دبي، الإمارات العربية المتحدة — مايو 2025: تعلن مجموعة أباريل، الشركة العالمية الرائدة في قطاع التجزئة ونمط الحياة، عن عقد شراكة استراتيجية بارزة مع شركة بيسليري إنترناشونال، العلامة الهندية الرائدة في مجال المشروبات الفاخرة. وتستهدف هذه الشراكة إشراف مجموعة أباريل مهام تصنيع وتسويق وتوزيع مجموعة منتجات بيسليري في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، على أن يبدأ الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025.

تتمتع شركة بيسليري إنترناشونال بإرث يمتد لأكثر من 50 عاماً، وتقدّم مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل مياه بيسليري — العلامة الأولى للمياه المعبأة في الهند، ومياه "بيدكا" الينبوعية الفاخرة من جبال الهيمالايا، إلى جانب مجموعة متنوعة من المشروبات الغازية تشمل بيسليري ليموناتا، وبيسليري بوب، وبيسليري سبايسي جيرا، وبيسلري ريف، وبيسلري صودا. وتدير الشركة عملياتها عبر 128 مركز تصنيع، وشبكة توزيع قوية تصل إلى أكثر من 500,000 منفذ بيع، إلى جانب تواجدها في قطاع التجزئة في دولة الإمارات، بما في ذلك شراكاتها البارزة في فعاليات رياضية مثل ماراثون دبي.

وتجسّد هذه الشراكة التزام مجموعة أباريل بتوسيع حضورها الإقليمي وتنويع مجالات أعمالها من خلال استقطاب علامات تجارية عالمية رائدة إلى السوق. وانطلاقاً من بنيتها التحتية المتكاملة في قطاعَي التجزئة والمأكولات والمشروبات — والتي تضم أكثر من 2,300 متجر و85 علامة تجارية في 14 دولة — تستعد المجموعة لاستكشاف فرص نمو جديدة والارتقاء بتجربة المشروبات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: "تشكل شراكتنا مع بيسليري إنترناشونال خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا للتوسع وتنويع أعمالنا في الأسواق سريعة النمو. بالاعتماد على الإرث الراسخ لعلامة بيسليري، إلى جانب خبراتنا التشغيلية الواسعة وفهمنا العميق لسلوك المستهلك في المنطقة، تمثل هذه الشراكة فرصة استراتيجية لتعزيز تجربة المشروبات في السوق الإقليمي. ونتطلع من خلالها إلى بناء علاقة طويلة الأمد ترتكز على خلق قيمة مستدامة وإعادة تصميم مشهد قطاع المشروبات في الشرق الأوسط وأفريقيا."

وأضاف أنجيلو جورج، الرئيس التنفيذي لشركة بيسليري إنترناشونال: "تُشكّل أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فرصة استراتيجية لتعزيز حضورنا في قطاع المشروبات، لا سيّما مع وجود شريحة كبيرة من المستهلكين الهنود الذين يعرفون علامتنا التجارية جيداً. وبعد النجاحات التي حققناها سابقاً في السوق الإماراتية، يسعدني الإعلان عن فصل جديد من مسيرتنا من خلال شراكتنا مع مجموعة أباريل. ومع التزام بيسليري بالجودة وبناء العلامة، إلى جانب الحضور القوي لمجموعة أباريل وفهمها العميق للمستهلك في المنطقة، أنا على يقين أن هذه الشراكة ستحقق نجاحاً استثنائياً."

وتجسد هذه الخطوة التزام الطرفين المشترك بالابتكار، والتوسع الإقليمي، وتعزيز تجربة المستهلك عبر تعاون استراتيجي يواكب تطلعات السوق.

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية رائدة في عالم الأزياء ونمط الحياة، يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2,300 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

لمحة عن آب كورب:

آب كورب القابضة، بقيادة المؤسس ورئيس مجلس الإداراة نيليش فيد، هي شركة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ومن خلال شركتها الرائدة مجموعة أباريل، تدير آب كورب عملياتها في 14 دولة عبر أكثر من 2,300 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية محلية وعالمية، وبتعيين 27,000 موظف. كما تمكنت الشركة القابضة من ترسيخ حضورها في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل التجزئة، والمأكولات والمشروبات، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمار.

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