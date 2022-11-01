تقدم علامة "ثرايف" THRYVE™ أحدث التقنيات في عالم الأغذية النباتية في المنطقة

من المقرر انطلاق العمل في المصنع الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "إفكو" عن إطلاق أول مشروع من نوعه متخصص بتصنيع اللحوم النباتية تحت علامة "ثرايف" THRYVE™، وذلك بهدف دعم التحول نحو سلسلة غذاء أكثر صحة واستدامة في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر انطلاق العمل في أول مصنع للحوم النباتية بالكامل مطلع العام 2023، لتلبية الطلب الكبير من المجموعة المتنامية من المستهلكين المهتمين بالصحة والاستدامة، من خلال تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من اللحوم النباتية الصحية ومحلية الصنع بنكهات شرق أوسطية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال أندريه دربني، الرئيس التنفيذي لقطاع الطهي في مجموعة "إفكو": "يأتي إطلاق مشروع الأغذية النباتية في إطار رؤية مجموعة ’إفكو‘ الرامية ’للاستثمار في المستقبل‘، حيث نرى بأنه من الضروري بناء سلسلة غذاء أكثر مرونة واستدامة. وقد شرعنا في هذ الرحلة من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات الغذاء ونحن ملتزمون بتشجيع التحول المستدام في النظام الغذائي في منطقة الشرق الأوسط".

وبحسب تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، يمثل تعزيز القدرة على الوصول إلى مصادر بديلة من البروتين الحلّ الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى تأثيرًا في ظلّ الأزمة المناخية الحالية، وكشف التقرير بأن 30% من المستهلكين مستعدّون لاستبدال اللحوم الحيوانية ببدائل نباتية بشكل كامل.

من الجدير بالذكر أن تأثير زيادة استهلاك اللحوم حول العالم يتعاظم يوماً بعد يوم، فعلى الرغم من أن الثروة الحيوانية توفر سبل العيش والعناصر الغذائية الضرورية للملايين من البشر، فإن التكلفة البيئية التي تفرضها مرتفعة للغاية، حيث يتم استخدام نحو 75% من إجمالي الأراضي الزراعية في الإنتاج الحيواني، كما يستخدم أكثر من ثلث السعرات الحرارية العالمية ونصف البروتين في العالم كعلف للحيوانات وبطريقة غير فعالة. لذا فإن الاستغناء عن المنتجات الحيوانية واستبدالها بالبدائل النباتية يمكن أن يسهم في تحقيق ما لا يقلّ عن ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الصحة الجيّدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والعمل المناخي.

ويأتي إعلان مجموعة "إفكو" عن إطلاق أول مشروع لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في دول مجلس التعاون الخليجي، تأكيدًا على التزام المجموعة بالتنمية المستدامة في مجال الزراعة المتجددة في الشرق الأوسط. واستلهمت فكرة المشروع المحليّ من طموحات دول مجلس التعاون الخليجي الرامية للاستفادة من التجارب التاريخية والبناء على أسس التقاليد العريقة مع تطوير تقنيات جديدة من أجل بناء مستقبل مشرق أكثر صحة وازدهارًا للجميع.

وتمثل "ثرايف" منصة مبتكرة للغذاء النباتي، تجمع بين المعارف والخبرات الزراعية القديمة وأبحاث وتقنيات الغذاء الحديثة مع الحفاظ على العناصر الغذائية الرئيسية والدقيقة للنباتات، والاحتفاء بالنكهات المختلفة للمطبخ المحلي.

من جانبها قالت فاليريا كرينيتسكايا، مديرة المشروع النباتي في مجموعة "إفكو": "إن أفعالنا اليوم هي التي ترسم مصيرنا في المستقبل، وما إعلان مجموعة إفكو سوى خطوة لدفع حركة التغيير نحو عادات غذائية أكثر صحة واستدامة في الشرق الأوسط، وبناء سلسلة قيمة غذائية محلية متجددة وأكثر مراعاة للبيئة".

وتستوحي علامة "ثرايف" فلسفتها من مفهوم دورة العطاء الكونية، فنحن نردّ العطاء مقابل ما نحصل عليه من الطبيعة، إن كل كائن حيّ يعتمد على التبادل المتوازن بينه وبين الطبيعة، التي تتعامل مع ما تتلقاه بطريقتها الخاص وتنقله لكائن آخر في المنظومة. وللأسف، فإن هذه الدورة غير مكتملة حاليًا، ولذلك تسعى علامة "ثرايف" للمساهمة في إعادة دورة التوازن هذه، وإلهام الناس للتعبير عن حبّهم العميق ورغبتهم بالاهتمام بأنفسهم، وبأحبائهم ومجتمعاتهم والكوكب أجمع.

يمكنكم التعرف أكثر على علامة "ثرايف" THRYVE™ في معرض جلفود للتصنيع، في قاعة زعبيل رقم 4، منصة رقم Z4 b42، خلال الفترة بين 8 و10 نوفمبر 2022.

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نبذة عن مجموعة "إفكو":

هي مجموعة عالمية خاصة مقرها الإمارات العربية المتحدة ، تأسست عام 1975 وتقوم بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة بها.

قامت المجموعة بتطوير علامات تجارية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية تشمل "لندن ديري" و"تيفاني" و"نور" و"رحمة" و"البيكر" و"حياة" و"سافانا"، بفضل وجود 95 مصنعًا في 48 دولة، حيث توفر 80 علامة تجارية في أكثر من 100 سوق. وتقدم إفكو قيمة استهلاكية تنافسية تصل إلى العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين.

نبذة عن "ثرايف" THRYVE™:

THRYVE هي أول علامة للأغذية النباتية بالكامل تابعة لمجموعة "إفكو"، وتتخذ من مدينة دبي الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتتولى العلامة ابتكار وتصنيع وتسويق محفظة واسعة من الأطعمة النباتية الصحية والمستدامة.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا أبو عطا

مدير الشؤون الإعلامية في مجموعة إفكو

+971502729552