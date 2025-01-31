بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة

الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتسهيل الأعمال وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات، عن عقد اتفاقية شركة استراتيجية مع هيئة تطوير الصناعة في ماهاراشترا التابعة لحكومة ماهاراشترا في جمهورية الهند، في خطوة هامة نحو تعزيز نمو التجارة وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في "ملتقى الشراكة الإماراتية الهندية لتحقيق الازدهار الدائم"، الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا في رأس الخيمة، بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الروابط المتنامية بين الهند والإمارات في قطاعات مثل التصنيع والسياحة والضيافة. وجاء الملتقى ضمن الاحتفالات بالذكرى السادسة والسبعين لجمهورية الهند الذي نظمته القنصلية العامة للهند.

وتهدف الشراكة القوية إلى فتح أبواب جديدة للاستثمار والتجارة بين الإمارات وماهاراشترا وتعزيز علاقات التعاون بين أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الهندي والدولة، مدعومة بشبكة تضم 18 عضواً مؤسساً، والتي تمثل قوة مؤثرة من الشركات الهندية والإماراتية الرائدة، التي تسهم بدور هام في دعم النمو الاقتصادي والازدهار في كلا الدولتين مع أكثر من تريليون دولار أمريكي من الأصول.

وتوفر الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون، مما يشجع على التواصل الفعال بين أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الهندي وسؤولي حكومة ولاية ماهاراشترا، بما في ذلك السيد رئيس الوزراء المحترم للولاية. وسيركز التعاون على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية للشركات الإماراتية في ولاية ماهاراشترا. وسيعمل الطرفان أيضاً على الترويج النشط لفرص الاستثمار في الولاية لشركات دولة الإمارات. علاوة على ذلك، ستسهل مذكرة التفاهم التبادل السنوي للوفود التجارية بين دولة الإمارات وولاية ماهاراشترا، مما يعزز العلاقات التجارية وروابط الأعمال.

ووقع الاتفاقية كشيتيج كوردي، رئيس الشؤون المؤسسية في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وفيلراسو، الرئيس التنفيذي لشركةMIDC ، بحضور شرف الدين شرف، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شرف ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وفيلراسو،والسيد أوداي سامانت، وزير الصناعة واللغة الماراثية، حكومة ولاية ماهاراشترا، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية.

وقال فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي وكي إي إف القابضة: "تمثل مذكرة التفاهم معلماً رئيسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند. ويتيح التعاون الوثيق مع ولاية ماهاراشترا، فتح فرص جديدة للتجارة والاستثمار من شأنها أن تعود بالنفع على الشركات على كلا الجانبين."

من جانبه، قال شرف الدين شرف، ائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شرف ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي: "شهدت العلاقات بين دولة الإمارات والهند نمواً متواصلاً. وارتفعت الاستثمارات من 40 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، ثم إلى 80 مليار دولار، ومن المتوق أن تصل إلى 100 مليار دولار، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الدولتين".

وسبق توقيع مذكرة التفاهم اجتماع مغلق بين أوداي سامانت، وزير الصناعة واللغة الماراثية، حكومة ولاية ماهاراشترا؛ وديبندرا سينغ كوشواه (الهند) مفوض التنمية (الصناعات)؛ وبي. فيلراسو، الرئيس التنفيذي لشركةMIDC؛ والدكتور فيجاي راثود، الرئيس التنفيذي المشترك لشركة MIDC؛ وأعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الهندي بمن فيهم شرف الدين شرف، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شرف؛ وأنكور جوبتا، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي ورئيس الشؤون المؤسسية والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة تاتا سونز؛ ونيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، ممثلاً عن عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي السيد نيلش فيد.

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