صفقة الاستحواذ ستساهم في الدفع قُدماً بخطى نمو المجموعة على النطاق الدولي، انطلاقاً من مكانتها كمؤسسة رائدة في الشؤون المؤسسية، لتصعد بعوائدها الآن إلى 75 مليون دولار أمريكي، بوجود فريق يضم أكثر من 350 خبيراً احترافياً يتوزّعون عبر شبكتها العالمية التي تضم 15 مكتباً.

ميلانو، إيطاليا والرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن "مجموعة إكسيليرا الاستشارية" ("إكسيليرا")، المجموعة الاستشارية الرائدة ضمن مجال الشؤون المؤسسية في إيطاليا، عن صفقة استحواذها على "إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الشركة الرائدة في استشارات التواصل الاستراتيجي والتي تتخصّص في الاتصالات المالية والمؤسسية، وتدير عمليات مجموعة "إنستنكتيف بارتنرز" في منطقة الشرق الأوسط والدول المتحدّثة باللغة العربية في منطقة شمال إفريقيا.

وتتماشى صفقة الاستحواذ هذه مع استراتيجية "إكسيليرا" التنموية التي كانت قد أطلقتها في عام 2022، بدعمٍ استراتيجي ومالي من شركة "زينون للملكية الخاصة"، كما أنها تمثّل خطوة هامة ترسّخ مكانة المجموعة باعتبارها مؤسسة مرجعية مشهوداً لها في مجال الشؤون المؤسسية. ومن الجدير ذكره أن العديد من الشركات البارزة ضمن القطاع تنضوي اليوم تحت راية "إكسيليرا"، بما فيها: "بارابينو أند بارتنرز" و"كاتانيو زانيتو بومبوسو أند كو" و"كوميونيتي" و"إكسيليرا إنتيلجنس" و"بابليك أفيرز أدفايزرز" و"فاليو ريليشنز".

ومن خلال هذه الصفقة، ستعزّز "إكسيليرا" حضورها في سوق الشرق الأوسط والدول المتحدّثة باللغة العربية في سوق شمال إفريقيا، حيث تأسست "إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وعملت على مدار أكثر من 12 عاماً. ويُذكر أن الشركة ستُبقي على فريقها الإداري نفسه برئاسة سامانثا بارتيل، الرئيس التنفيذي المؤسس، وستزاول أعمالها تحت اسم جديد هو "آي بي إكسيليرا" ليعكس انتقال ملكية الشركة واتساع نطاق حضور مجموعة "إكسيليرا" في واحدة من أسرع الأسواق نمواً وأكثرها نشاطاً في العالم.

ومع إضافة "آي بي إكسيليرا" إلى محفظة شركاتها، سيتجاوز إجمالي عوائد المجموعة 75 مليون دولار أمريكي، وسيرتفع عدد موظفيها إلى أكثر من 350 خبيراً احترافياً، الأمر الذي سيرسّخ حضورها على الساحة الدولية، كما ستعزّز مكاتب "آي بي إكسيليرا" الكائنة في الرياض وأبوظبي ودبي الشبكة العالمية للمجموعة التي تضم حالياً مكاتب في بيرغامو وبرلين وبروكسل وجنوى ولندن ومدريد وميلانو وميونيخ ونيويورك وباريس وروما وتريفيزو، ليصل إجمالي عدد مكاتبها إلى 15 مكتباً حول العالم.

"آي بي إكسيليرا" هي شركة استشارات استراتيجية متكاملة ورائدة في السوق، تقدم خدماتها في مجالات الاتصالات الاستراتيجية وأسواق رأس المال وعلاقات المستثمرين و وإعداد التقارير المؤسسية والمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة المؤسسية والاستدامة. يضم فريق الشركة 60 مستشاراً موهوباً تم استقدامهم من أبرز المؤسسات المالية والحكومية والأكاديمية من حول العالم، لتزويد العملاء بأفضل الاستشارات المتعلّقة بإدارة المخاطر والسمعة ومبادرات التغيير. وتعمل الشركة على تمثيل عدد من العملاء المعروفين من القطاعين العام والخاص، وتمتلك محفظة تضم أكثر من 100 عميل من الشركات بقيمة سوقية إجمالية تزيد عن 3 تريليونات دولار أمريكي.

تمكّنت "آي بي إكسيليرا" من تحقيق نمو سنوي تجاوزت نسبته 20% على مدار السنوات الخمس الماضية، لترسّخ بذلك مكانتها كشركة استشارية رائدة في المنطقة، وتمهّد الطريق نحو تحقيق النمو المستقلبي بالشراكة مع "إكسيليرا". ستدعم خدمات "آي بي إكسيليرا" المتكاملة إمكانات "إكسيليرا" المعزّزة في مجال الاتصالات المالية وسترتقي بالمكانة الرائدة للمجموعة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ في أوروبا، ما سيُمكّنها من تحقيق نمو عضوي قوي عبر كافة الشركات التابعة لها.

