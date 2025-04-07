القاهرة، تفخر مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في مصر، بالإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مع «فيليبس»، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصحية بهدف توفير حلول مطوّرة لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى على مستوى الجمهورية. وبموجب هذه الشراكة سيتم توفير أحدث الحلول والتقنيات الابتكارية للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن إطار التعاون بين مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» وشركة «فيليبس» تحقيق التميز التشغيلي عبر تبني حلول التكنولوجيا الطبية المطوّرة والتوسع بنطاق تغطية الخدمات الطبية مع مراعاة أعلى معايير الجودة في مجال الرعاية الصحية. كما يتطلع الطرفين إلى تحسين نتائج المرضى وجودة خدمات الرعاية الصحية عبر توفير أحدث المعدات والحلول الطبية في شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة لمجموعة ألاميدا في مصر.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «فيليبس» والتي تعكس التزام الطرفين المشترك بتطوير حلول الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في توفير أحدث الخدمات الطبية على نطاق أوسع بما يضمن حصول المرضى على خدمات فائقة الجودة بفضل الخبرة التي تحظى بها شركة «فيليبس» في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية. وأضاف خاطر أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع مرافق ألاميدا الصحية، لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبه أضاف أحمد مخلوف، مدير عام وقائد منطقة شمال إفريقيا في فيليبس:"هذه الشراكة تتجاوز كونها رؤية مشتركة؛ فهي تمثل التزامًا حقيقيًا بتحسين حياة المرضى في جميع أنحاء البلاد من خلال تقديم رعاية أفضل لعدد أكبر من الأشخاص. ومن خلال دمج خبراتنا في تكنولوجيا الرعاية الصحية مع التزام مجموعة ألاميدا بتقديم رعاية طبية عالية الجودة، نحن على ثقة بقدرتنا على تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية ودفع عجلة الابتكار في حلول الرعاية الصحية. معًا، سنُحدث تأثيرًا مستدامًا في قطاع الصحة في مصر، مما سينعكس إيجابيًا على نتائج المرضى وتجربتهم، وعلى تجربة مقدمي الرعاية الصحية على حد سواء.".

عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»

تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة حاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI) وتحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا المركز الألماني لإعادة التأهيل وشبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.

-انتهى-

#بياناتشركات