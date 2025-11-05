​​​​​الاستثمار في القدرات والخبرات يعزز جاهزية مبادلة للطاقة لاكتشاف موارد مستقبلية ضخمة

أبوظبي - أعلنت شركة مبادلة للطاقة، شركة الطاقة العالمية ومقرّها أبوظبي، عن إحراز تقدّم ملموس في خطط تطوير مشروع غاز "تانكولو"، الذي يعد أحد المشاريع الرئيسية ضمن محفظتها في الموقع الاستراتيجي ببحر أندامان.

ويشهد المشروع تقدماً ملموساً في أعمال التصميم الهندسي الأولي (FEED ) وعقود التنفيذ طويلة الأجل (LLI )، مما مكّنه من التقدّم بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد. ومن المقرر إصدار خطة التطوير (POD ) بحلول الربع الرابع من عام 2025، واتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID ) بحلول يونيو 2026، على أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من عام 2028.

وتعليقًا على هذه المستجدات، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: "تُمثل اكتشافاتنا الكبيرة في منطقة جنوب أندامان، والتي تُقدَّر بتريليونات الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي، فرصة نمو استراتيجية لمبادلة للطاقة، وتنطلق جهودنا الحثيثة لتسريع وتيرة تطويرالمشروع من أهمية دوره في تعزيز أمن الطاقة في إندونيسيا في المستقبل. كما نواصل في مبادلة للطاقة تنفيذ خططنا الطموحة للنمو المستدام، حيث تُشكل عملياتنا في إندونيسيا ركيزة أساسية ضمن خططنا لتوسيع محفظة أعمالنا العالمية."

وفي السياق ذاته، تُحرز استراتيجية مبادلة للطاقة في تسويق الغاز تقدماً ملموساً نحو تحقيق هدفٍ مشترك يتمثل في دعم أمن الطاقة في إندونيسيا من خلال توفير إمدادات غاز محلية موثوقة وبأسعار تنافسية، الأمر الذي يُسهم في تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المُسال.

تم اكتشاف حقل "تانكولو" في مايو 2024، ويقع ضمن منطقة جنوب أندامان لعقد الإنتاج المشترك، على بُعد نحو 65 كيلومترًا من شاطئ شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية. وقد تم حفر البئر إلى عمق إجمالي يبلغ 3400 متر، في مياه يصل عمقها إلى حوالي 1200 متر، مسجّلة بذلك ثاني اكتشاف للغاز الطبيعي على التوالي لشركة مبادلة للطاقة في المياه العميقة، مع أكثر من تريليوني قدم مكعب من الغاز في الموقع. ويأتي هذا الاكتشاف بعد أشهر قليلة من اكتشاف بئر"لاياران" الضخم الذي يحتوى أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي في امتياز "جنوب أندامان" نفسه، والذي تتولى مبادلة للطاقة تشغيله وتمتلك فيه نسبة تبلغ 80%.

ومع حصولها مؤخرًا على عقد امتياز منطقة "وسط أندامان"، أصبحت مبادلة للطاقة تمتلك أكبر مساحة صافية من الامتيازات في المنطقة، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في تطوير موارد الغاز الطبيعي في إندونيسيا وزيادة إنتاجه لتلبية احتياجات الطاقة المحلية وخلق فرص للتصدير الدولي.

إلى جانب الزخم الكبير الذي حققته مبادلة للطاقة في عمليات التطوير الرئيسية، وظّفت الشركة مؤخراً أكثر من 50 متخصصًا في مجالات تشمل استكشاف المياه العميقة والتطوير وإدارة المشاريع، دعمًا لتوسّع أعمالها في إندونيسيا. كما ساهم افتتاح مكتبها الجديد المتطور والمجهّز بأحدث التقنيات الرقمية في جاكرتا، بترسيخ حضور الشركة وتعزيز مسيرة نموها في السوق الإندونيسية.

ويرافق هذه التطورات برامج موسعة للاستثمار المجتمعي، تُركّز على تدريب الكفاءات الوطنية ودعم المبادرات التعليمية والبيئية التي تُسهم في تنمية المجتمعات المحلية وبناء مستقبل مستدام.

نبذة عن مبادلة للطاقة

تعد مبادلة للطاقة شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، وتضم محفظة متنوعة من الأصول التشغيلية وغير التشغيلية تمتد عبر 11 دولة، مع تركيز جغرافي أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، وروسيا، وجنوب شرق آسيا.

مبادلة للطاقة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة من قبل حكومة أبوظبي. وتشكل نسبة الغاز الطبيعي نحو 70% من محفظة أعمال الشركة، وبانتاج يبلغ نحو 450 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وانسجاماً مع التزام مبادلة للطاقة بالقيام بدور فاعل في دعم التحول في قطاع الطاقة، تواصل الشركة توسيع أعمالها عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استكشاف فرص جديدة في قطاعات الطاقة المستقبلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadalaenergy.com

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

فرح الشمعة

قسم الاتصال

farah.alshamaa@mubadalaenergy.com

-انتهى-

#بياناتشركات