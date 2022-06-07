توظف مبادلة و"إي كيو تي برايفت إيكويتي" في إطار شراكتهما الاستراتيجية الواسعة، استثمارات كبيرة في "إينفايروتينر"؛ المزوّد العالمي لحلول سلسلة النقل المبرّد لشركات الأدوية.

تعمل "إينفايروتينر" على توسيع نطاق الحصول على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية واللقاحات المنقذة للحياة، عبر حلول سلسلة التبريد الموثوقة والفعالة؛ وهي شركة رائدة عالمياً في مجال التحكم الفعّال في درجة الحرارة للنقل الجوي للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحساسة لدرجات الحرارة.

أبوظبي: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وصندوق "إي كيو تي إكس" (إي كيو تي برايفت إيكويتي)، استحواذهما على "إينفايروتينر" (الشركة)؛ المزود العالمي الرائد لحلول سلسلة النقل للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحسّاسة لدرجات الحرارة، والمملوكة لــ "سينفين أند نوفو هولدينجز"، وتبلغ قيمة الشركة حوالي 2.8 مليار يورو.

يعتمد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم اليوم على خدمات التوصيل الآمن للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، التي تتطلب التحكم في درجة الحرارة للحفاظ على سلامتها وجودتها. واليوم، تعد صعوبة الحصول على الأدوية سبباً لحالات القلق والإرباك التي تؤثر بشكل متفاوت على المجتمعات الأقل تطوراً، والتي من المحتمل أن يتفاقم الوضع الصحي فيها بسبب الأمراض المزمنة الناتجة عن تغير النظم الغذائية وأنماط الحياة، وكذلك حالات تلوث الهواء والماء. وتعمل شركة "إينفايروتينر" على توسيع نطاق الحصول على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية واللقاحات، من خلال حلول سلسلة التبريد الآمنة والموثوقة والفعالة، والتي تعد واحدة من أكثر خدمات التوريد ملائمة من الناحية المناخية، في هذا القطاع.

وتسعى كل من مبادلة و "إي كيو تي برايفت إيكويتي" على دعم وتعزيز نمو شركة "إينفايروتينر" في المرحلة القادمة، من خلال تسريع عملية التوسع في أعمال الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستمرار النمو المستقر في أسواقها الأساسية الأخرى، من خلال الاستفادة من نهج "إي كيو تي برايفت إيكويتي" على مستوى المجتمعات المحلية، وشبكة مبادلة العالمية. حيث سيعملان معاً على توسيع نطاق استخدام قوارير "CryoSure" التي تم إطلاقها حديثاً، ومواصلة الإطلاق الناجح للجيل الثالث لحاويات "Releye"، مع الاستثمار في ابتكارات تقنية جديدة، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والاستدامة في مجال العمليات التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قالت كاميلا ماكابيلي لانغيل، رئيس وحدة علوم الحياة في مبادلة: "تلعب إينفايروتينر دوراً مهماً للغاية في النظام الحيوي للرعاية الصحية، من خلال ضمان توصيل الأدوية بشكل موثوق وآمن من شركات الأدوية إلى المستشفيات والعيادات، ومنها إلى المرضى. وسيعزز الحضور العالمي لكل من مبادلة و"إي كيو تي" مكانة ودور إينفايروتينر كمزود عالمي في مجال نقل الأدوية والمستحضرات الدوائية المتحكم في درجة حرارتها، وستواصل الشركة باعتبارها رائدة في السوق بلا منازع، تفوقها في مجال التطورات والابتكارات في هذا القطاع من خلال عملية البحث والتطوير المستقبلي. ولدينا ثقة كبيرة بمسيرة نمو الشركة، وسنعمل عن كثب مع إدارة الشركة، وشركائنا في "إي كيو تي"، لضمان نجاحها على المدى الطويل.".

من جانبه قال علي فرحاني، الشريك في الفريق الاستشاري لشركة "إي كيو تي برايفت إيكويتي": "توفر القدرة على التحكم الفعّال في درجة الحرارة للنقل الجوي للمستحضرات الدوائية الحساسة لدرجات الحرارة، فرصاً ومجالات استثمارية جذابة في سوق المستحضرات الدوائية الحيوية المتنامي. وتعد إينفايروتينر اليوم، شركة

عالمية رائدة تتمتع بمزايا كبيرة على نطاق واسع، وعمليات فائقة وأداء رائد في هذا القطاع. وعلاوة على ذلك، تعمل الشركة بشكل أساسي على تمكين عملية الوصول للأدوية والمستحضرات الدوائية المنقذة للحياة، وتقدم حلولاً مستدامة تتسم بمستويات انبعاثات منخفضة لثاني أكسيد الكربون مقارنة بالحلول التقليدية. ونرى أن الشركة تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، ونتطلع مع شركائنا في مبادلة، إلى الشراكة والتعاون مع فريق الإدارة الحالي، لإطلاق العنان لإمكانات الشركة وقدراتها.".

وكانت شركة "إينفايروتينر" قد تأسست عام 1985 في ستوكهولم بالسويد، حيث يوجد مقر الشركة الرئيسي، ومرافق البحث والتطوير والإنتاج التابعة لها. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع واستئجار حاويات نشطة يمكن التحكم في درجة حرارتها، وتُستخدم بشكل أساسي في الشحن الجوي لمنتجات الأدوية الحيوية. ومع أسطول من حوالي 6700 حاوية على مستوى العالم وما يقرب من 375 موظفاً في 20 دولة حول العالم، تعد الشركة رائدة على مستوى العالم في مجال التحكم الفعال في درجة الحرارة للنقل الجوي للأدوية الحساسة لدرجات الحرارة. ولدى الشركة اليوم أكثر من 600 عميل في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك العديد من شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمية.

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نبذة عن شركة مبادلة:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1045 مليار درهم إماراتي )284 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: http://www.mubadala.com .

نبذة عن "إي كيو تي":

مؤسسة استثمارية عالمية تدير أصولاً تقدر قيمتها بحوالي77 مليار يورو عبر 36 صندوقاً نشطاً. تمتلك صناديق الشركة، محفظة متنوعة من الشركات في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين، بإجمالي حجم أعمال يقدر بحوالي 29 مليار يورو، ولدى الشركة فريق عمل يزيد على 280 ألف موظف. وتعمل "إي كيو تي" مع شركات المحفظة لتحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي والريادة في السوق.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يمكن زيارة الموقع الرسمي www.eqtgroup.com

نبذة عن إينفايروتينر:

شركة رائدة عالمياً في توفير حلول سلسلة التبريد الآمنة لنقل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية عبر القارات. تقوم الشركة بتطوير وتصنيع وتقديم وتأجير حلول مبتكرة للحاويات وأجهزة "ديوار" للشحن المبرد، بما في ذلك التحقق من الصحة والدعم والخدمة لمنتجات الأدوية التي تتطلب بيئة خاضعة للرقابة. وبفضل التواجد العالمي مع أكبر أسطول حاويات نشط في العالم، وشبكة تعد الأكثر شمولاً وأكثر من 35 عاماً من الخبرة الصناعية، فإن إينفايروتينر قادرة اليوم على تلبية احتياجات العملاء لحلول مبتكرة وموثوقة من أي مكان وإلى أي وجهة حول العالم. تعمل الشركة من خلال شبكة عالمية مفتوحة من شركات الطيران ووكلاء الشحن والبريد.

يقع المقر الرئيسي خارج ستوكهولم في السويد. ولمزيد من المعلومات حول الشركة، يمكن زيارة الموقع الرسمي visit www.envirotainer.com