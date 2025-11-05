أعلنت مجموعة أكور العالمية، إحدى أبرز العلامات الرائدة في مجال الضيافة، عن توقيع اتفاقية فندق سوفيتل جبل عمر مكة، الذي سيأخذ موقعًا استثنائيًا في قلب مكة المكرمة على بُعد خطوات قليلة من المسجد الحرام. ومن المقرر افتتاح الفندق في عام 2026 ليصبح أكبر فندق تابع لعلامة سوفيتل على مستوى العالم، إذ يضم 1,141 غرفة وجناحًا.

وفي تعليق لها على هذا الحدث الكبير قالت مود بيلي “Maud Bailly” الرئيسة التنفيذية لسوفيتل “Sofitel”، سوفيتل ليجند “Sofitel Legend” ، إم غاليري “MGallery”، وإمبلمز: “Emblems”"نحن فخورون بتقديم علامة سوفيتل في مكة المكرمة، المدينة التي تحمل مكانة روحية وثقافية عميقة. سيمثل فندق سوفيتل جبل عمر مكة رمزًا للضيافة والسكينة والتواصل، مكاناً تلتقي فيه الأصالة الفرنسية الرفيعة بروح الثقافة السعودية العريقة. وأضافت قائلة: "يعكس هذا المشروع الطموح رؤيتنا في تعزيز التبادل الثقافي من خلال تجارب ضيافة فاخرة في واحدة من أقدس وجهات العالم."

وسيأخذ فندق سوفيتل جبل عمر مكة موقعاً استراتيجياً داخل مشروع جبل عمر التطويري الفاخر، مع وصول مباشر للمشاة إلى الحرم المكي، أقدس بقاع الأرض في الإسلام. وسيتألف الفندق من برجين فاخرين سوفيتل جبل عمر مكة الشمالي وسوفيتل جبل عمر مكة الجنوبي. يضم كل منهما غرفًا وأجنحة فخمة بإطلالات مهيبة على الحرم المكي والمشهد العمراني المحيط به.

تم تصميم فندق سوفيتل جبل عمر مكة ليعكس التناغم بين فن العيش الفرنسي “Art de Vivre” والإرث الثقافي السعودي، حيث سيضم مجموعة راقية من المطاعم والصالات التنفيذية وقاعات الاجتماعات ومرافق العافية، بما في ذلك مراكز اللياقة البدنية المجهزة بأحدث التقنيات.

وفي كلا البرجين، سيستمتع الضيوف بتجربة طعام متنوعة في ست وجهات مميزة، تشمل مطاعم أنيقة تعمل طوال اليوم، ووجهة راقية لتناول الطعام تجمع بين المطبخين الفرنسي والشرق أوسطي، إلى جانب صالات استقبال هادئة وأنيقة تُعد مثالية للقاءات وللتجمعات والاسترخاء. كما ستوفر صالة كلوب ميليسم التنفيذية تجربة حصرية للضيوف المميزين، تجمع بين الإبداع في الطهي والخدمة الشخصية الراقية.

وإلى جانب تجارب الطعام الراقية، سيقدم فندق سوفيتل جبل عمر مكة مجموعة من تجارب العافية التي تحتفي بالأناقة الفرنسية وبالروحانية العميقة لمدينة مكة المكرمة في آنٍ واحد، بالإضافة إلى مجموعة من أنواع الشاي المستوحاة من المكونات المحلية، ووسائل الراحة الفريدة المُصممة خصيصًا على يد حرفيين سعوديين.

ويُنفَّذ هذا المشروع بالشراكة مع شركة جبل عمر للتطوير (JODC)، وهي من أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في الشرق الأوسط، والتي تلعب دوراً أساسياً في مسيرة التحول العمراني لمكة المكرمة. وقد اشتهرت الشركة برؤيتها الطموحة التي تسعى إلى تشييد مشاريع راقية عالمية المستوى لتكمل جوهر المدينة المقدسة، وتطوير منشآت ضيافة ومرافق تجارية وسكن متميزة ضمن المخطط الرئيسي لمشروع جبل عمر.

تعكس هذه الشراكة بين مجموعة أكور وشركة جبل عمر للتطوير (JODC) رؤية موحدة تهدف إلى تقديم تجربة ضيافة استثنائية تقوم على الاحترام الثقافي، والتميّز في التصميم، والاستدامة البيئية.

