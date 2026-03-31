مبادرة استراتيجية تربط القطاعات الحيوية بمنصة موحدة لدعم التحول الرقمي وتبني تقنيات المستقبل

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار(سبارك) اليوم عن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي (AI Hub)، وهو منصة متكاملة تُعد بمثابة "نقطة خدمة واحدة" لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، وتحقيق قيمة تجارية للمجمع وشركائه ومنظومة الابتكار بشكل عام.

جاء إطلاق المشروع خلال لقاء الأعمال الصباحي، الذي شهد حضور نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين وخبراء التكنولوجيا والمستثمرين من مختلف القطاعات العامة والخاصة.

وسيعمل مركز الذكاء الاصطناعي من خلال منظومة شراكات تضم جهات إقليمية ودولية رائدة، بما يتيح للمؤسسات الوصول إلى أحدث التقنيات، وموارد الحوسبة عالية الأداء، والخبرات المتخصصة. كما سيركز المركز على تطوير تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي في قطاعات حيوية مثل المدن الذكية، والرعاية الصحية، والتصنيع، والاستدامة.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "يمثل إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي محطة مهمة في مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية للابتكار والتقنيات المتقدمة. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الكفاءات، ودعم الشركات لتحويل أفكارها إلى حلول عملية ذات أثر ملموس تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام."

وتواصل سلسلة لقاءات الأعمال ، باعتبارها إحدى أبرز منصات المجمع، دورها كمنبر حيوي لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون واستعراض أحدث التقنيات. وقد ركزت هذه النسخة على مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره التحويلي على مختلف القطاعات، بما يعزز رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ويهدف مركز الذكاء الاصطناعي إلى سد الفجوة بين الابتكار والتطبيق العملي، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل الاستشارات، والبحث والتطوير التطبيقي، وتحليل البيانات، وتطوير النماذج الأولية، وتوفير بنية تحتية حاسوبية متقدمة.

ويُعد بناء القدرات أحد الركائز الأساسية للمركز، حيث يوفر برامج تدريبية وشهادات وورش عمل تطبيقية لتأهيل الكوادر من المهنيين والباحثين والجهات الحكومية، وتمكينهم من تبني وتوسيع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي. كما سيدعم المركز الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال توفير البنية التحتية والإرشاد وفرص تطوير وتسويق الابتكارات.

وتنسجم هذه المبادرة مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ومن المتوقع أن تسهم بدور محوري في تعزيز مكانة الشارقة كمركز موثوق وتنافسي للتقنيات المتقدمة. ومن خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمكين نشر حلول ذكاء اصطناعي آمنة وسيادية، يهدف المركز إلى تحقيق قيمة اقتصادية ملموسة ودعم التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 15 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وفقاً لإحصاءات منشورة.

ويعكس إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي التزام مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار المستمر ببناء منظومة متكاملة للابتكار تستقطب الاستثمارات العالمية، وتدعم الشركات الناشئة، وتسهم في تسريع تحويل التقنيات المتقدمة إلى تطبيقات تجارية. كما يعزز مكانة الشارقة كبيئة آمنة وجاذبة للأعمال ومستقبلية تستقطب الاستثمارات النوعية والشركات الرائدة.