وتعليقاً على صفقة الاستحواذ، قال جيان فرانكو بيراس، رئيس مجلس إدارة "مجموعة إكسيليرا الاستشارية" والشريك في شركة "زينون للملكية الخاصة": "تمثل صفقة الاستحواذ على ’إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ خطوةً هامة وأساسية ضمن المسيرة التنموية لمجموعة ’إكسيليرا‘، ودلالةً واضحة على استراتيجيتنا الاستثمارية الحكيمة وقدرة مجموعتنا على استقطاب أبرز الشركات عالية القيمة في الأسواق التي تشهد وتيرة نمو متسارعة. كنّا في ’زينون للملكية الخاصة‘ على قناعة تامة منذ البدء بضرورة إنشاء مجموعة شركات تتسم بالقوة والتنافسية وتتمتع بالقدرة على ترسيخ مكانتها ككيان رائد في قطاع الشؤون المؤسسية، وتأدية دورها البارز كمنصة قابلة للتوسّع المدروس. ولا شك أن دخول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيعزز منصة ’إكسيليرا‘ وسيوسّع نطاق انتشارها، وسيساعدها في إرساء أسس متينة لتحقيق النمو على المدى البعيد".

من جهته، قال باولو زانيتو، الرئيس التنفيذي في "مجموعة إكسيليرا الاستشارية": "تُعدّ هذه الصفقة خطوةً مهمةً أخرى في إطار استراتيجيتنا التنموية على النطاق الدولي. لقد أصبحت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في عالمنا المترابط وجهةً مثاليةً للشركات، مثل مجموعتنا، التي تتخصّص في تقديم استشاراتها الاستراتيجية القيّمة حول قضايا مُعقّدة وعالمية الأثر. ومن خلال هذه الصفقة، سنُعزّز حضورنا في واحدةٍ من الأسواق الرئيسية ضمن مجال التمويل والأعمال العالمية، من خلال دمج قدرات الفريق المتمرّس لدى ’إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ والذي ترأسه سامانثا بارتيل، ونحن متحمسون للغاية لبدء هذه الرحلة الطموحة سويةً".

وفي معرض حديثها عن الاستحواذ، قالت سامانثا بارتيل، الرئيس التنفيذي في "آي بي إكسيليرا": "يسعدنا الانضمام إلى ’مجموعة إكسيليرا الاستشارية‘ في إطار المرحلة التالية من رحلة نمونا. لقد مرّ 12 عاماً رائعاً منذ تأسيس شركتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأودّ هنا أن أتوجّه بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع الزملاء على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم العميق، وإلى عملائنا الكرام على ولائهم وثقتهم، فبفضلهم حظينا بتجربة مذهلة على مر تلك السنوات. عبر هذه الصفقة، سنحرص على مواصلة تعزيز باقة خدماتنا عالية القيمة لنتمكن من تزويد عملائنا بأفضل الخدمات الاستشارية على الدوام في مجالات الاتصالات الاستراتيجية وأسواق رأس المال وعلاقات المستثمرين وإعداد التقارير المؤسسية والمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة المؤسسية والاستدامة، فضلاً عن العمل على خدمة قاعدة عملائنا المتنامية على نحو أفضل".

وأخيراً، قال جوليان ووكر، الرئيس التنفيذي في "إنستنكتيف بارتنرز": "نحن على ثقة تامة بأن هناك إمكانات واعدة تنتظر قطاعات أعمالنا الأساسية، وبعد الصفقة التي أعلنّا عنها اليوم، سينصبّ تركيزنا على إطلاق العنان لتلك الإمكانات في أسواقنا الرئيسية ومواصلة الزخم الإيجابي الذي شهدناه منذ بداية عام 2025. بالنيابة عن مجموعتنا، أتقدّم بخالص التقدير والشكر إلى سامانثا وفريقها على عملهم الدؤوب، وأتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح كشركة منضوية تحت راية ’إكسيليرا‘".

وتجدر الإشارة إلى أن "مجموعة إكسيليرا الاستشارية" عيّنت "بينسينت ميسنز" و"غاتي بافيسي بيانكي لودوفيتشي" كمستشارين قانونيين في الصفقة، فيما قدّمت "ديلويت" الدعم في إجراءات العناية الواجبة المالية، في حين قدّمت "برايس ووترهاوس كوبرز" مشورتها للمجموعة بخصوص الشؤون الضريبية. أما المستشار القانوني لشركة "إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" فكان "سيمونز أند سيمونز"، في حين قامت "إس آي جلوبل" بتقديم مشورتها إلى مجموعة "إنستنكتيف بارتنرز " بخصوص الصفقة.

-انتهى-

#بياناتشركات