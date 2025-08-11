دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أباريل، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الأزياء ونمط الحياة ومقرها دبي، عن شراكة استراتيجية بين برنامجها الرائد للمكافآت "كلوب أباريل" ومنصة "بريبكو بلوكس" المتخصصة في الملكية الجزئية للعقارات في دبي. وتأتي هذه الشراكة لإطلاق مبادرة مبتكرة بعنوان "تسوّق لتستثمر"، التي تمثل نقلة نوعية في مفهوم برامج الولاء، من خلال تمكين العملاء من تحويل مشترياتهم اليومية إلى خطوة عملية نحو امتلاك منزل.

في دولة الإمارات وحدها، استطاع "كلوب أباريل" بناء مجتمع يضم نحو أربعة ملايين عضو، يتمتعون بمكافآت مصممة خصيصًا وتجارب حصرية، إلى جانب وصول مباشر إلى أكثر من 85 علامة عالمية مرموقة في مجالات الأزياء والأحذية والجمال ونمط الحياة. ومع امتداد شبكة كلوب أباريل عبر دول مجلس التعاون الخليجى، يرتفع عدد أعضائه إلى ما يفوق ذلك بكثير، مما يعكس مكانته كأحد أبرز برامج الولاء في المنطقة.

ومن خلال مبادرة "تسوّق لتستثمر"، يمكن لأعضاء كلوب أباريل التسوق من العلامات التجارية التابعة لمجموعة أباريل واستبدال النقاط التي يجمعونها بحصص في عقارات سوق دبي عبر تطبيق "بريبكو بلوكس"، وذلك ابتداءً من 2000 درهم إماراتي فقط. وبهذه الخطوة، يجمع الأعضاء بين الاستفادة من المكافآت الفورية وبناء أصولهم الاستثمارية للمستقبل.

وقالت سيما جانواني فيد، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل: "نحرص دائمًا على تقديم قيمة حقيقية لعملائنا من خلال أفضل الخيارات في عالم الأزياء والأحذية والجمال. واليوم، نعزز هذه القيمة بمنحهم فرصة لتحويل مكافآتهم إلى خطوة عملية نحو امتلاك منزلهم المستقبلي، لنضيف بذلك بعدًا جديدًا وفائدة مستمرة تجعل من تجربة تسوقهم جزءًا من استثمارهم في المستقبل."

وقالت أميرة سجواني، رئيسة مجلس إدارة بريبكو بلوكس والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو: "هذه الشراكة تغيّر قواعد اللعبة. للمرة الأولى، نربط بين إنفاق المستهلكين واستثمارهم في العقارات، ونمنح العملاء فرصة لتحويل مكافآت التسوق إلى ملكية عقارية. هذه خطوة ضمن رؤيتنا الأوسع لجعل الاستثمار العقاري متاحاً للجميع، ومنح كل فرد فرصة لبناء ثروته من خلال العقارات."

تشكل هذه الشراكة نقلة نوعية في مفهوم برامج الولاء، حيث تجمع بين الأسلوب والراحة والفرص الاستثمارية. فهي تمنح الأعضاء فرصة الاستمتاع بالعلامات التي يحبونها اليوم، مع الاقتراب خطوة نحو تحقيق أحد أكبر أحلام الحياة، وهو امتلاك منزلهم المستقبلي.

نبذة عن بريبكو بلوكس

بريبكو بلوكس هي منصة استثمار عقاري مقرها دبي، تمنح الأفراد إمكانية الوصول إلى الملكية الجزئية لعقارات إيجارية تُدار باحتراف. من خلال المنصة، يمكن للمستثمرين شراء حصص ("بلوكس") في عقارات تحقق دخلاً إيجارياً والحصول على عوائد شهرية.

تقود المنصة أميرة سجواني، العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في داماك العقارية، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في "أمالي العقارية"، وأحد المستثمرين في برنامج "شارك تانك". المنصة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، وتتيح للمستثمرين من أكثر من 200 دولة الاستثمار في أفضل عقارات دبي الإيجارية ابتداءً من 2,000 درهم فقط.

لمحة عن كلوب أباريل:

يُعد "كلوب أباريل" واحدًا من أبرز برامج الولاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو البرنامج الرسمي لمجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع الأزياء ونمط الحياة. يتيح البرنامج لأعضائه استرداد ما يصل إلى 15% من قيمة مشترياتهم على شكل نقاط، يمكن استبدالها بسهولة عبر شبكة واسعة من العلامات التجارية العالمية.

ويقدم "كلوب أباريل" لأعضائه تجربة تسوق متكاملة تشمل العروض الحصرية، والتخفيضات المميزة، مع إمكانية استبدال النقاط بسهولة عبر التطبيق. وقد صُمم البرنامج ليواكب احتياجات المتسوقين ويمنحهم رحلة استثنائية إلى عالم الأزياء، والأحذية، والمأكولات والمشروبات، ومنتجات نمط الحياة، ضمن منظومة رقمية واحدة متكاملة.

ومن خلال ذلك، يضمن "كلوب أباريل" أن يحصل أعضاؤه على قيمة مضافة في كل مرة يتسوقون فيها، لتصبح تجربة الولاء مزيجًا من المتعة والفائدة المستمرة.

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية رائدة في عالم الأزياء ونمط الحياة، يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2,300 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