ومن جانبه علق جان باتيست ريشر، المدير التنفيذي لتطوير العلامات الفندقية الفاخرة في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا التابعة لمجموعة أكور، على هذا المشروع قائلاً: "يُعتبر فندق سوفيتل جبل عمر مكة إنجازاً بارزاً لمجموعة أكور في قطاع الضيافة الفاخرة بالشرق الأوسط." وأضاف قائلاً: "إنه مشروع يجمع بين التراث السعودي الغني واللمسة الفرنسية الراقية، ليمنح زوار مكة المكرمة تجربة لا تُضاهى."

وفي تعليق له، قال زافييه جرانج المدير التنفيذي للتطوير في سوفيتل، سوفيتل ليجند، إم غاليري، وإمبلمز: "يعتبر مشروع جبل عمر نقطة محورية في التحوّل العمراني لمكة المكرمة، ويعزز مكانة علامة أكور الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة بالمملكة، ويساهم في تحقيق رؤية المملكة للعام 2030." وأضاف قائلاً: "يمثل توقيع أكبر فندق سوفيتل في العالم بمكة المكرمة طموحنا لتوسيع انتشار العلامة عبر مشاريع استراتيجية بارزة، ونقل تجربة الضيافة الفرنسية الراقية إلى مستوى عالمي. وخبرة سوفيتل الواسعة في إدارة الفنادق الكبرى تضمن تقديم تجربة ضيافة استثنائية للضيوف على أي نطاق."

يمثل فندق سوفيتل جبل عمر مكة، بحجمه وموقعه الاستراتيجي، أكبر مشروع فندقي تحت علامة سوفيتل في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس التزام مجموعة أكور الراسخ بدعم رؤية المملكة للعام 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز موقع المملكة كوجهة سياحية عالمية.

حول سوفيتل

منذ تأسيسها عام 1964، كانت علامة سوفيتل التجارية رائدة في عالم الضيافة الفاخرة المستوحاة من الروح الفرنسية. واليوم، تجسد هذه العلامة أسلوباً راقياً في تقديم الفخامة، يجمع بين الأناقة الفرنسية الأصيلة والضيافة الاستثنائية. وتمزج سوفيتل روح كل ثقافة محلية مع فلسفة joie de vivre الفرنسية، لتقدم تجربة فريدة لعشاق التميز والرقي، من خلال خدمة واهتمام بالغ بالتفاصيل. في سوفيتل، تتحول التجارب المبهجة، كفن الطهي والنوم الهانئ، إلى فنون راقية تلامس الحواس وتمنح الضيوف تجربة لا تنسى. تضم علامة سوفيتل اليوم أكثر من 120 فندقاً أنيقاً في أشهر وجهات العالم وأكثرها تميزاً. ومن أبرز فنادقها: سوفيتل لو سكراب أوبرا باريس، سوفيتل لندن سانت جيمس، سوفيتل دبي ذا أوبليسك، سوفيتل مكسيكو سيتي ريفورما، سوفيتل أمباسادور سيول. تقدم العلامة التجارية أيضا مجموعة مختارة من الفنادق الفاخرة التراثية تحت راية سوفيتيل ليجند، والتي تشتهر بأناقتها الخالدة وتاريخها الرائع، مثل سوفيتل ليجند أولد كاتاراكت أسوان أو سوفيتل ليجند متروبول هانوي. ومؤخراً، أطلقت العلامة أولى مشاريع Sofitel Residences، لتعيد تعريف أسلوب العيش الفاخر من خلال عقارات سكنية راقية تجمع بين التصميم الأنيق والخدمة الرفيعة التي تميز سوفيتل. سوفيتل هي جزء من مجموعة أكور العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، والتي تدير أكثر من 5,600 منشأة فندقية في أكثر من 110 دولة حول العالم، كما تعد

إحدى العلامات المشاركة في برنامج الولاء ALL –a lifestyle الذي يوفر لأعضائه باقة غنية من المكافآت والخدمات والتجارب الحصرية.

sofitel.com | all.com | group.accor.com

حول شركة جبل عمر للتطوير (JODC)

تعد شركة جبل عمر للتطوير (JODC) إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط، وهي متخصصة في مشاريع متعددة الاستخدامات واسعة النطاق في مدينة مكة المكرمة. أُسست الشركة لدعم نمو المدينة وتحديثها، ويجمع مشروعها الرائد، المخطط الرئيسي لجبل عمر، بين الضيافة والمرافق التجارية والإسكان، لتعزيز تجربة الحجاج والزوار عند المسجد الحرام. وتتمثل مهمة الشركة في إنشاء بيئات متكاملة وعالمية المستوى تجمع بين التصميم الحديث والتراث المعماري الإسلامي.

-انتهى-

#بياناتشركات