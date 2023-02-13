شركة التطوير العقاري الرائدة تُعلن عن نيتها في توسيع مساحة أراضيها لتحديث محفظة مشاريعها

التي تلبي تفضيلات العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت، إحدى الشركات العقارية الرائدة في السوق أنها بصدد إبرام صفقة استحواذ على أرض بمساحة 316 فدان في امتداد مدينة الشيخ زايد في غرب القاهرة، لاستخدامها في أحدث مشاريعها المختلطة في مصر.

وكان الاستحواذ على الأرض جزءاً من استثمارات تبلغ قيمتها 24 مليار جنيه مصري لتطوير مشروع يضم وحدات سكنية للعائلة الواحدة، بالإضافة إلى مرافق غير سكنية تشمل مرافق تجارية ومرافق رياضية وclubhouse ومدرسة، بالإضافة إلى المساحات الخارجية المشتركة لتشجيع الأنشطة والتفاعل. وسيتم تسليم جميع الوحدات السكنية بتشطيبات كاملة. وسيتم بناء الرؤية المعمارية للمشروع على ركائز القرب والعملية، والانفتاح، والتكامل، والاستمرارية. وحصلت شركة الهندسة المعمارية المرموقة SB Architects على عقد التخطيط الرئيسي والتصميم المعماري للمشروع.

قال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز: "سيساعدنا هذا الاستحواذ في مجموعة أورا ديفلوبرز على توسيع مجموعة مشاريعنا المتنوعة بتجربة جديدة وشاملة وراقية، وسيضمن للعملاء وفاءنا بوعودنا لهم كجزء من هدفنا المتمثل في تطوير أحياء مستدامة وفاخرة وعملية. كما تتماشى هذه الخطوة مع خطط الحكومة المصرية للتوسع العقاري".

ومن جانبه قال هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت: "نأمل من خلال هذه الأرض الجديدة أن ننشئ امتداد لوجهة تجذب مختلف أنواع العملاء ذوي أنماط الحياة المختلفة ويتضمن ذلك التركيز المستمر على احتياجات العملاء. على سبيل المثال، يركز هذا المشروع البارز على تصاميم الوحدات على شكل فيلات بوتيك تناسب جميع أحجام العائلات، بالإضافة إلى الشقق المزدوجة والتاون هاوس لنقدم أنماطاً جديدة لسوق العقارات. ونهدف دائماً إلى إنشاء وبناء مشاريع آمنة ومريحة يستطيع جميع من فيها الاستمتاع بالبيئة التي لطالما حلموا بالعيش فيها".

سيشمل المشروع مرافق تجارية كاملة لتلبية كافة احتياجات العملاء ورغباتهم سواء من مصر أو من دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم منافذ البيع بالتجزئة ومناطق للعب الأطفال وأماكن للفعاليات ومساحات للعمل وصالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي ومنافذ لتناول الطعام. ويقع مكان الأرض الجديدة بشكل استراتيجي ضمن امتداد مدينة الشيخ زايد، بين محور الضبعة والطريق الدائري الأوسطي بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق وصلة دهشور.

تجدر الإشارة إلى أن لدي مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت مكتب تمثيل في دبي بهدف ترويج للعاقرات لتسهيل عمليات ابرام التعاقدات بين الشركة التي يمثلها المكتب وعملائه.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن مجموعة أورا ديفلوبرز:

تمتلك مجموعة أورا ديفلوبرز سجلاً حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات الخالدة وذلك في العديد من الأسواق مثل اليونان وقبرص، وغرينادا، وباكستان، ومصر. وتتميز مشروعات مجموعة أورا ديفلوبرز بالأجواء النابضة بالحياة التي توفر متعة الحياة الحضرية لمجتمع عصري يتيح الفرصة للجميع ويقدم مجموعة واسعة من تجارب أسلوب الحياة الممتعة.

دخلت مجموعة أورا ديفلوبرز السوق المصرى فى عام 2018، لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصاحب برؤية فريدة لتسخير جمال الطبيعة المصرية وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية بدءً من مرحلة التخطيط وصولا إلى التنفيذ. تقوم مجموعة أورا ديفلوبرز ايجيبت بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة (ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز)، بالإضافة الى مشروع سيلفر ساندز (SilverSands) بالساحل الشمالي.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: محمد الحسـن – مستشار إعلامي

هيل آند نولتون ستراتيجيز mohammed.alhasan@hkstrategies.com