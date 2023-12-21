تعلن مجموعة إم بي سي ("إم بي سي" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد واستكمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي (ويشار إليه بـ"الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

ويأتي ذلك بعد الاكتمال الناجح لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة من المؤسسات، وتحديد سعر الطرح النهائي بخمسة و عشرون 25 ريال سعودي للسهم الواحد، ما أدى إلى تغطية هذه الشريحة بما يقارب 66 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب. وبدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد من 14 حتى 18 ديسمبر 2023م، وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 3,325,500 سهم عادي، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح. وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد 359,464 مكتتب ووصلت قيمة طلباتهم الإجمالية مايقارب 1,465 مليون ريال سعودي، ما يعني تغطية شريحة الأفراد بواقع 17.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة لإكتتاب الإفراد.

وخصصت الشركة 9 أسهم كحد أدنى لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد، فيما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب بها مع متوسط عامل تخصيص بنسبة 0.1623%.

تفاصيل الطرح

تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بخمسة و عشرون 25 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار أمريكي1).

يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار أمريكي1).

تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة بطرح 33,250,000 سهم عادي جديد، تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة).

بعد إتمام الإدراج في السوق الرئيسية مباشرةً، من المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور إلى 10% (33,250,000) من إجمالي أسهم الشركة (332,500,000).

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