط مباشر ومرن بين الوحدات المختلفة.

مناقشة آليات تحسين تجربة العميل وتعزيز وصوله إلى حلول تمويل متنوعة وسريعة دوليا.

وحول هذ الموضوع، علّق السيد حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله: "تعكس هذه الجهود رؤية مجموعة البركة في تحويل شبكة فروعها المتنوعة إلى منصّة متكاملة تتيح للعملاء النفاذ السلس إلى أسواق عالمية متعددة، وتوفر حلولاً مرنة تعزز تنافسيتهم التجارية في بيئات أعمال متعددة ومتنوعة، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة والخدمات المتكاملة عبر المجموعة".

وأضاف قائلاً: "تواصل مجموعة البركة التزامها بدورها كمحرك رئيسي لتمكين الشركات والمصدرين والمستوردين عبر أسواقها المختلفة، من خلال تقديم حلول متطورة وشبكة دعم متكاملة تواكب تطلعات عملائها في التوسع والنمو في أسواق جديدة."

-انتهى-

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