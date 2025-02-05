أبوظبي – أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة-أبوظبي، عن إطلاق الدورة التاسعة من جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة في 15 أبريل 2025، وتدعو المؤسسات على مستوى المنطقة إلى تقديم ترشيحاتها لهذا الحدث المتميز، الذي يحتفي بالمساهمات البارزة في مجال الاستدامة وقطاع الأعمال في المنطقة.

تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على المؤسسات ورواد الأعمال الذين يواجهون التحديات البيئية التي أصبحت متزايدة في العالم ككل، مما شكل حاجة ملحة إلى ابتكار الحلول والممارسات الأكثر استدامة في قطاع الأعمال، ودعا إلى وجود رواد أعمال قادرين على التغيير وصنع نموذجاً يحتذى به من خلال الابتكار والقيادة في إنشاء مؤسسات مرنة ومسؤولة وتتطلع إلى المستقبل.

وتضم الجوائز في تقييمها ست فئات بما فيها أفضل تقرير استدامة قائم على الشفافية والمساءلة، وأفضل مبادرة استدامة من المشاريع المبتكرة التي تحقق تأثيراً بيئياً واجتماعياً كبيراً، وأفضل قائد استدامة لهذا العام، حيث تكرم رواد الأعمال الذين تمكنوا من ترك أثر واضح بشكل استراتيجي فيما يتعلق بالاستدامة، وأفضل مدير استدامة متميز داخل المؤسسة، وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة استطاع تسليط الضوء على استراتيجيات الاتصال الفعالة مع الشركاء لتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى أفضل مبادرة لإدارة الطاقة والتي تعنى بتقدير الجهود الاستثنائية المقدمة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وتدعو مجموعة أبوظبي للاستدامة الشركات من جميع أنحاء المنطقة، إلى المضي قدمًا نحو إظهار التزامها بالاستدامة عبر المشاركة في هذه المبادرة لاسيما مع اقتراب العالم بسرعة من نقاط التحول البيئي الحرجة، فهذه لحظة محورية للشركات نحو صنع التغيير بالقدوة والابتكار وإلهام الآخرين، ويظل باب المشاركة مفتوحاً أمام الشركات حتى 1 مارس 2025، مما يوفر فرصة فريدة للجميع لمشاركة قصص النجاح وعرض الجهود والمشاريع والأفكار المبدعة التي تستحق التكريم.

وأكدت هدى الحوقاني، مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة، على أهمية هذه المبادرة قائلة: “تمثل جوائز أبوظبي السنوية التاسعة منصة هامة لإبراز وتقدير الجهود المميزة التي تبذلها الشركات لدفع عجلة الاستدامة إلى الأمام وتعزيزها، وتعد فرصة فريدة من نوعها للشركات لإظهار ريادتها والتأثير على معايير الصناعة والمساهمة في صنع مستقبل مستدام للمنطقة".

وتراجع لجنة التحكيم المؤلفة من خبراء مرموقين في مجال الاستدامة، كل مشاركة بعناية حيث تضم لهذا العام: الدكتورة جيني ديفيدسون، مديرة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في كلية إدارة الأعمال بجامعة نيوكاسل؛ وأرمين بيتر، رئيس ديبت سينديكيت ورئيس الخدمات المصرفية المستدامة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأليسون فليمنج، مؤسس شركة ساسينا، ومدربة ومرشدة ومستشارة إلى جانب عبد اللطيف البيتاوي من معهد الطاقة في الشرق الأوسط. ويجلب هؤلاء المحترفون ثروة من المعرفة والخبرة، مما يضمن تكريم المبادرات الأكثر تأثيرًا وإبداعًا في مجال الاستدامة.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز في فندق "فور سيزونز" في أبوظبي، ضمن فعالية تقام سنوياً تتاح من خلالها فرصة فريدة لجميع المؤسسات الأعضاء والشركاء والمتخصصين في الاستدامة من جميع أنحاء المنطقة للاحتفاء بإنجازاتهم ومشاركة خبراتهم بالإضافة إلى تبادل المعرفة والحوار في مجال الاستدامة.

تحافظ مجموعة أبوظبي للاستدامة منذ تأسيسها في عام 2008، على دورها المحوري نحو تعزيز إدارة الاستدامة في أبوظبي، ومن خلال تعزيز التعاون والابتكار من خلال منصات تبادل المعرفة، كما تواصل المجموعة جهودها في دفع عجلة التنمية المستدامة.

حول مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG)

مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG) هي مبادرة عضوية تتمثل مهمتها في تعزيز إدارة الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير فرص التعلم وتبادل المعرفة للجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية بروح من التعاون والحوار المفتوح. تم إنشاء المجموعة بمبادرة من هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2008، كمنتدى للأعضاء الموقعين على إعلان مجموعة أبوظبي للاستدامة، والذين يلتزمون بتبني أفضل ممارسات إدارة الاستدامة وإعداد التقارير والمشاركة الفعالة في أنشطة المجموعة. وتفتح المجموعة أبوابها للأعضاء الجدد الراغبين في ممارسة الاستدامة وتعزيزها في أبوظبي.

-انتهى-

#بياناتشركات