أبوظبي/ وقع مجلس التوازن ومجموعة أدنيك اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز تكامل الجهود الوطنية في تنظيم الفعاليات الدفاعية والأمنية، وتمثيل دولة الإمارات على الساحة الدولية من خلال المعارض والفعاليات المتخصصة.

تم توقيع الاتفاقية خلال اليوم الأول من فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" في جناح مجلس التوازن، وذلك بحضور سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للابتكار والتقنيات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال شراكة فاعلة تشمل التخطيط المشترك والتنفيذ المتكامل للفعاليات المتخصصة في قطاع الدفاع، إلى جانب توحيد الجهود في تمثيل دولة الإمارات بالمعارض الدفاعية العالمية تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات.

وأكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج مؤسسي موحد لتمثيل دولة الإمارات في الفعاليات الدفاعية دولياً، وقال: "نسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الكفاءة في تنظيم الفعاليات الدفاعية وتمكين الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية من التوسع دولياًتحت مظلة موحدة، بما يعكس رؤية الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية في قطاع الدفاع والأمن."

من جانبه، قال سعادة حميد مطر الظاهري: "فخورون بهذه الشراكة مع مجلس التوازن التي تعزز من دور "أدنيك" في دعم المنظومة الدفاعية للدولة عبر تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتمكين الحضور الدولي للإمارات من خلال منصات متخصصة تبرز قدراتها الصناعية والتكنولوجية.

وأوضح أن مجموعة أدنيك وبالتعاون مع مجلس التوازن ستتولى تنظيم وإدارة الفعاليات والمشاركات الدولية لمجلس التوازن والشركات الإماراتية المنضوية تحت مظلة المجلس؛ لتعزيز المشاركة في كبريات المعارض الدفاعية العالمية، والترويج للصناعات الدفاعية والأمنية المتطورة والرائدة وفتح المزيد من الأسواق أمام تلك المنتجات ، إضافة لإتاحة الفرصة أمام تلك الشركات الإماراتية لبناء علاقات شراكة طويلة الأمد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الوطنية .

وتشمل مجالات التعاون، التنسيق بين الطرفين في مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالفعاليات الدفاعية، بما يضمن حضوراً مؤسسياً متكاملاً لدولة الإمارات بهوية موحدة، ويعزز فرص الشركات الوطنية في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الجانبين بتعزيز تكامل الأدوار، وتطوير منظومة متكاملة لدعم نمو قطاع الدفاع في دولة الإمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في هذا المجال الاستراتيجي.

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