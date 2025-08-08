النهج الاستثماري لشركة "مبادلة للطاقة" يدعم خططها طويلة الأجل لبناء مكانتها الاستراتيجية في قطاع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال المتكامل في الولايات المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "مبادلة للطاقة"، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، إتمام الصفقة الاستثمارية الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في قطاع الغاز الطبيعي الأمريكي، وذلك من خلال شراكتها مع "كيمريدج" شركة إدارة الأصول البديلة المتخصصة في قطاع الطاقة. كما تم الإعلان عن إعادة تسمية شركة "سوتكس هولدكو" لتصبح "كاتوروس" والتي تمتلك فيها "مبادلة للطاقة" الآن حصة ملكية تبلغ نسبتها 24.1%.

وتعمل شركة "كاتوروس" على تطوير منصة رائدة ومتكاملة للغاز الطبيعي وتصدير الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة، وذلك من خلال الجمع بين شركتين في محفظتها التي تضم "كاتوروس إنرجي" والمعروفة سابقًا باسم "كيمريدج تكساس غاز" المتخصصة في عمليات استكشاف وانتاج الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى شركة "كومنويلث للغاز الطبيعي المسال" التي من المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية لتصدير الغاز الطبيعي المُسال 9.5 مليون طن متري سنويًا، والمقرر إنشاؤها بالقرب من مدينة كاميرون بولاية لويزيانا الأمريكية.

وكانت شركة "كومنولث للغاز الطبيعي المُسال" قد أعلنت مؤخرًا عن توقيع عقد مع شركة "تكنيب إنرجيز" لتقديم خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء لبناء منشأتها المتطورة ذات المستوى العالمي. كما من المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في وقت لاحق من هذا العام حيث يحرز المشروع زخمًا قويًا بعد توقيع سلسلة من اتفاقيات مُلزمة للبيع طويل الأجل مع مشترين عالميين كبار من بينهم، "جلينكور" و"جيرا" و"بتروناس".

وتدعم هذه الصفقة استراتيجية النمو العالمية لشركة "مبادلة للطاقة"،باعتبارها أضخم اسثتمار لها في سوق الطاقة الأمريكية وتُرسّخ مكانتها ضمن سلسلة القيمة لقطاع الغاز. كما تنسجم الصفقة مع التزام الشركة بتأدية دور محوري في عملية تحوّل قطاع الطاقة من خلال الاستثمارات في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز المهم، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: "يُعدّ إعلان اليوم مؤشرًا واضحًا على نجاح تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الدولي على أرض الواقع. ويتماشى هذا النهج المتكامل والمسؤول الذي تتبعه "كاتوروس" مع خططنا للاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الغاز في مراكز الطاقة العالمية الرئيسية، مما سيمكننا من تأدية دور استباقي للموازنة بين أولويات أمن الطاقة ومتطلبات تحول الطاقة، بالإضافة لخلق قيمة طويلة الأجل لجهتنا المالكة. ونتطلع إلى مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع فريقي "كاتوروس" و"كيمريدج "."

ومن جهته، قال بن ديل الشريك الإداري في "كيمريدج": "يأتي استثمار "مبادلة للطاقة" داعمًا قويًا لاستراتيجية "كاتوروس"، ونحن متحمسون للعمل معًا لإنشاء الكيان المستقل الوحيد المتكامل للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. وسنقود جهود الابتكار في قطاع الغاز الطبيعي المسال من خلال منصة قوية ومسؤولة، لنسهم بذلك في مستقبل قطاع الطاقة منخفضة الانبعاثات وأكثر استدامته."

وفي إطار هذه الصفقة، عيّنت شركة "مبادلة للطاقة" ممثلين إماراتيين في مجلس إدارة شركة "كاتوروس" وهما، عدنان بوفطيم، الرئيس التنفيذي للعمليات، وخالد التميمي، نائب الرئيس الأول للأصول غير التشغيلية في "مبادلة للطاقة". وتعكس هذه التعيينات النهج العملي القائم على إيجاد القيمة الذي تتبعه الشركة في إدارة الأصول والشراكات والحُوكمة.

وفي هذا السياق، قال عدنان بوفطيم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مبادلة للطاقة: "يعكس نهج "مبادلة للطاقة" الاستثماري التزامنا بتحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال المشاركة الفاعلة في التوجيه والاشراف، ونتطلع إلى التعاون مع فريقي "كيمريدج " و"كاتوروس" لصياغة التوجه الاستراتيجي لهذا المشروع بما يضمن تحقيق أولوياته التجارية والتشغيلية وفي مجال الاستدامة."

الجدير بالذكر أن اتمام الصفقة قد جاء بعد الحصول على الموافقة الخاصة بالملف الطوعي المقدم إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة للحكومة الأمريكية.

نبذة عن مبادلة للطاقة

تعد مبادلة للطاقة شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، مقرها أبوظبي. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة من الأصول التشغيلية وغير التشغيلية، موزعة على 11 دولة، مع تركيز جغرافي رئيسي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وجنوب شرق آسيا.

مبادلة للطاقة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة من قبل حكومة أبوظبي. وتمثل أعمال الغاز نحو 70% من مشاريع محفظة استثمارات الشركة، ويبلغ متوسط ​​إنتاجها نحو 370 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.

وتماشياً مع التزام مبادلة للطاقة بأداء دور فعال في مجال تحول الطاقة، توسع الشركة أعمالها عبر سلسلة القيمة للغاز وتسعى بشكل فاعل لاستكشاف فرص في قطاعات الطاقة الجديدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadalaenergy.com

نبذة عن كيمريدج:

تأسست شركة كيمريدج في العام 2012، ويقع مكتبها الرئيسي في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في دنفر ولندن وأبو ظبي، وهي شركة إدارة أصول بديلة تركز حصريًا على قطاع الطاقة. كما انها شركة استشارية استثمارية مسجلة تحت تنظيم وإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (”SEC“) في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012. وتتميز الشركة بمعرفتها التقنية العميقة وأبحاثها الخاصة وجمعها للبيانات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: https://kimmeridge.com/

