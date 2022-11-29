البرنامج يدعم أولياء الأمور عبر مراحل الأبوة والأمومة، لضمان التطور البدني والذهني السليم لأطفالهم خلال مراحل نموهم الرئيسية

تركيز مبادلة للرعاية الصحية على حماية الطفل وسلامته ينسجم مع جهود الهيئة

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مبادلة للرعاية الصحية اعتزامها إطلاق برنامج تجريبي يدعم أولياء أمور الأطفال في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة؛ بهدف ترسيخ التزامها بحماية ودعم الصحة البدنية والذهنية لأولياء الأمور والأطفال. ويركز هذا البرنامج التجريبي على الوعي المجتمعي ومعرفة مراحل نمو الطفل الرئيسية، ويعتبر ركيزة رئيسية ضمن إطار عمل المنظومة المتكاملة للتدخل المبكر في مرحلة الطفولة في أبوظبي.

يهدف البرنامج التجريبي إلى تلبية الاحتياجات والحقوق الخاصة بجميع الأطفال في إمارة أبوظبي، بغض النظر عن مستوى الدخل أو الموقع الجغرافي أو الجنس، وتعزيز النتائج الإيجابية للأطفال من خلال تثقيف أولياء الأمور حول مراحل النمو الرئيسية المهمة، وكيف يمكنهم دعم أطفالهم في تحقيق أفضل النتائج خلال تلك المراحل. وسيستفيد البرنامج من جدول التطعيم الوطني لتعزيز الوعي وإثراء المعارف حول احتمالات حالات تأخر النمو وأهمية التدخل المبكر. وسيعمل على تتبع تقدم نمو الأطفال حسب معايير فئاتهم العمرية، وتشجيع أولياء الأمور الذين لديهم مخاوف بشأن نمو أطفالهم على طلب النصائح والإرشادات في أقرب وقت ممكن.

وستشهد المرحلة الثانية من البرنامج إطلاق "خط صحة الطفل" الذي سيديره مركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد، وهو أحد شركاء مبادلة للرعاية الصحية. وسوف يعمل خط المساعدة هذا على توفير الدعم الفوري لأولياء الأمور أو مقدمي الرعاية الذين لديهم مخاوف بشأن نمو أطفالهم، من خلال تزويدهم بخدمات الرعاية الصحية المطلوبة. كذلك سيتم تزويد أولياء الأمور بالموارد الأساسية لتعزيز نمو أطفالهم ونشر الوعي باحتياجاتهم المتغيرة خلال مراحل نموهم الرئيسية. وتتنوع هذه الخدمات ما بين نصائح حول كيفية اللعب مع الأطفال إلى إرشادات حول وقت وكيفية تقديم الأطعمة الصلبة للرضع. وسيتم تزويد خط المساعدة المخصص لدعم الأطفال بالموارد من قبل طاقم تمريض مؤهل ومدرب لتقديم الدعم والتوجيه لأولياء الأمور، والمساعدة في تحديد المواعيد إذا كانت هناك أي مخاوف أو أمور تحتاج إلى حلها بسرعة عن طريق التدخلات الطبية.

وصرحت سعادة/ سناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة: " نهدف بالتعاون مع شركائنا في مبادلة للرعاية الصحية إلى تعزيز وعي أولياء الأمور حول مراحل النماء الرئيسية للطفل وأهمية التدخل المبكر، وتمكينهم من رصد أي اضطرابات أو تأخر في نماء أطفالهم، وتشجيعهم على التحدث عن مخاوفهم مع أخصائيين الرعاية الصحية في وقت مبكر لضمان حصول الطفل على التشخيص الدقيق والمبكر والاستفادة من خدمات التدخل المناسبة".

وأكدت سعادتها أن نقص الوعي والفهم بين أولياء الأمور فيما يتعلق برحلة نماء أطفالهم وكيفية تحديد الصعوبات المحتملة يمكن أن يمثل عائقًا أمام إمكانية حصول الأطفال على خدمات التدخل المبكر في الوقت المناسب، لذلك سيسهم هذا البرنامج في تحسين ثقة ومعرفة أولياء الأمور بعلامات النمو السليم لأطفالهم، وتمكينهم من الوصول إلى الخبراء والمصادر الرسمية للمعلومات المتصلة بنمو الطفل وتطوره، وصولاً لدعم النمو السليم والصحي لجميع الأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة.

وتعقيبًا على تلك الشراكة، ذكر حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية: "تتخذ مبادلة للرعاية الصحية خطوة مهمة أخرى لدعم الأسر في جميع أنحاء أبوظبي، من خلال إطلاق برامج تجريبية لاستكشاف سبل حماية ودعم الجوانب العاطفية والنفسية، والرفاه البدني لأولياء الأمور والأطفال. وإن هذه المبادرة هي واحدة من العديد من المبادرات التي نعمل عليها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة؛ لتأمين مستقبل مشرق لأولياء الأمور والأطفال في الإمارة، من خلال الاستفادة من خبرات وقدرات شبكتنا ذات المستوى العالمي من أصول الرعاية الصحية ".

تجدر الإشارة إلى أن نتائج البرنامج التجريبي ستسهم في تعزيز البحث وتوفر أدلة محدثة حول أفضل طريقة لدعم أولياء الأمور في رحلتهم لتأسيس أسرة صحيحة ومعافاة. ولذلك، سيكون هذا البرنامج مفيدًا بشكل خاص لأولياء الأمور لأول مرة في المنطقة.

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نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية:

تمثل مبادلة للرعاية الصحية شبكة مرافق رعاية صحية متكاملة تعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار. وقد تأسست مبادلة للرعاية الصحة عام 2021، لتشغيل وإدارة وتطوير محفظتها من مرافق الرعاية الصحية، والتي تضم مستشفى: كليفلاند كلينك أبوظبي، هيلث بوينت، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري(ICLDC) ، وأمانة للرعاية الصحية، والمختبر المرجعي الوطني(NRL) ، ومركز العاصمة للفحص الصحي(CHSC) ، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد(ADTC) ، ومستشفى دانة الإمارات، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، ومركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، ومركز هيلث بلاس للإخصاب، ومركز هيلث بلاس لصحة المرأة، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي.

وتماشيًا مع رؤيتها الرامية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، تمثل مبادلة للرعاية الصحية معيارًا جديدًا للتميز للقطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مرافقها المتطورة وكوادرها العالمية المستوى التي تحرص على تقديم تجربة استثنائية، وإعطاء الأولوية للمرضى.

ويُعد الابتكار والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادلة للرعاية الصحية في سعيها لتطوير قطاع صحي مستدام، يتماشى مع رؤية أبوظبي والمنطقة.